外資撤離和弱化中國市場有何值得重視的情況？｜安邦智庫

近年來，外資在中國的發展環境出現了較大變化，外資開始調整全球市場戰略，加大撤出中國市場或弱化中國市場的重要性。目前來看，中國吸引外資面臨的困難已日益顯著。官方數據顯示，2023年，中國實際使用外資金額11339.1億元人民幣，按年下降8.0%；以美元計價為1633億美元，按年下降13.7%。商務部數據顯示，2024年1-2月，全國實際使用外資金額2150.9億元人民幣，按年大幅下降19.9%！

從數據可見，中國吸引外商投資正在出現趨勢性下滑，而且降幅在迅速增大，這是不容忽視的現實。安邦智庫（ANBOUND）的研究人員要提醒的是，對於曾經深入參與全球化、扮演「世界工廠」和外商投資大國的中國來說，在吸收外資方面正在經歷極為重要的、歷史性的轉折。我們認為，在「逆全球化+地緣政治因素+疫情封控+中國經濟放緩」多種因素疊加的影響下，這種變化是趨勢性的、結構性的、長期性的，對中國今後的經濟發展、改革開放以及中國如何與世界相處，都會產生重大的影響。

在我們看來，在吸引外資方面，中國面臨的是彼此關聯的兩類問題：一是中國如何善待已經進入的外商投資，儘可能地留住外資？這是穩住存量的問題。二是中國如何繼續吸引外商來華投資？這是擴大增量的問題。

中國國家主席習近平2024年3月27日在北京會見美國工商界和戰略學術界代表，強調中國經濟是健康、可持續的，中國的改革不會停頓，開放不會止步，歡迎美商繼續「投資中國、深耕中國、贏在中國」。（新華社）

基於對外資的持續跟蹤研究，以及與多家在華外資企業的交流，安邦智庫的研究人員認為，有如下幾種情況值得國內高度重視。

第一，外資弱化中國市場的重要性，降低對中國市場的預期。近幾年外資撤離中國分不同情況，既有外資完全徹底遷離中國，也有降低中國市場重要性、減少投資的「弱化」現象。據安邦智庫了解，有不少老牌外資已經主動調降中國市場在其全球戰略中的重要性。如某歐洲老牌通信類公司在中國經營幾十年，長期將中國視為「戰略重要性市場」，其在中國的發展戰略、資源投入、員工僱用等，都顯著高於普通市場。但由於近幾年中國發展環境和市場表現的變化，該公司最近將中國市場降格為「普通市場」，大幅裁員30%，資源投入明顯減少，技術及研發重心外移。

據安邦研究人員了解，部分外資對中國市場的態度轉向消極，過去積極參與政策制定環節、爭取政策支持，現在則變成「既來之則安之」，如果政策不力我就不做，既不爭也不搶，完全是一種「躺平」的姿態。這種背景下，很多外資過去的跨國投資採取「中國+1」的投資策略，現在則變成「中國+N」策略，甚至完全撤出中國變成「N-中國」。

第二，疫情封控後遺症的影響超過預期。從外資在疫情前後的表現看，疫情封控的「疤痕效應」比較明顯。不少外資對中國的封控程度之嚴格、封控時間之長感到驚訝，在疫情之後，有外資仍擔心，今後如果再出現類似狀況，中國是否依然會採取類似的封控？需要指出的是，長時間封控對一些抗風險能力弱的中小外資的「殺傷力」特別大，不少中小外資人士在疫情結束後選擇果斷撤離。中小外資雖然在中國的投資不大，但它們是在華外資生態的重要組成部分，也是貿易鏈、產業鏈的重要環節，它們的撤出對外資生態造成了明顯影響。

第54屆世界經濟論壇（WEF，又稱達沃斯論壇）2024年1月15至19日於瑞士達沃斯（Davos）舉行。中國國務院總理李強16日發表特別致辭。（世界經濟論壇社交媒體X賬號）

第三，地緣政治因素的影響。近年來，全球地緣政治動盪加劇，投資與貿易環境日益政治化。中國雖然不是始作俑者，但在美國聯合盟友推動的地緣政治博弈中，中國是被圍堵、被針對的主要「對手」國家。許多外資雖然反對西方的脱鈎斷鏈、過度政治化，但在面對現實的地緣政治環境惡化，仍不得不調整對中國市場的策略，為今後可能出現的極端環境提前進行佈局。這方面我們此前做過多次分析，不再贅述。

第四，在逆全球化背景下的產業遷徙大潮中，推動了部分在華外資的撤離。逆全球化和地緣政治化之下，全球供應鏈出現了系統重構，跨國企業的投資邏輯發生變化，對於製造業來說，「離岸製造」轉向「近岸製造」、「友岸製造」或「在岸製造」，外資的生產力佈局轉向在安全環境下按照產業鏈展開的集中式佈局，形成普遍的「密接生產」模式。在美國、歐洲、日本出現的投資高端晶片生產的現象，在越南、墨西哥、印度等新興市場不斷增強的產業投資環境，都是區域性的「密接生產」佈局的體現。

台積電與日本企業合資的熊本廠（JASM）2月24日下午開幕（Kyodo via REUTERS）

第五，對中國在科技產業領域「國產替代」、「自主可控」發展程度的擔心。近年來，中國一方面繼續保持對外開放、吸引外資，另一方面在推動在關鍵技術領域的「國產替代」、「自主可控」。客觀來看，在美國及其盟友的嚴厲打壓和「遏制」戰略之下，中國必然走向強調「國產替代」、「自主可控」，「新型舉國體制」也應運而生，以減少被美國「卡脖子」的機會。在這種大背景下，如何做到在吸引外資和國產替代之間實現平衡，是難度極大的挑戰。尤其是在現實的政策執行中，難免有強調一方面、忽略另一方面的情況。這種變化使得不少外資感到困惑和擔心，在一定程度上影響了他們對中國市場的營商環境、市場潛力和投資風險的評估。

最終分析結論：

中國面臨的外部環境調整是全球性的、趨勢性的、長期性的，中國國內發展環境也會因外部環境變化而變。這意味着，在華外資面臨的投資與發展環境的變化也將是長期性的。在系統性的變化之下，中國如何在複雜環境下繼續吸引外資、留住外資，真正踐行市場化、法治化、國際化原則，讓外資和更多其他國際資源願意繼續參與中國經濟發展中，讓外資能夠繼續分享中國市場增長的利益，這是今後中國面臨的重要任務，也是繼續堅持對外開放戰略的重要體現。

本文原載於2024年3月25日的安邦智庫每日經濟欄目

