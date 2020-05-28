論抖音時代（下）：不接受抖音就是被時代拋棄了嗎？

搾取用家每一秒的時間

抖音中一個有趣的現象是，當本來已有一定名氣的明星都紛紛加入抖音拍片行列，但他們在追隨者與觀看次數上，卻未必能勝過本來寂寂無名的創作者。

論抖音時代（上）：欲望與注意力的萬人總體戰

在上篇文章論過明星 VS 素人的鬥爭之外，抖音生態圈亦加入了另一個總體戰的戰場。在注意力經濟（attention economy）之中，每個人每天都只有24小時，而大多數人都在現代社會下的工作與休假消遣之間的循環，時間有限。每個人每一刻都在最佳的時間運用，用哪個手機程式好呢？

（Unsplash: Kon Karampelas@konkarampelas）

當今的經濟模式，巨型企業不必真的在你的口袋中得到錢，能吸引人注意力等於有影響力。廣義的總體戰，意思是所有會佔用人的注意力／時間的東西都正在互相競爭：網絡文章、Netflix、電子遊戲、健身與跑步 App、meme 圖、可愛貓狗影片等等（書本幾乎被排除了）。

當網絡用戶的大腦習慣了接收這種訊息，就像被養大了胃口，再耐不了無聊。事實上開始有用戶「抖音上癮」的情況，他們明知自己有最應該做的事情，但就是情不自禁繼續滑動幾個小時（抖音用戶平均每天使用程式 46 分鐘）。抖音的對策是在 App 內設置有了防止上癮的限制觀覽時間功能，名為「健康數位生活」（Digital Wellbeing）。用戶無法自律，就嘗試自己訂下一種他律來抑止自己追逐快感。

抖音內的「健康數位生活」（Digital Wellbeing）設定（wikiHow）

無方向的自主感與意義的失落

就如 Facebook 與 IG 等社交媒體平台，這些公司本身只需要維持平台運作，用戶自行會生產無限的內容。

在名利雙收的夢想之下，抖音用戶的主動性很高，他們會覺得創作與選擇內容方面有完全的自主性。打開抖音隨便看一下，會發現有很多跳舞的影片。就如在手機剛剛有了鏡頭之後，才發現世界這麼多人喜歡攝影；在抖音推出之後，才發現有這麼多人熱愛跳舞。有些創作者故意在地鐵車廂、班馬線或商場等公眾場所跳舞，若你在街上發現有人在跳舞或做奇怪的動作，有可能那個人正在拍抖音影片了。

「扶手電梯上跳舞」挑戰（YouTube: The Patience Hat）

抖音創作者極力試圖說服人自己的影片有最低限度的特色或有趣之處，但很多短片實在不知道短片中的人在做甚麼，有些純粹為了取悅人而在擺動身體（稱不上是跳舞），為數不少創作者企圖以正能量感染觀者的情緒，在那十五秒中總是掛著詭異的燦爛笑容。還有一種短片，明明都只有短短十五秒了，創作者為了營造期待感、留住不耐煩的觀眾，在前半段來個五秒倒數，讓人期待倒數完會發生甚麼事，而多數都是創作者做幾個鬼臉就完了。這大概是種取巧手段，用作填充本來已經不知道應該要做甚麼的時間。

網絡紅人 Ava Louise 曾於 Twitter 上發行「新冠病毒挑戰」（Coronavirus Challenge），在飛機上舐廁所板，並吊詭地留字：「請轉發這段影片好讓大家知道如何在飛機上保持衛生」。影片成為媒體熱話，當然亦遭到網民炮轟反智了。

Please RT this so people can know how to properly be sanitary on the airplane 🥰😅 pic.twitter.com/x7GX9b4Lxc — Ava Louise (ig @avalouiise) (@realavalouiise) March 14, 2020

十五秒長度、由配樂而不是說話主導的影片，抖音從設計上就極不適合傳播有脈絡或抽象的訊息。抖音上的內容與選擇看似無窮無盡，但絕大多數的影片其實都在重複而沒有變化。創作者每個都看似自信地表現自己，但我們都可感到他們背後對創作無方向的焦慮，只能跟隨已有的模式。

晚期資本主義下的自製娛樂

抖音生態圈已經擁有有極強的動員能力，早前抖音與可口可樂（Coca Cola）合辦推廣活動，名為「#ShareaCoke 挑戰」，它除了成功動員極大量的用戶為可樂免費、無償的創作勞動與病毒式散播之外，還可以有甚麼意義？你不用是左翼思想的信徒，大概亦可以看見抖音等社交媒體平台背後的資本主義運作。

#ShareaCoke 挑戰的短片（https://www.tiktok.com/tag/shareacoke）

抖音的流行與模式，不免讓我們想到尼爾・波茲曼（Neil Potsman）《娛樂至死》（Amusing Ourselves to Death）中的擔憂——我們終於被無限的娛樂痳痺，不再有能力與興趣思考，從電視換成了抖音之後，不再需要機構與權貴處心積慮控制我們，受眾與創作者融為一體了，我們被我們自己生產的內容痳痺。

波茲曼《娛樂至死》（Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Show Business）（Penguin Books）

或許不合時宜的思考

互聯網發明的初衷是開放與解放知識與資訊，但幾十年後它的走向似是為人加上另一種枷鎖，反而遠離知識與思考。抖音等的平台只是加速與催化了這些傾向，誕生出更成熟的形態。

對於熱愛抖音的人，其實又有甚麼好批評的？批判抖音內容是無聊當有趣、散播淺薄文化等，或許反過來會被取笑，說你跟不上網絡的大時代。不過這樣的時代，可能還是跟不上會比較好。

抖音上使用「#philosophy」tag 的短片之中，有多少是關於哲學的？（https://www.tiktok.com/tag/philosophy）

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