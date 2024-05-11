巴勒斯坦入聯轉正「打回」安理會重審　美國繼續攪破壞

5月10日，應多國要求，聯合國大會第十屆緊急特別會議恢復舉行，就巴勒斯坦成為正式會員國的決議草案進行投票。這一歷史性時刻不僅牽動着中東地區的和平進程，更在全球範圍內引發廣泛關注。因為這一決議草案不僅是對巴勒斯坦國際地位的一次重要考驗，也是對全球各國支持度的一次大調查——結果顯示，193個會員國以143票贊成，9票反對，25票棄權的絕對多數通過了決議。



該決議除了重申巴勒斯坦人民的自決權，包括建立獨立巴勒斯坦國的權利，以及「兩國方案」等內容外，還確認巴勒斯坦符合《聯合國憲章》規定的會員國資格，建議安理會以此重新審議巴勒斯坦遞交的「入聯」申請——也就是說，巴勒斯坦「入聯」問題被「打回」安理會重審。根據聯合國的規定，成為正式會員國的申請需要獲得安理會和大會的雙重批准。

上個月，美國在聯合國安理會否決了巴勒斯坦的申請，顯示出美國在這一問題上的堅定立場。美國國務院發言人帕特（Vedant Patel）強調，美國支持巴勒斯坦建國，但這一目標應在廣泛的和平談判框架內實現。美國政府的這一立場，與巴勒斯坦民族權力機構的期望存在明顯差異。由193個會員國組成的聯合國大會支持巴勒斯坦的申請的國家有143個，可見多數國家對巴勒斯坦的支持聲音高漲，但如今「打回」安理會重審，草案內容大概率還要進行微妙調整「以求」美國的放行，但也必須看到已經幾經「閹割」的協議仍在受阻。

5月6日，以色列代表埃丹（Gilad Erdan）還警告稱若巴勒斯坦成功晉級聯合國正式會員，美國或將採取前所未有的行動——全面切斷對聯合國及其附屬機構的財政資助。根據美國相關法律，美國政府不能資助任何授予「不具備國際公認國家屬性」的對象正式成員資格的聯合國組織。2011年，聯合國教科文組織接納巴勒斯坦為成員國後，美國便停止向該組織繳納會費，並在連續多年拖欠巨額會費的情況下，於2018年12月31日正式退出。但去年，美國又重新加入聯合國教科文組織，並「承諾償還」約6.19億美元欠款。

巴勒斯坦「入聯」難的主要原因在於美國和以色列的阻撓。以色列作為衝突的一方，防範巴勒斯坦「入聯」自有其考量，而作為安理會常任理事國的美國才是關鍵。

從美國的角度來說，支持以色列是美國中東政策的支柱之一。在聯合國投票中，美國曾多次為維護以色列利益行使否決權,甚至還曾以退出聯合國作為要挾手段。儘管在近期的加沙衝突之中，美國與以色列存在分歧，但美國也不會放棄以色列。

美國在國際社會的批評聲中堅持支持以色列，體現了美國在巴以問題上的矛盾立場。一方面，美國繼續在中東問題中堅持雙重標準。美國在宣稱支持「兩國方案」的同時阻礙巴勒斯坦建國，在支持地區和平的同時放任甚至挑動地區矛盾，在呼籲局勢降溫的同時持續對以色列給予軍事援助。在處理巴以問題時，美國的決策忽視了國際公義與巴勒斯坦的人道主義問題，其道義形象進一步受損。

另一方面，美國與以色列之間的特殊盟友關係在一定程度上綁架了美國的中東政策，讓美國無法維持中東局勢的平衡，也讓美國即便承受巨大國際壓力也必須否決巴勒斯坦的「入聯」申請，否則美以分歧將進一步擴大，雙邊關係將出現裂痕。在這種情況下，美國堅持將巴以和談作為巴勒斯坦「入聯」的先決條件。但巴以談判已陷入僵局多年，且巴勒斯坦與以色列之間的實力懸殊，公平公正的和談在短期內難以實現。美國在沒有勸和促談的情況下否決巴勒斯坦的「入聯」申請，其根本原因在於保持以色列在巴以衝突中的絕對優勢，讓以色列更好地為美國的地區安全戰略服務。如今，以色列已經瘋狂到相當地步，以色列在加沙地帶製造的人道主義危機越來越嚴重，引發美國民眾的抗議和國際社會的指責。美國國內外反對的聲音越來越大，拜登政府終於暫停向以色列運送彈藥。可見，美國實際上已經背負非常大壓力。但即便如此，美國也根本無力改變。

事實上，即便巴勒斯坦成功加入聯合國，其影響也僅僅是給以色列施加更大的外部壓力，對公平公正解決巴以問題並無很大益處。以色列曾20餘次違反聯合國決議，向來對聯合國的譴責決議不以為然。而且，近年來，聯合國對以色列的約束作用越來越有限。以色列不僅拒絕向聯合國官員發放簽證，還曾公開要求聯合國秘書長辭職。巴勒斯坦在此時申請「入聯」。也是為了通過各領域向以色列施加壓力。但以色列由於內政壓力較大，內塔尼亞胡政府同時面臨着民眾的抗議示威和政壇的分裂波動，只能對外部壓力迎難而上，堅持更加強硬和極端的立場，並通過擴大外部矛盾來轉移內部壓力。此時美國的介入，助長了以色列對巴勒斯坦的佔領和控制行為，更加破壞了地區平衡。強權政治下，巴勒斯坦的利益無足輕重，巴勒斯坦「入聯」更是難以實現。