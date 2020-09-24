費茲傑羅：《大亨小傳》與美國夢的空洞、偏執及迷失

為此，我們繼續前行，像逆流而行的船隻，不斷地被浪潮推回到過去。 費茲傑羅《大亨小傳》

今天是小說家史考特・費茲傑羅（F. Scott Fitzgerald）誕生124週年紀念，提起費氏，總教人想念他的代表作《大亨小傳》（The Great Gatsby）。

史考特・費茲傑羅（F. Scott Fitzgerald）（PBS）

《大亨小傳》於1925年出版，當年美國正值爵士時代（Jazz Age），即是由一戰結束直至1929年華爾街大股災，開始經濟大蕭條之前的時期。戰後一代揚起資本主義工業化和都市化的船帆奮力前進，消費主義的浪潮於兩戰之間奔流不息，汽車、電話、電影、收音機進佔了都市人歌舞昇平的物質生活。

費茲傑羅《大亨小傳》（The Great Gatsby）

同時，20年代的美國亦孕育了以費茲傑羅為首的迷惘一代（Lost Generation）。《大亨小傳》寫盡當年豐盛奢華的名流宴會，為的也是揭破資本主義背後的道德墮落和精神虛空，徹底粉碎銅臭包裝的美國夢神話。

什麼是美國夢（American Dream）？美國作家與歷史學家詹姆斯・亞當斯（James Truslow Adams）曾作如此定義：「無論每個人的社會階層或出生環境如何，生活都應該變得更好、更富足、豐裕，根據每個人的能力或成就，都會有機會」。美國夢建立在美國的經濟自由之上，人們相信平等與自由，亦相信美國社會有向上流動性。來自歐洲的移民紛紛來到這片機會處處的應許之地，相信只要拼搏努力，勇於冒險拓荒，任何人都有機會發財致富，分別就只在於自己懂不懂得把握。

《大亨小傳》於2013年第二度被改編成電影，由里安納度．狄卡比奧飾演蓋茨比（華納兄弟）

小說由尼克・卡拉威（Nick Carraway）作敘事者，講述自己遇上蓋茨比（Jay Gatsby）前後的故事。蓋茨比出生貧農家庭，為了求得名媛黛西（Daisy）的芳心，耗盡畢生努力累積財富，甚至假裝自己有貴族背景與牛津學歷。由此，蓋茨比將自己規訓成資本主義秩序的奴僕，他對黛西的痴迷，其實是一種被資本關係異化了的愛情。蓋茨比卑微的悲劇一生，也象徵了偉大美國夢的凋零，在這幻夢衰頹之時，最能透出其中的人所擁抱的空洞、偏執與迷失。

當特朗普再次喊出「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）這句出自列根的口號，所呼召的就是回歸到這種美國夢——它或許就如幽靈，繼續在我們的世界遊蕩。

費茲傑羅之妻——薩爾達・費茲傑羅：關於那位薩爾達的傳說

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