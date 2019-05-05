齊克果：每個個體都必須做出自己的選擇 (05/05)

作者｜釋仁

1836年，一個人在自己的日記裡寫道「我剛從一個晚會上回來，我是這個晚會的台柱和中心人物；我妙語連珠，令每一個人都開懷大笑，都喜歡上我，對我讚賞不已——但我還是抽身離去了，其實這個破折號應像地球運行軌道的半徑一樣長——我想開槍打死我自己。」

寫下這話的人是存在主義之父、丹麥神學家、哲學家及作家索倫．奧貝．齊克果（Søren Aabye Kierkegaard）。齊克果年輕時除了數次到丹麥境內的西蘭和鄰國瑞典旅行，以及兩度前往德國柏林游學之外，一生人就幾乎沒有離開過哥本哈根。在柏林遊學期間，他聽到了哲學家謝林在柏林大學講授的《天啟哲學》，同場聽眾中還有哲學家恩格斯、無政府主義者巴枯寧、歷史學家布克哈特、蘭克等等。

齊克果生活於十九世紀的丹麥，不過他倒像是個二十世紀的哲學家。原因是他的作品不為同時代的人所理解，卻深深啟發了二十世紀的思想家們。在海德格、沙特、德希達等人的著作中，不難發現齊克果的思想痕跡。此外，不少神學家如新正統神學的卡爾．巴特、魯道夫．布爾特曼、保羅．田立克、萊茵霍爾德．尼布爾等人亦在齊克果的著作中獲益良多。

在西方哲學史上，大概沒有幾個人像齊克果那樣，強烈關注個體的存在和主觀體驗。他甚至表明「假如我要使自己的墓碑有一個墓志銘的話，我將選擇『那個個人』」。齊克果激烈地批判自己所處的時代，指出那個時代的墮落之處在於，它把成為一個獨特存在的個人視作一件微不足道的事。齊克果承認他早年深受黑格爾影響，曾在自己的碩士學位論文中批評蘇格拉底，指責蘇格拉底的錯誤在於完全不顧及全體，而只看見個人。不過齊克果很快發現絕對觀念論，特別是黑格爾的那個龐大、無所不包的超級體系是以一種客觀的和排除個人的方式建構起來的。在這個龐大的體系中，個體性被完全排除，根本沒有任何地位可言。

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