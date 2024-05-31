歐盟通過這項表決　決定對華電動汽車加征關稅只能做做樣子

自美國對中國新能源和電動汽車等相關領域發起新一輪的關稅戰後，歐洲是否跟隨，是關注的重點。路透社日前引述知情人士的消息報導稱，歐盟將推遲決定是否對中國電動汽車加征關稅，直到6月9日歐洲議會選舉結束之後。事實上，歐盟內部在對中國電動汽車的調查問題上一直存在明顯分歧。而且，歐盟委員會對從中國進口的電動汽車進行反補貼調查，不僅引起寶馬、大眾等眾多歐洲車企的反對，德國多名政府官員也表態加征關稅是「錯誤的」。



為了打壓中國新能源經濟，美國推出了一個「中國產能過剩」問題，以此為藉口對華發起了關稅戰。美國對中國新能源和電動汽車等相關領域發起新一輪的關稅戰，同時還把特朗普時期的高關稅商品的關稅豁免大部分取消，可以說這是對華發起了新一輪的貿易戰。美國這麼做的目的主要是基於四點。

一是，電動汽車、光伏產品以及動力電池等相關產品，這是基於新能源的新經濟領域。擁有巨大的商機，而這一商機卻被中國佔先了，讓美國很難接受，所以必須打壓遏制。

中國電動車的突破，使美歐一直領先主導的重要製造業領域優勢極大的削弱。(Reuters)

二是，中國電動汽車的突破，使美歐一直領先主導的重要製造業領域優勢極大的削弱。這可是西方世界的傳統優勢，也是美國經濟的重要支柱之一，特別是新能源經濟是一個巨大的領域。這無論如何不能接受的，在競爭無望的情況之下，也只能是採取政治打壓手段。

三是，打壓遏制中國戰略的一部分。打壓遏制也好，戰略競爭也罷，目的就是打斷中國的復興強國進程，就是要永久維持美國「一超獨霸」的局面。因此，只要中國科技和新興產業一露頭冒尖，美國就一定要進行強烈打壓或封殺。從5G技術到半導體晶片，再到目前的新能源領域，這都是中國彎道超車的的領域，這就是對美國國家安全的威脅，必須打壓。

四是，利用歐盟對中國新能源車的憂慮，率先對中國發動關稅戰，等於是誘使歐盟也儘快對中國動手。借此可以離間中歐關係，並爭取把歐盟綁上與中國陣營對抗的戰車，或者說建立新的反華聯盟，這可能才是拜登政府新一輪關稅戰的最大動因。

為此，美國國務卿布林肯和財長耶倫是輪番上陣，推銷中國「產能過剩論」。鼓動歐盟儘快對中國發起關稅戰。

美國國務卿布林肯近期推銷中國「產能過剩論」，冀鼓動歐盟儘快對中國發起關稅戰。(Reuters)

歐盟特別是歐盟的汽車大國，對中國電動汽車取得的重大突破，也確實感受到了空前的壓力，也確實是附和美國指責中國「產能過剩」，並已經對中國進行了相關的「調查」。儘管如此，但歐洲也非常清醒意識到，對中國新能源和電動汽車動手，可能得不償失。一旦中國進行關稅報復或者說積極應對新貿易混戰，對世界和對歐洲的傷害更大。

或許正因為如此，儘管白宮是費盡了口舌，可歐盟特別是歐洲大國卻還在猶豫不決。連一向緊跟美國反華腳步的歐委會主席馮德萊恩，都強調不會與美國步調一致。而法德等歐洲大國高官則明確反對發動新貿易戰。

歐盟最終會做出對中國電動汽車加征關稅應當是大概率事件，可恐怕只是象徵性的。一方面是不能完全不顧美國的臉面，另一方面也想借此向中國施壓，三是還要盡力避免刺激中國的報復。

有意思的是，歐盟一邊指責中國電動汽車產能「過剩」，一邊醞釀對華關稅戰，可日前，歐洲議會以340票贊成、279票反對、21票棄權的表決結果，決定自2035年起全面禁止在歐洲銷售燃油車。歐洲不但在技術上嚴重滯後，在成本上同樣是沒有競爭力，動力電池資源方面依賴於中國，在這種情況之下靠自己根本無法實現2035目標，這意味着歐洲不會放棄在相關領域與中國的合作。

如果歐洲不加入美國戰隊，或者說轉而尋求與中國的合作，那麼美國不僅無法建立起「反對之牆」，反有可能把自己圍在了自己建立的「高牆小院」裡。歐洲是汽車發源地，也是汽車業的領頭羊。如果歐洲不積極配合美這一輪的關稅戰，那與中國單打獨鬥的美國可就要吃大虧了，美國就會是在作繭自縛。