海洋公園的真正死因：它是個沒有主題的主題公園

誠然，主題公園的封閉或設計，的確是希望可以做到「主題公園通過模仿動畫、電影等場景，恰似給當代人重新構建了一個可以躲進去、逃避日常紛擾的洞穴⋯⋯暫時忘卻『真實』生活的壓力、煩憂，進入一個由童話建構的虛擬國度，享受全然的歡樂時光」。

海洋公園（資料圖片）

只是，這也正正是海洋公園的真正死因：它一邊構建著一個沒主題、沒故事的環境，一邊又想以香港本土符號來服務非香港居民，但畫虎不成，結果兩邊都不著邊。

不虛幻的國度，失格的「主題公園」

大家如果想到迪士尼樂園，大概會即時想到一個又一個的卡通人物，以及背後的故事和場景，簡單而言就是個「夢幻國度」。但大家想到海洋公園，會想到什麼？動物？機動遊戲？ 究竟海洋公園想構建一個怎樣的空間？

答案是海洋公園自己也不清楚。

與迪士尼以及環球影城相比，海洋公園的確有一個先天的問題：就是前兩者有卡通故事、電影背景，可以直接讓人在踏進園內設施時，已經直接進入「童話世界」或者「冒險場域」。我們在前一篇文章講述過：

「布希亞（Jean Baudrillard）就指出，在後現代社會中，真實與想像、現實與幻覺、表象與內在已經失去區別，使得以上兩者間的邊界模糊不清，從而產生了一種超真實的（hyperreality）文化。」──〈主題公園：後現代主義的柏拉圖洞穴，掩蓋「真實」〉

主題公園：後現代主義的柏拉圖洞穴，掩蓋「真實」

但海洋公園呢？那些機動遊戲又有什麼「故事」？海洋劇場的「探險家探索浩瀚海洋，與海豚和海獅發展出一段美麗邂逅，從此與大海結下不解緣」又有帶觀眾進入第二個世界嗎？那些各自離散又沒有連繫的動物園設施，又有什麼連貫的「主題」？

迪士尼以及環球影城，細心留意的話，可以看到園內很多的細節，由排隊、等候區的擺設及介紹，就已經是體驗和故事的一部份。這些細節，可能是和超級英雄電影有關的道具、彩蛋或關聯物（references）；就算是一個全新的故事，都會在等候區作詳細背景介紹⋯⋯總而言之，一個好的「主題」公園或遊戲（ride），不會浪廢任何一刻，好讓你能順暢地進入到「故事」的超現實當中。

布希亞：祭奠物質與真實之死的「後現代」大祭司

而海洋公園內的符號未能指向其他符號，又未能指向園外之物，結果「指來指去」都是眼前之物，又怎樣構建「虛擬國度」？因此，海洋公園自身定位的尷尬之處，就在於它無法建構出主題公園基本要有的符號系統，似乎更適合稱為水族館兼動物園，而不是「主題公園」。

保育？與願景不一致的現實

做不到夢幻世界，唯有做一些保育願景。但是海洋公園想成為的目標，與公司外予人的感覺，有相當大的衝突。在其公司的官網中，海洋公園的願景是：

「海洋公園建基於教育、保育及娛樂，銳意成為世界級最佳主題樂園度假勝地，締造最佳遊樂體驗予遊人，啟發精彩探索，並將人與大自然緊密連繫起來。」

過往的海洋劇場表演被批評不人道對待海豚等動物多時，園方最終於今年年初宣佈將會取消（資料圖片／蔡正邦攝）

並不是說「動物保育」不能打造成一個「動物保育幻想世界」，而是海洋公園與21世紀保育概念的不一致，使得除了沒有「把人與大自然緊密連繫起來」，更常常讓遊人極度「出戲」：已被人多年咎病的動物表演、以及「圈養海豚壽命比野外短40年」、「10年死11條的中華鱘」等等新聞，都讓人只感到海洋公園內只是單單「有」動物，並單純以動物來牟利，但並沒有保障任何動物權益。

當然迪士尼亦有被指「人工低福利差」，但是當中的員工是人，到最壞的情況還是可以選擇辭職（當然本來雇主就應該提供更好的福利和工作環境）；但海洋公園中的動物呢？牠們選擇只有生與死。

海洋公園中的動物，牠們選擇只有生與死（李澤彤攝）

這是什麼爛鬼本土情懷

做不到夢幻，做不到保育，那海洋公園作為主題公園的「主題」是什麼？

海洋公園並不是沒有察覺以上問題，因此才有「哈囉喂」這種主題活動，不過「哈囉喂」不能全年舉辦，海洋公園總要找到自己的特色之處。結果它還真是「找到」了，但卻讓人汗顏。

在公司的「獨有價值」中，其官網寫到了「植根香港、反映本土文化」及「集體回憶、香港人的公園」在第一第二位。不知是否如此，「懷舊香港」變成了海洋公園的一個「主打」，但它面向的根本不是香港本土居民。

園內有一條「香港老大街」，當中的介紹是這樣的：

「海洋公園『香港老大街』帶你穿越時空，一起重拾當年情！這裡有經典的古董老爺電車，消失中的傳統港式小吃，還有充滿人情味的舊街和店舖，你更可選購各款懷舊精品，重溫舊日的美好時光。『香港老大街』不但是拍照留念的熱點，更是讓大家抱擁集體回憶、感受老香港文化的好地方。」

只是那些所謂的「消失中的傳統港式小吃」其實就是雞蛋仔、腸粉、煎釀三寶、魚蛋等等，完全沒有消失的感覺，而大多香港人也吃過；加上36元一碗魚蛋、46元一碗魚蛋豬皮蘿蔔，就算是遊客，為什麼不坐半小時車到港島其他地方，甚至遠一點到旺角吃？

（Facebook: 香港海洋公園 Ocean Park Hong Kong）

另外園區中的舊街和店舖，也很難吸引人。50至70年代香港，人們因為生活所迫而聚在一起，簡單來說，就是別把貧窮當成是 gimmick 以及集體回憶，別把這種為世所迫美化成人情味，要人「好好細味」。就像把舊工廠改造成文青商場，然後懷念當時「美好、簡單日子」那樣荒謬。

或者年代更為久遠的明清民初時期，因為距今較遠，還是能帶點幻想，試問在60年代挨過來的貧苦一代，看到這條老街以後情何以堪？

這感覺就像是說：「園內符號未能指向童話故事和電影，園內和園外又給人不一樣的感覺嗎？那就回到50至70年代香港吧，又指向歷史，又一樣老餅」，而冠名贊助這條街的正是香港一個老牌餅家，真是極為諷刺。

（Facebook: 香港海洋公園 Ocean Park Hong Kong）

或者這正是海洋公園過份依賴內地旅客之下的困局。2016年其行政總裁李繩宗說過，海洋公園「本地客佔三成半，內地客佔五成，海外客佔一成半」，但及後比例有變，變成「本地客佔四成，內地客佔四成，外地客佔餘下兩成」，就因內地客減少，錄得自1987年脫離馬會獨立運作後的最大虧損。

為了吸引這些旅客，就想以舊香港作招徠，但如果要睇舊街、吃老店舖，直接走到深水埗、九龍城、西環等地不是更好嗎？

（Facebook: 香港海洋公園 Ocean Park Hong Kong）

「兩頭唔到岸」之下，結果只是再一次不和諧，再一次的不協調。

面向港人仍要努力

對於海洋公園，筆者內心是有矛盾的，一方面是可惜它沒有發揮出應有的水平，希望它可以「重新出發」；另一方面也認為沒有理由用公帑來救一間經營不善的公司，同時亦認為動物權益問題應被重視。

記得有報道提到，海洋公園倒閉的話7500隻動物就會失安置之所，但我想假如用那54億，把海洋公園改造成真正的動物中心，我想反對聲音會比現在少很多。

（李澤彤攝）

未來假如中國遊客不復當年勇，海洋公園又是否應更面向港人？但要吸引本地居民，又談何容易？能否做到像東京迪士尼那樣，令海洋公園變成了本地學生畢業合照、情侶拍拖首選？

海洋公園將會於6月13日重開，並提供香港市民優惠，包括成人票價七折（350元）；長者、小童免費進場；買50元送50元的攤位優惠券現金券等等。現時減價、做優惠或者能幫到一時，但長久之下，又該如何自處？

作為一個主題公園，海洋公園好像仍未找到自己的主題。

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