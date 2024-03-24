莫斯科恐襲，嫌疑最大是誰？

2024年3月22日晚上，莫斯科市西北部近郊的克拉斯諾戈爾斯市（Krasnogorsk），克洛庫斯市政廳（Crocus City Hall，又譯番紅花市政廳）音樂廳內正在舉行盛大的音樂會。



突然，音樂廳內傳出了疑似槍聲和一些尖叫聲，不過音樂聲和嘈雜聲太大了，沒幾個人聽見。但槍聲愈發明顯，尖叫聲愈來愈大，觀眾們開始覺得不對勁。

陸續有人往廁所跑，有人往椅子下鑽，有人驚慌失措地拿起電話，只見三名全副武裝的槍手，拿着槍在觀眾席上不緊不慢地射擊，幾分鐘後，他們走出音樂廳來到商城內，一路上遇到誰就來上一槍，然後跳上一輛事先停好的雷諾車上，揚長而去。

目前確認，襲擊導致的死亡人數已經超過70，傷者超過150，後續還會上升。

本文獲盧克文工作室授權轉載；撰文：風雨如歌



按照俄羅斯知名TG賬號「Baza」的消息，案件暫時確定有6名嫌疑人，其中4人身份已經確定，分別是：馬赫馬德拉蘇爾（37歲）、里沃季丁（51歲）、薩福爾佐達（21歲）、納扎羅夫（29歲），4人都是塔吉克斯坦人（當然，塔吉克人不代表是塔吉克國籍，也可能是俄羅斯國籍，這點還不確定）。

事發後，ISIS光速認領了襲擊，雖然我們都知道ISIS是美國的御用恐怖分子，但這次襲擊不像是ISIS能幹出來的，主要是細節上太過縝密。

縝密體現在兩點，一是槍手們抵達現場的車，被布置了詭雷，槍手逃離現場後，乘坐的第一輛車也被布置了詭雷；

二是整個過程極度冷靜，從進入到殺戮再到退出離開，都極其從容，和ISIS那種愣頭青風格的獨狼襲擊完全不一樣，何況ISIS的恐怖襲擊都是自殺式的，根本沒必要逃跑。

這兩點體現的水平，遠超過往的任何恐怖襲擊，不太可能是ISIS能完成的，ISIS過往的操作都相當粗糙，沒有這麼細膩的。

圖為2024人手3月23日，位於俄羅斯莫斯科市郊的克洛庫斯市政廳。市政廳內的音樂廳22日遇襲後爆炸焚燒，大火被撲熄後可見建築物嚴重受損。（Reuters）

那嫌疑人都有誰呢？

兩個，一是烏克蘭。

在事情發生後，烏克蘭國家安全與國防委員會秘書奧丹尼洛夫（Aleksey Danilov）就在電視上說：「今天的莫斯科好玩嗎？我認為非常好玩，我們會經常為他們組織這樣的活動」。

這番話聽着有主動參與的意思，不過也不排除是吹牛。要在莫斯科組織一次周密的恐怖襲擊，現今的烏克蘭有沒有這樣的能力和資源，值得懷疑。

烏克蘭方向是俄羅斯現階段重點盯防的，想要整出這種大活，着實有難度，而且事發地距離烏克蘭也相當遠，350公里左右，有點力所不及。

2024年3月22日，俄羅斯莫斯科近郊克拉斯諾戈爾斯克市一音樂廳發恐襲後起火，。（新華社）

二是中亞的某些勢力。

本來已經高度世俗化的中亞，在蘇聯解體後發生了伊斯蘭勢力的回潮，相繼出現了「烏伊運」（烏茲別克伊斯蘭運動，Oʻzbekiston islomiy harakati）等一大批恐怖組織。

這些恐怖組織看俄羅斯非常不順眼，因為俄羅斯支持本國的世俗化政府，是妥妥的「卡菲勒」，參與了包括車臣戰爭在內的許多事情，雙方矛盾由來已久。

俄烏戰爭後，中亞「去俄羅斯化」的呼聲高漲，俄羅斯更是成了中亞伊斯蘭勢力的眼中釘。2022年，一名中亞人在俄軍軍營發動恐襲，導致11死15傷。

它和俄羅斯的衝突比較激烈。最關鍵的是，中亞人在俄羅斯數量很多，有一千多萬，想找人幹活很容易找到。而這次實施襲擊的恐怖分子，恰恰就有多名塔吉克人，因此中亞當地恐怖勢力的嫌疑相當大。

而且中亞方向是俄羅斯所相對忽視的，打一個措手不及的可能性完全存在。

圖為2023年6月12日，鏡頭下美國白宮全景。（Reuters）

至於很多人眼中嫌疑最大的美國，美國確實事先在3月8日發布了恐怖襲擊的預警訊息，而且明說了地點是在音樂廳，但不能因此就說是美帝。

因為時間不太對得上，美帝的預警訊息是3月8號之後的48小時，現在都過了半個月了。何況先發布訊息，再去襲擊，等於自己留下證據，這操作就顯得有些蠢了。

不過有一點可以確定，美國事先是知道這個事的，而且知道得不止一星半點。對於它在事件中扮演了什麼角色，以及是不是幕後主謀，就只能等待調查結果了。