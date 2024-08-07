賀錦麗副手沃爾茲：兩周內由無名州長變成共和黨大敵？｜美國大選

8月6日，賀錦麗（Kamala Harris）正式公布了她的副總統人選。她竟然選上了兩周多以前幾乎沒有州外人認識的中北部明尼蘇達州（Minnesota）州長沃爾茲（Tim Walz）為競選夥伴。

沃爾茲的驚人冒起同賀錦麗突然因拜登（Joe Biden）退選而「坐正」、三周後平均民調超越特朗普（Donald Trump）的突如其來同出一轍。

不折不扣的鄉下佬

沃爾茲現年60歲，是個在內布拉斯加州（Nebraska）小鎮成長的鄉下人－－他這兩周人氣急升後才人生第一次到加州三藩市大城出席活動。

他小時候鎮上人口只有數百，高中全個年級只是20多人（他喜歡笑言全班一半人都是他的表親），大學則是在內布拉斯加州其中一家寂寂無聞的公立大學就讀，畢業後曾經到過中國當義工老師一年，還會說幾句普通話，其後就回到家鄉另一數千人小鎮教書，結識了現任妻子後才搬到妻子在明尼蘇達州曼凱托（Mankato，人口4萬多、大學城）的家鄉繼續教高中，在當地一教就教了十多年，期間還兼職美式足球校隊教練，帶拿該高中首次取得全州冠軍。

由於父親曾參加韓戰，沃爾茲17歲就加入了陸軍國民警衛隊，多年來到過美國不同州份參與各種救災服務，9-11事件之後也曾派到歐洲半年，最高軍階是指揮士官長。

教書期間，沃爾茲也在曼凱托的明尼蘇達州大學拿了一個教育碩士。但整體而言，沃爾茲就是一個曾經到外地走走的「鄉下佬」，跟今天美國民主黨代表城市精英的「黨格」可算是格格不入。

中年從政

根據沃爾茲的說法，他2004年帶學生參加當時來到曼凱托拉票的小布殊（George W. Bush）競選集會。其中一名學生因為身上貼上支持當時小布殊的民主黨對手克里（John Kerry）的貼紙而被逐離場。沃爾茲覺得不高興，第二天就跑到民主黨的競選黨部登記做義工。如此，他就同政治扯上關係。

2023年沃爾茲與女兒在明尼蘇達嘉年華拍片：

2005年，沃爾茲正式退伍，翌年決定在明尼達蘇州南部一個與搖擺州威斯康星（Wisconsin）接壤、由共和黨控制了12年、過去一個世紀只出過一個民主黨議員的鄉下選區參選國會眾議員。當時，他的競選團隊幾乎全部都由他教書時代的舊學生所組成。竟然第一次參選，就擊敗了共和黨對手，而且其後6次連任競選都一直連贏。到2018年他當選明尼蘇達州州長之後，這個鄉下選區又再回到了共和黨之手。

在國會眾議院參政的12年，沃爾茲是農業、老兵、軍事委員會的成員，他立場溫和，是罕有得到全國步槍協會（NRA）支持的民主黨人，對墮胎、性取向等價值問題態度開放，支持提高最低工資，反對金融海嘯後由政府拯救銀行巨企，支持利用醫療保險來跟藥商談判藥價，反對不顧赤字的政府開支。

當上州長後，沃爾茲每年都會啟動野雞狩獵季節：

沃爾茲主張兩黨合作，其打獵和射擊的興趣也使他能同共和黨人更有效溝通槍管的問題－－據稱他經常炫耀自己在射擊比賽擊敗其他國會共和黨議員。到了2018年佛羅里達州發生大型校園槍擊，沃爾茲自己也要在1972年以來總統選舉都由民主黨勝出的明尼蘇達州競選州長，他才拒絕全國步槍協會的支持。

州長內任功過

讓沃爾茲首次登上全國新聞焦點的，大概是2020年黑人弗洛伊德（George Floyd）被警員跪頸殺害引爆全國示威騷動的事件。事件發生在明尼蘇達州第一大城明尼阿波里斯市（Minneapolis）。沃爾茲在騷亂爆發3天之後才派出國民警衛隊支援，被部份人批評反應太慢，不過如何使用國民警衛隊應付示威卻市長而非州長的權責；其後，他也積極追究殺死弗洛伊德的警員；而當時民主黨左翼激進派「廢除警隊」（Defund the Police）口號大盛之際，沃爾茲也沒有給予支持，只提出改善警隊追責體制、調整警員訓練等改革。（按：「廢除警隊」很快就成為民主黨的政治負擔。）

2022年，沃爾茲競逐連任，共和黨拿着治安問題和「廢除警隊」的口號扣帽子，但最終，在最高法院廢除婦女墮胎權的助力之下，沃爾茲不只輕鬆擊敗了共和黨對手，而且還讓民主黨奪得了明尼蘇達州州議會兩院的控制權。

弗洛伊德喪生一周年：2021年5月25日，民眾在明尼阿波利斯市弗洛伊德喪生現場舉行悼念活動。（Reuters）

大權在手之後，沃爾茲通過了一系列民主黨人早就想在全國實施的政策，讓他今天成為了桑德斯（Berinie Sanders）等民主黨進步派代表的寵兒。當中包括有薪產假和病假、10億美元建屋投資、投資公共交通、立法保護墮胎權、訂立2040年100％潔淨能源目標、大增勞工權益保障（包括禁止不競爭條款）、大舉投資公營教育、為中低收入家庭提供公立大學免學費待遇、中小學全面提供學生饍食、大麻合法化、兒童免稅額、租屋免稅額、增加企業稅、擁槍背景審查、非法移民可獲駕駛執照等等。

這些政策雖然全都是進步派的目標，但絕大多數也同時是連保守派選民都支持的。

2023年，沃爾茲還當上了民主黨州長協會的會長，開始有了一些全國性的角色，接觸到全國各地的民主黨金主。

然而，這樣的背景遠遠不足把沃爾茲推到民主黨副總統候選人的地位上去。事實上，在拜登7月21日宣布退選、為賀錦麗背書、人們開始討論賀錦麗的副手人選之初，並沒有任何人提到沃爾茲的名字……是什麼讓這個平平無奇、在一個不太重要的州份有點小政績的人物能在十多日的時間內坐到了民主黨總統候選名單第二把交椅的顯赫位置上？

「特朗普很奇怪」的宣傳策略

讓他打響名堂的是他7月23日在親民主黨全國電視台MSNBC以非常平實的方式對特朗普及其副手萬斯（J.D. Vance）所作的批評－－他的主調不是說他們威脅民主、威脅墮胎權之類的民主黨「八股」，而是他們很「奇怪」（weird，見以下片段）。無論是在行為上、政治宣傳上，還是政策上也是如此。

當時他的目的是要事先攻擊幾天之後就會到明尼蘇達州造勢的特朗普－－如果沒有拜登的弱勢，特朗普自知必輸，絕對不會來－－然而，沃爾茲「奇怪」一詞用得巧妙，迅速成為網絡熱話，變成了民主黨全黨上下一致攻擊特朗普、萬斯的新戰術核心。從目前情勢來看，特朗普方面還沒有找到有效回應的方法。

沃爾茲巧合地變成了民主黨紅人，再加上他的鄉下背景－－他近日就表示同樣以中西部出身作包裝的萬斯打獵野雞的槍法一定及不上他－－就使他登上了賀錦麗的副總統人選名單。

沒有政治包袱的鄰家大叔

雖然明尼蘇達州已是穩定藍州，但沃爾茲的平平無奇、腳踏實地、有點像小鎮鄰家大叔的個人風格，卻真的能填補政治生涯由加州西岸一躍跳過整個美國大陸就到了華府東岸的賀錦麗的不足，而且沃爾茲從政以來的競選成果也顯示，他能夠爭取到中西部經濟條件較落後、有保守派傾向的選民支持。

美國賓夕凡尼亞州長夏皮羅（Josh Shapiro，左）官方照片。（賓夕凡尼亞州長網站）美國明尼蘇達州長沃爾茲（Tim Walz，右）官方照片。（明尼蘇達州長網站）

相較於其他副手大熱，如賓多法尼亞州州長夏皮羅（Josh Shapiro）、亞利桑那州聯邦參議員兼前太空人凱利（Mark Kelly）、肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）等其他匹配賀錦麗的白人男性，沃爾茲的賣點除了是他完全不必偽裝的鄉土風格之外，還有他的背景清白和政治包袱甚少。

夏皮羅有猶太裔背景和太過明顯支持以色列的問題，沃爾茲則極少在此問題上表態，甚至曾非常中立地評價明尼蘇達州抗議拜登以色列政策的選民有公民參與意識；凱利有可能造成聯邦參議院民主黨未來會少了一席的問題，而且其亞利桑那背景也無可避免地放大民主黨較為弱勢的邊境移民議題；貝希爾則是因為其父也曾擔任州長才能成為肯塔基這個深紅州份唯一能在全州投票中勝出的民主黨政客，如果他變成了賀錦麗的副手，肯塔基未來將完全落入共和黨之手。

相較之下，明尼蘇達州本來就是穩定藍州，沃爾茲再次投身華府政壇，不會改變明尼蘇達州的權力分配。他的副手也剛好是個美國原住民，讓她坐正執行州長之權，更有創造歷史之效。同時，由於三周之前的沃爾茲還是個地方政客，沒有什麼全國性抱負，因而在以巴、美墨邊境移民等爭議問題上也沒有值得挑剔的往績。

除此之外，沃爾茲從來沒有顯露參選總統之志，與其他多位明顯是民主黨未來總統潛在人選的政客不同，由沃爾茲來當賀錦麗的副手，未來若然勝選，也能避免副總統試圖為自己更上一層樓打算的尷尬。

在沃爾茲被選為賀錦麗副手的消息公布後，特朗普陣營只懂得籠統地以「激進左翼」去攻擊這個鄉土味十足的人物，又或者將弗洛伊德事件後的示威動蕩扣到沃爾茲頭上（可看以下片段），可想而知，他們對於這樣的一個會打獵的鄰家大叔並沒有任何有效的攻擊策略。

副總統人選通常不會對總統選情有重大影響。不過，2024年的總統選舉，從不同層面來看，有太多數無前例的地方。沃爾茲作為賀錦麗副手，有充分的政治理由。這能否進一步推升賀錦麗的選情，則尚待觀察。