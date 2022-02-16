【01哲學Facebook Page併入藝文格物】文藝哲同源互生 拓寬面向

藝術文化，格物致知，【01哲學】作為【藝文格物】的思想基石，今後將在【藝文格物】Facebook 中繼續經營，在【藝文格物】平台一同發表。



古哲亞里斯多德寫《詩學》講美學與藝術理論，柏拉圖《理想國》提出要把詩人逐出理想國，孔子卻說「不讀詩，無以言」……文史哲同源互生，哲學與藝文世界總是如此這般愛恨交纏，與【藝文格物】各頻道的關係亦密不可分。

【藝文】書寫文學、歷史與藝術文化，回應藝文界古今中外大小事；【一物】來自拉康的Objet petit a，書寫設計與美學，訴說慾望與所欲之物的關係；【形而】下者謂之器，書寫具名實體之物，以嘗品味生活，呼應生活期許；【第二身】讓身體變成書寫對象，自主書寫，探討身體美學與毀身藝術；【扭耳仔】英文名new ears，書寫「新音樂」及「新年代」，望人「觀察世間音聲覺悟有情」，「審聲以知音，審音以知樂」。

《雅典學院》中柏拉圖和亞里斯多德的手勢，就與二人的哲學思想有關

哲學與各事物關係總是忽近忽遠，看似相距甚遠卻又總有連繫。多少作家藝術家在尋常生活獲得啟發，再以作品開啟一場哲學思潮？又有多少哲學家以藝術文化作品延伸思考，成為理論契機並帶到日常生活裏？

未來，我們用文章、學說、時事、人物、電影、藝術展覽，回到文史哲交織的原點，讓理論與生活無縫銜接，同時拓寬思想與眼界。