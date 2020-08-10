《國士無雙伍連德》：科學抗疫方法與中國人倫傳統　該如何取捨？

【01哲學編按】新冠病毒第3次在香港橫行，可見政府防疫政策接連出錯，造成滿城風雨，香港市民叫苦連天。相比2003年沙士時期，香港抗疫的表現反而遜於之前，甚至可能不如一百年前滿清政府處理鼠疫。 本文節錄自王哲著的《國士無雙伍連德》，本書記載了中國公共衛生學家、「華人口罩之父」伍連德的一生。本文描述在1911年對抗鼠疫的時候，除了要處理中國傳統與西方醫學的矛盾，還要面對讓人難以捉摸的官僚文化。

1910年發生的東北鼠疫，每天超過50人死亡維持了一年時間。（Wikimedia Commons）

鼠疫剛剛開始時，官府還能提供棺材，徵集民工掩埋。後來由於死亡人數太多，沒有足夠的棺材，於是決定直接下葬。可是由於缺乏人手，加上天寒地凍挖土困難，到現在已經六個禮拜沒有下葬了。

墳場上，數不清的棺材和屍體就停放在露天，長達數里。且不要說放在露天的屍體，即便是有棺材的，也只有極少數被釘上了，絕大多數是敞開的。由於官府提供的是廉價棺木，結果沒多久死人的肢體就露了出來，大墳地的情形慘不忍睹。

伍連德是華人世界第一個諾貝爾獎候選人。（Wikimedia Commons）

他粗粗一數，足有三四千具屍體。由於哈爾濱的冬天十分寒冷，鼠疫桿菌可以在室外存活好久，這個墳場可以說是鼠疫桿菌的天然冷藏櫃。而且一旦有老鼠出沒，鼠疫就可以傳給老鼠，再由老鼠帶到全城。而且也很難保證這樣下去鼠疫桿菌不被人接觸上，只要這個墳場存在着，他在傅家甸所做的一切努力就可能化為烏有。伍連德叫來工友，讓他們試着挖掩埋坑，結果因為凍土深達數尺，根本不可能深挖。

伍連德站在墳地上，看着堆積的屍體，腦子緊張地轉動着。現在的情況是不能深埋，怎麼辦？伍連德明白，現在到了東三省鼠疫防疫的緊要關頭。

出生基層的伍連德，透過獎學金考入劍橋大學意曼紐學院，研究西方的醫術。（Wikimedia Commons）

怎麼處理這些屍體？埋，是肯定辦不到的。不埋又不能這樣聽之任之，那麼只有：燒。焚屍。只有把全部屍體燒了，才能徹底消除隱患。

這個念頭剛剛出現在腦海中，伍連德竟然顫抖起來。

在1911年的中國，甚至當時的全世界，人死入土為安，怎麼可能焚燒？伍連德雖然生長在南洋，可是他們家的傳統也是土葬。他清楚地知道中國的倫理和傳統，實行火葬可以說是不可能的。可是不焚燒，又怎麼能徹底控制鼠疫？

伍連德遇到了出關以來最大的難題。

車夫駕着馬車，圍着墳地緩緩地行駛，伍連德的腦海裡在激烈地鬥爭着，到底焚不焚屍？等馬車圍着墳場轉了一圈後，他終於下了決心，焚屍。只有這樣做，才能徹底消除隱患，這也是目前唯一可行的辦法。哪怕是人神共憤，也在所不惜。

從馬車上走下來，伍連德主意已定，可是他知道，如果現在自己下這個命令，不僅不會被執行，而且會惹起大禍。這件事不是他一個人可以決定，應該向朝廷報告、獲准。他命人把當地的所有官員立即請到墳場。

哈爾濱的中方官員們匆匆趕到傅家甸墳場，伍連德二話不說，請大家戴好口罩，和他一起坐上馬車，緩緩繞着長達數里的屍體和棺木視察。

1894年香港亦曾出現鼠疫，市民與官員正左燒感染者的日常物品。（Wikimedia Commons）

馬車的隊伍從墳場這一頭走到那一頭，一路上沒有一個人說話。走完了這段令人傷心又令人驚心的路程，每一個人，包括那位昏庸的陳知縣，都被震驚得臉色沉重。

大家重新回到出發地點，于泗興臉色鐵青，對着陳知縣，氣得聲音顫抖，語無倫次地訓斥：「陳大人，朝廷三令五申，各衙門務必全力以赴。有關經費我按數撥給你，你你你，竟然讓這麼多屍體露天停放，人死入土為安，你你你，看看，竟然連平放都沒有做到。你們看看，這裡面多少屍體是，是是是，是坐在那裡的。」

陳知縣戰戰兢兢地回答：「下官盡力了，于大人，可是棺材舖日夜趕工，也無法製作出這麼多棺材。而且現在大量人手都被徵用在實施隔離和消毒，根本沒有力量深埋。」

于泗興指着他說：「你不必狡辯，隔離才多久？伍大人剛才講了，已經一個半月沒有掩埋了，我立即向巡撫大人彈劾你！」

當時東北醫護都需要帶口罩。（資料圖片）

伍連德圓場道：「于道台，這也不能怪陳知縣。即便是有充足的棺材和人力，短期內也不可能深埋。我叫人試了，天寒地動，根本挖不動。」一位官員也說：「伍大人所言極是，此事怪不得陳知縣，天災呀，只能讓這些逝者暫時露屍荒野，等春來土軟之時再加掩埋了。」

在場官員紛紛點頭歎氣，「不可！」伍連德指着墳地詳細地解釋：「諸位大人，鼠疫是由病菌引起的，這次鼠疫可以通過接觸或者呼吸傳染。只有將正常人和帶有這種病菌的人隔離開，使正常人不再被病菌感染，才能控制或者消滅鼠疫。我們這半個多月的努力，就是為了達到發現所有現有的和潛在的帶有鼠疫病菌的人，把他們和別人隔離起來。等沒有遺漏了，就能夠達到目的了。可是，這裡都是死於鼠疫的人，由於天氣寒冷，他們身上的病菌可以存活好久，依然可以傳染別人。」

陳知縣緩過勁兒來，道：「要不，請伍大人和于大人上報巡撫大人，再調一營官兵，將這個墳場嚴加封鎖，等春天再深埋？」

當時每天都有馬車運送體到墳場埋藏。（資料圖片）

伍連德搖搖頭：「不可，如果有老鼠出沒，它們就會染上鼠疫，然後再傳給人。」

一位官員建議：「能否全城滅鼠？」

這次連于泗興都知道不可為了：「怎麼可能？現在人手已經不夠了，哈爾濱這麼大，一共有多少老鼠，一時間怎麼能滅得完？而且現在不讓大家出入走動，怎麼能夠令百姓到處捕鼠？那樣的話豈不白隔離了。還有，俄國人那裡，難道我們也派人、派警察進去抓老鼠？」

陳知縣自作聰明道：「伍大人，我們可以用消毒房屋的辦法對屍體進行消毒呀？」言罷，好幾位官員點頭稱是，伍連德苦笑着回答：「房屋裡的病菌是在牆壁或者傢具表面上，消毒一下就沒問題了。這些屍體的病菌在身體內部，只噴撒撒消毒劑是沒有用的。」

一位官員開口了：「難道就沒有別的辦法了嗎？」另外一位官員道：「是呀，大家群策群力，也許能想到可行的辦法。」伍連德搖搖頭，接着說：「屍體的數目太大，一來不能埋，二來也不可能運到它處。不做處理的話，只能依舊放在這裡，就如同一個鼠疫的繁殖廠。」

除了老鼠外，伍連德是首個發現旱獺也是鼠疫的傳播源頭之一。（Wikimedia Commons）

于泗興一臉的絕望：「那，那卻如何是好？」他左看右看，眾人鴉雀無聲，突然陳知縣放聲大哭：「這，這卻如何是好哇？」于泗興一跺腳：「看來我等只有一死，以謝天下了。」伍連德開口了：「諸位不要着急，我有一個辦法。」

眾人七嘴八舌：「甚麼辦法？」「伍大人有何高見？」于泗興提高嗓門：「都靜一靜，靜一靜。伍大人請賜教。」

伍連德一字一句：「焚—屍！」

「甚麼？」現場一片驚訝。

「上報朝廷，請求全部燒掉這裡的屍體和棺材。」

現場鴉雀無聲，全都瞪大眼睛，盯着伍連德，彷彿看到了魔鬼。墳場的空氣格外地凝重，所有的人都用異樣的眼光緊緊盯着伍連德。如果眼光能殺人的話，他已經死了上千次了。寒風刺骨，可是眾人的眼光比北國的嚴寒還冷，伍連德不禁打了一個寒顫。他掃了一下眾人，官話一下子流暢起來：「諸位大人，我也是中國人。在我的家鄉，南洋檳城，也有一塊墓地。在那裡，兩年前剛剛安葬了我的母親，將來我也要躺在她老人家的旁邊，我知道甚麼叫入土為安。」

除了滿清的醫護外，當年還有外國的醫生來到中國幫手解決鼠疫。（Wikimedia Commons）

眾人的眼光柔和了許多，伍連德繼續說：「現在的情況，全面隔離到了緊要關頭，不能有任何的漏洞，否則前功盡棄，但凡有其他辦法，也不會出此下策。為了三省千萬人的性命，為了大清億萬黎民，為了社稷江山，也只能愧對這些死者了。」

過了一陣，于泗興長歎一聲：「伍大人所言極是。如今顧得上活人就顧不上死人，如果不儘快處理這些屍體，不僅全城百姓遭殃，恐怕東三省也無寧日。依我看，而今除此之外，別無選擇。」

伍連德大喜：「于道台深明大義。」

于泗興又說：「可是兹事體大，我們也不能做主，我建議召集本城士紳商議定奪，諸位意下如何？」在場官員紛紛點頭。伍連德也點點頭：「好吧，時間緊迫，請于大人召集士紳，立即來這裡。」于泗興當即傳令，令士兵們將全城士紳和商會首腦悉數召集到墳場。

當時燒棺材的情況，也可以看見棺材的簡陋。（資料圖片）

幾個時辰後，全城的頭面人物都被連請帶拉地來到這裡。到齊以後，伍連德還是先請他們乘馬車走一遭，然後把後果詳細解釋給他們聽。

于泗興告訴大家伍連德的建議，這件事非同尋常，官府也不能決斷，所以請大家來一起商議。這時，伍連德已經起草完給施肇基的電報，林家瑞將之翻譯成中文，以便同時抄送給陳昭常。電文的抄件在士紳們手中傳閱，看完以後，大家都默不作聲。

時間一分一秒地流失着，傅家甸墳場一片寂靜。

伍連德一頓足，大聲道：「時間緊迫，既然大家沒有反對意見，就發電報了，一切後果由我一個人承擔。」說完，刷刷刷，在電文上簽字，隨後遞給林家瑞：「馬上發出。」

「等一等。」于泗興走了過來，拿過中文的電文，也簽上自己的名字：「我身為朝廷駐哈最高長官，同意伍大人這個建議。朝廷追究下來，我和伍大人一起承擔。」

除了簡陋的棺材外，也可以看見有體面的棺材也要焚燒。（資料圖片）

話音剛落，一個官員上前，在電文上也簽上自己的名字。接下來，一個接一個，在場的官員都在電文上簽了字。

這時候，一個老者從人群中站出來：「列位大人，焚屍雖有違人倫，但國難當頭。不如此則天下生靈塗炭。老朽斗胆，願附名於列位大人之後。」說完，上來簽名。跟着，所有到場的名流都在這份電文上簽了字。

墳場上寒風依舊刺骨，可是每一個人心裡都熱血沸騰！伍連德熱淚盈眶，示意林家瑞去發電報。然後對着于泗興道：「于道台，咱們該去隔離區巡視了。」

伍連德設計的雙層紗布口罩，亦被稱為「伍氏口罩」，被認為是現今「N95」口罩的始祖之一。（Wikimedia Commons）

墳場被嚴加封鎖，焚屍的準備工作也在着手進行。但是，沒有人知道北京會如何答覆。



電報發出去了，一天過去了，北京方面毫無音訊。廖仲愷自長春來電，告知以吉林巡撫的名義向奉天總督和朝廷都轉發了同樣的請求，也是毫無音訊。又一天過去了，還是毫無音訊。每天鼠疫死亡的人數越來越高，官員和士紳們天天聚集在防疫總部打聽消息，失望和不安開始蔓延起來。伍連德依舊每日按固定程序開會、視察、寫上報外務部的每日彙報。

當時整理屍體，可能比現代更有系統。（Wikimedia Commons）

1911年1月30日，晨，哈爾濱傅家甸。伍連德稍稍睡了幾個小時以後，再度睜開眼睛的時候，滿懷的心事一下子又湧了上來。北京不贊同，也不反對，只是毫無音訊，就好像這件事沒有發生一樣。如果北京方面反應激烈，大動肝火，他還可以反駁、爭取，甚至利用國際的力量讓朝廷讓步。但是，怕就怕這種束之高閣。

伍連德主持奉天萬國鼠疫研究會，亦是中國第一個舉辦的國際醫學研究會。（Wikimedia Commons）

他再一次思前想後，是不是不等北京的批准，以欽差大臣的名義，下令焚屍？這個念頭很快被否定了，哪怕他下了決心，下達命令，地方官也不敢執行。在這件事情上，沒有朝廷的容許，他根本無法調動本地的力量，甚至可能激起民亂。焚屍對中國人來說是大逆不道的，他突然想到，如果哪一天，有人要焚掉檳城自己家人的靈柩，我會同意嗎？

如果再這樣下去，那個已經有三四千具屍體的墳場還會不斷膨脹，傅家甸的鼠疫就不能被控制。那樣的話，長春、瀋陽、北京⋯⋯，伍連德不敢往下想了。

《國士無雙伍連德》

作者｜王哲

出版社｜香港中和出版有限公司

出版日期｜2020年６月

【本書內容獲「中和出版」授權轉載。】

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