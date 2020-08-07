【訃聞】德希達弟子、法國哲學家貝爾納・斯蒂格勒逝世

人類消失，他們的歷史留下。——貝爾納・斯蒂格勒（Bernard Stiegler）

法國哲學家貝爾納・斯蒂格勒（Bernard Stiegler，1952-2020）剛於8月6日逝世，一位當代的思想家就此殞落。繼3月法國哲學家德希達（Jacques Derrida）遺孀瑪格烈特．德希達（Marguerite Derrida）因感染新冠病毒離世後，斯蒂格勒作為德希達的弟子，再離我們而去。

貝爾納・斯蒂格勒（Bernard Stiegler，1952-2020）（Wikimedia Commons）

斯蒂格勒出生於1952年4月1日，其一生最傳奇的事蹟，要數他因身處社會底層飽受壓迫，決定行劫銀行而被判入獄（刑期為1978至1983年），卻在牢房中開始自修哲學成才，取得哲學的學位。他在後來的〈我如何成為一個哲學家〉文章中，就有詳述這段獄中經歷。出獄之後，斯蒂格勒得到德希達的賞識，在他的指導之下完成博士論文，後來斯蒂格勒成為世界知名的哲學家與公共知識分子。

斯蒂格勒被譽為「德希達之後最重要的法國理論家」，他的思想來源豐富而紛陳，當中影響他最大的有馬克思、佛洛伊德、西蒙東、海德格與德希達。斯蒂格勒的代表作是四冊《技術與時間》（Technics and Time），這書題正向海德格的《存在與時間》（Being and Time）致敬。

斯蒂格勒被認為是最關注數碼科技的哲學家之一，他終生的思想取向，是對於科技趨勢的一種人文主義式回應。斯蒂格勒著書立說，批判結合了演算法技術的資本主義，但他的著眼點不只於當代的科技，他認為人類作為一個物種，自始就已經不斷透過跟各種技術物互動，以演化自己，而這些技術物一直在塑造人類的在社會上與個體上的存在。

因此，技術對於人類並非只是物質上的工具，而是構成人類存有與歷史的必要面向。對於當代的技術世界，斯蒂格勒一個著名的觀點是：科學、技術與全球資本主義之間的連結，使人的生命陷入一種新意義的無產階級化（proletarianization）。

斯蒂格勒亦以技術的觀點重讀整個西方哲學史，重述古希臘神話中的普羅米修斯與柏拉圖《米諾篇》等對話錄，可以參考他的文章——斯蒂格勒｜人類是缺失的生物，因此才成為技術的生命

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