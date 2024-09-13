美著名政治學者：美國政治可能面臨更大的跌宕

美國總統大選在民主黨「換將」後的首場電視辯論，吸引了全世界的目光。和6月底輕鬆把「老邁、遲鈍」的拜登（Joe Biden）三振出局的首場辯論相比，78歲的特朗普（Donald Trump）這次對上比自己年輕19歲的賀錦麗（Kamala Harris），此前的年齡優勢頓時被逆轉。面對準備充分且攻勢凌厲的賀錦麗，特朗普顯得疲於招架，女檢察官的強大氣場迫使他「滿嘴跑火車」，頗有點失態。

在兩位候選人電視辯論的前夜，《聯合早報》專訪了美國史丹福大學國際研究中心教授、著名政治學者福山（Francis Fukuyama）。福山指出，這場辯論利害關係重大，不少美國選民在翹首以待「新面孔」賀錦麗的亮相，而辯論表現也會迅速反映在新的民調中，乃至影響一張張50天後就將投下的選票。



專訪時，福山正準備前往烏克蘭參加雅爾塔歐洲安全峰會。他一抵達基輔，就給記者發來信息：「賀錦麗表現得挺出色！」

「賀錦麗的新策略很聰明」

專訪聚焦於即將到來的美國大選及其結果可能給世界局勢帶來的影響。福山暢談了包括美國經濟政策、邊境危機、全球兩場戰爭以及中美關係在內的多個課題，而這些，也不出所料地成為了第二天兩位候選人電視辯論的焦點。

在拜登宣佈退選後的50多天裏，臨危受命的賀錦麗採取了一種被福山評價為「聰明巧妙」的策略，即一方面擁抱拜登的政治遺產，但同時又有技巧地和他進行切割，將拜登和特朗普都框定為美國人民「不會回頭」的「舊的一頁」，而強調自己則代表着一條「全新的前進道路」。

電視辯論中，賀錦麗的新定位得到充分展示。特朗普多次試圖將她和拜登捆綁，甚至大喊：「她就是拜登！她就是拜登！最糟糕的總統！最糟糕的副總統！」

2024年9月10日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普和美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗出席總統選舉辯論。（Reuters）

「你不是在和拜登競選，是我！」面對特朗普的進攻，賀錦麗顯然有備而來，回應的態度自信而篤定：「很明顯我可不是拜登，更不是特朗普。我帶給你們的，將是新生代的領導者，一個相信可能性、擁有樂觀精神的人。」

點評賀錦麗過去兩個多月來的這項策略，福山認為相當有效，因為此前選民對於民主黨陣營最為擔憂的，就是拜登的高齡是否導致他無法勝任另外四年。「現在民主黨的年齡劣勢消失了，你看到一個更加年輕、更有活力的候選人。」

而假如賀錦麗當選，美國還將迎來第一位女性總統、第一位非洲裔女總統以及第一位亞裔總統。不過，在正式獲得提名之後，賀錦麗卻在各種公開場合着意淡化自己的種族和性別元素。在福山看來，這是賀錦麗希望吸取教訓，避免希拉里曾經犯的「錯誤」。

八年前的那場美國大選，希拉里（Hillary Clinton）將總統大位形容為女性「最高、最硬天花板」的名句還令人記憶猶新。但在記者當時採訪的過程中，卻發現搖擺州基層選民對於可能產生「第一位女總統」遠不如2008年對於「第一位黑人總統」那麼興奮。

對此，福山分析，經過過去八年社會日益撕裂和極化的過程，美國人厭倦了對於身份政治的強調，不會只着重於選擇一位女性或有色人種，而無論她們的實際能力如何。「賀錦麗在這方面相當謹慎，所以完全沒有談論自己會成為首位女性總統或首位黑人女性總統，因為這可能會讓很多人反感。所以儘管她確實會創造歷史，但她想展示的是，她是基於所代表的理念而不是她的身份當選。」

在當前的這場選舉中，雖然又是同一位在性別議題上屢屢「翻車」的男性候選人與另一位女性候選人的決戰，性別議題色彩卻明顯淡化了很多。福山認為，賀錦麗與希拉里雖然都遭受特朗普大量有厭女（misogynistic）色彩之嫌的人身攻擊，但賀錦麗似乎更善於「化劣勢為優勢」。

2024年9月12日，美國馬里蘭州安德魯斯空軍基地（Joint Base Andrews ），副總統賀錦麗在登上空軍二號時作出手勢。（Reuters）

她曾經被特朗普嘲諷的標誌性大笑，後來成了年輕一代互聯網博主競相傳播的網絡Meme，而這種「鬆弛感」也使得她更加能夠拉近與選民的距離。

福山分析：「希拉里的個性似乎不討人喜歡，這與她是女性關係不大。她給人的感覺有些假——通常不笑，而當她笑的時候，你可以看出這是因為她的顧問說『你現在應該笑一笑』。她不像是一個自然地與人們連接的真實的人……賀錦麗沒有這個問題，她表現得要舒展自然得多。」

特朗普高稅率若成真 世界將回到1930年代

在專訪中，福山指出，經濟課題會成為兩位候選人攻防的主戰場，因為民調顯示經濟課題是當前美國選民，尤其關鍵搖擺州選民的最大關切。在辯論中，兩名候選人也的確花了相當長的時間爭論經濟課題。特朗普激烈批評拜登政府任內美國通脹高企，經濟狀況惡化。

針對美國的經濟狀況，福山說，儘管總體而言，人們普遍更相信共和黨在經濟政策上的表現，但特朗普並不是一個信仰自由市場和小政府的傳統意義共和黨人。「他是貿易保護主義者，想要對所有進口的外國商品徵收10%的關稅，他剛剛還宣佈要懲罰那些不使用美元的國家。」

至於特朗普一再吹噓自己迫使中國支付關稅，福山認為，真正埋單的是普通美國消費者。而特朗普可能摧毀之前數十年全球建立的自由貿易體系，這會貽害無窮。「這是巨大的危險，因為如果美國單方面徵收這些關稅，其他國家會進行報復。結果就是我們回到1930年代的局面，每個國家都在競爭性地設置關稅壁壘，這將嚴重損害整個國際貿易體系。」

非法移民也是兩黨候選人自競選開打以來就不斷交手的課題。在電視辯論中，無論主持人提問甚麼課題，特朗普都一次又一次嘗試把話題拉回南部邊境的非法移民上，還屢屢給賀錦麗戴上「邊境沙皇」（Border Czar）的帽子，希望能擊中賀錦麗的軟肋。民調顯示，邊境課題是賀錦麗的短板所在——作為副總統，她被總統拜登委任處理邊境危機，但三年半來似乎政績寥寥。

近年來，美國的「邊境危機」愈演愈烈。特朗普任內高舉零容忍大旗，建牆、驅逐、甚至將一些非法移民家庭骨肉分離，引發巨大反彈。拜登就職以來情況也並未好轉，任內已有約1000萬非法移民湧入。從聯邦到州，以及地方政府都財政負擔沉重，有估算顯示，納稅人每年平均要為每個非法移民負擔8776美元（約6.8萬港元）。

福山認為，移民問題會持續成為民主黨的軟肋，但儘管特朗普步步緊逼，這一課題並不必然是賀錦麗的減分項。「如果你更仔細地看，會發現她並沒有被賦予邊境問題的責任。她的職責其實是嘗試解決造成非法移民的根本原因——即拉丁美洲的貧困、犯罪、毒品販運等問題。而這些問題本質上是難以解決的。」

圖為2023年9月28日，德州伊格爾帕斯美墨邊境，多名非法移民在邊境地區嘗試偷渡進入美國。（Reuters）

特朗普的政治遺產

美國右翼保守派智庫「傳統基金會」（The Heritage Foundation）的「2025計劃」（Project 2025）是這次大選兩黨競選陣營的交鋒焦點。這份被稱為「特朗普第二任期心願清單」的政策大綱，涵蓋聯邦政府大換血、收緊移民限制、嚴控墮胎政策以及終止關於氣候變遷的研究等等。其中將所謂「深層政府」的聯邦公務員解僱換人的計劃，引發了強烈爭議。

福山警告，一旦成真，這會導致美國政府的行政能力出現巨大倒退。「尤其從亞洲文明的角度來看，會感到匪夷所思。」福山說：「解僱大量有專業知識和多年經驗的人員，用那些唯一的資格就是忠誠的人來取代他們。我認為對於亞洲讀者來說，這特別瘋狂。因為在很多方面，中華文明中最深刻的一個方面就是任人唯賢，政府的管理人員應該是受過教育的、稱職的，並且根據能力選拔。」

辯論中，特朗普也再次堅決否認自己輸掉2020年大選。此前他更是聲稱，如果自己在11月敗選，原因就是選舉舞弊。當被問及對於2021年1月6日的國會山暴力衝擊事件是否有所反思時，特朗普表現得毫無悔意，絲毫不認為自己的煽動導致支持者訴諸暴力，進而造成流血。他的表態，猶如為他一旦落選後的美國局勢，釋放不祥的信號。

福山說：「如果選舉結果很接近，我認為會發生類似於2020年大選後的情況——所有搖擺州的共和黨人將開始質疑選舉結果，可能會出現示威、騷亂、暴力等各種情況。」

而今，儘管「特朗普是不是已經太老」的問題已展示在世人面前，他帶來的「特朗普主義」和對美國社會的深遠影響恐怕短時間內都不會消散。福山曾在文章中闡述，即使特朗普退出歷史舞台，受他影響的、以萬斯（JD Vance）為代表的一代共和黨年輕政客卻可能在未來入主白宮和國會兩院，這將成為「特朗普的政治遺產」。

另一方面，福山認為，儘管佔美國總人口30%至35%的「鐵杆川粉」也將長期存在，但能達到特朗普動員能力和個人魅力的「後繼者」寥寥無幾，這個基本盤要想擴張恐怕很難。

2024年7月16日，兩名前共和黨總統候選人，黑利 (Nikki Haley，左）和德桑蒂斯（Ron DeSantis）在」共和黨全國代表大會 (RNC) 上發表講話，全力支持前總統特朗普競逐總統大位。（Reuters）

「萬斯看起來就像是個災難。他採取了很多類似特朗普的舉動，但他不夠靈活，不夠幽默，也不具娛樂性。還有其他一些特朗普的模仿者，比如佛州的德桑蒂斯（Ron DeSantis），亞利桑那（Arizona）的萊克（Kari Lake），但都失敗了。」

福山說：「所以我認為，儘管特朗普主義有一部分是由共和黨選民驅動的，但也是由特朗普個人動員起來的。一旦他消失了，我不確定是否還會有其他政客像他一樣有作為煽動家的技巧。」

「習近平實際上相對謹慎」

兩位候選人的外交政策，尤其是拜登任內全球爆發的兩場熱戰及其應對，也是兩位候選人被反覆追問的熱點。特朗普曾多次拒絕直接回答是否希望烏克蘭贏得戰爭，並抨擊賀錦麗「假如她當選，以色列兩年內就會完蛋」。

談及這兩場戰爭，福山預言，假如特朗普回歸，他會通過取消對烏克蘭的軍事支持，迫使其達成不利的和平協議來「解決」烏克蘭戰爭。加沙戰爭則更為複雜，因為美國福音派，也即保守派基督徒對以色列有強烈的支持基礎。然而，儘管總體而言共和黨相比民主黨更支持以色列，卻不必然意味着特朗普會百分之百支持以色列，「因為他非常不願意捲入另一場中東戰爭」。

「真正的考驗會出現在伊朗問題上。很多保守派共和黨人希望以色列與伊朗開戰，摧毀其核計劃。這很危險，共和黨總統可能會允許以色列這麼做，這與拜登政府的立場形成對比。」福山說：「拜登政府雖然支持以色列，但一直在盡力利用外交手段防止戰爭升級。我認為在特朗普政府中，你不會看到這種外交努力。」

但同時，福山對於賀錦麗上台能夠解決俄烏問題也不樂觀。「我認為烏克蘭現在面臨的最大問題之一是拜登政府對其遠程武器的使用設置了限制。他們不希望烏克蘭襲擊俄羅斯領土，但從某種意義上說，這是烏克蘭唯一可以威懾俄羅斯導彈襲擊的方式。」

圖為2023年11月15日下午，中國國家主席習近平出席拜登為其舉辦的宴會後，兩人在費羅麗莊園散步交談。期間拜登向記者豎起拇指，表示會談進行得很好。（Reuters）

福山笑言：「所以，如果我是辯論主持人，向賀錦麗提出的一個好問題是，你會取消這些限制，允許烏克蘭更充分地使用其武器嗎？除了她自己，恐怕沒人知道答案。」

除了「熱戰」炮火下的俄烏和以哈，美國朝野高度一致要大力競賽與遏制的對象——中國，更是選戰的政治靶心。事實上，中美關係從特朗普第一個任期開始急轉直下，拜登任內也延續了這一趨勢。特朗普2017年年末訪華後，在任美國總統已經七年多沒有踏足過中國，賀錦麗在副總統任內也沒有，而這在雙邊關係史上絕無僅有。福山認為，當下美國兩黨內部對於「與中國競爭」的共識很強，中美關係短期內不會出現變化。

「拜登實際上加劇了某些反華政策，比如將對中國電動車的關稅提高到100%，打擊中國的科技公司等等。《晶片法案》就是為了將半導體製造業帶回美國而制定的。這些都是特朗普曾考慮但未真正推行的政策，而拜登做到了。」

福山認為，假如賀錦麗當選，對華政策基調也將進一步延續。「我認為美國的政治邏輯會促使賀錦麗也採取類似行動。她不會在短期內嘗試與中國進行緩和對話，因為這對她來說是一個巨大的政治風險。」

儘管台海兩岸沒有出現在電視辯論中，卻是下任美國總統難以迴避的關鍵。2025年至2029年包含了兩個重要節點，其中的2027年和2028年，分別是美國情報界預言中國大陸武統台灣以及下屆台灣總統大選的年份。

談及兩岸爆發軍事衝突的可能性，福山認為，經歷過俄烏戰爭的突然爆發，人們已經很難輕易預判。「沒有人知道如果北京真的攻打台灣，任何一位美國總統會怎麼做。」

「拜登是最明確表態會支持台灣的總統，他曾表示如果台灣受到攻擊，美國將提供軍事支持。但我並不確定國會或美國民眾是否真正支持這一點。因為與俄烏戰爭相比，與中國因台灣問題發生戰爭是一件更加重大的事情。中國的實力要遠遠大於俄羅斯。」

被問及有一種理論認為，如果中國經濟持續減速，國內不滿情緒加劇，中國領導人可能會通過發動戰爭來煽動民族主義。福山表達了謹慎的樂觀：「習近平實際上是一個相對謹慎的領導人。他比普京要謹慎得多，普京在每一個轉折點上都冒了極大的風險，但習近平到目前為止並沒有這樣做。儘管中國國內可能有人希望在2027年採取行動，但我不確定中共的高級領導層是否願意為了統一台灣而冒一切風險。」

「基於歷史先例，可以找到經濟衰退導致侵略行為的案例，也可以找到經濟衰退導致更加謹慎行為的例子。我認為，我們目前還不知道這種情況會如何發展，因為這兩種情境都有可能發生。」福山說：「我個人當然希望不要爆發戰爭。防止衝突的方式只能是美國擁有足夠的軍事震懾力量，使得中國明白發動戰爭的風險太大。」