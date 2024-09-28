以色列稱擊殺真主黨領袖納斯魯拉　內塔尼亞胡贏了戰役、輸掉戰爭

以色列時間接近9月28日中午，以色列國防軍（IDF）宣布他們在不足一日前對黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）南部什葉派聚居地所發動的大型轟炸中，殺死了在任32年的真主黨領袖納斯魯拉（Hassan Nasrallah）。真主黨未有確認相關說法，但本文出街之時，已有真主黨內部人士向媒體表示27日傍晚之後就未能聯絡上納斯魯拉。

這次轟炸是去年10月8日以色列同真主黨持續交火以來規模最大的，幾座住宅大樓都變成了瓦礫。以軍的目標打正旗號就是納斯魯拉。以色列情報當局當時收到消息，指納斯魯拉將會在大樓之下的地底設施舉行高層會議。《紐約時報》的以方消息稱，這個決定不只是基於情報，還有政治和戰略性的因素。

轟炸的時間點，剛好發生在以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在一半空席的紐約聯合國大會上發表完極其強硬的演說之後。其中，他不僅沒有提到加沙或黎巴嫩的潛在停火，還攻擊多國代表要求以色列停止戰爭的聯合國是「反猶沼澤」，強調以色列對於任何攻擊將會以眼還眼，聲言「我們正在贏」。

很明顯，這次轟炸是內塔尼亞胡以行動證明以色列「正在贏」的部署。

多次延遲訪美行程的內塔尼亞胡9月27日終於來在聯合國大會上發表演說。演說過後，他就趕回以色列。（Reuters）

除了納斯魯拉之外，以軍聲稱多位真主黨高層都被殺。連日襲擊之後，以軍如今亦聲言真主黨的大多數高層已經死亡。

據報已被移送到安全地方的伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamanei）28日也公開呼籲穆斯林起來對抗以色列。

以色列的精心部署

在上周黎巴嫩全國傳呼機、對講機爆炸之後，以色列已大增對黎巴嫩的空襲，目標不限於黎巴嫩南部，還針對身在貝魯特的真主黨領導層，以至遠至黎巴嫩東北的貝卡谷地（Beqaa Valley，真主黨支持者聚居）。整個黎巴嫩有數十萬人被迫逃離家園。各種平民目標被擊中的事件，幾乎同加沙走廊同出一轍。

以軍9月28日空襲黎巴嫩貝魯特南部市郊。（Reuters）

以色列的官方立場是其升級軍事行動只是為了施壓真主黨停止10月8日以來對以色列北部的持續火箭攻擊，讓大約6萬名被迫離開家園的以色列北部民眾可以安全回家，同時要求真主黨落實2006年為解決對上一次以黎戰爭的聯合國安理會1701號決議－－當中包括真主黨退出利塔尼河（Litani River）以南的黎南地區、解除武裝等條款。

以色列的戰術也非常清楚。首先是以數千部傳呼機、對講機爆炸的供應鏈攻擊破壞真主黨的通訊系統，並讓其大量戰士受傷不能作戰。其次則是以空襲大量破壞真主黨原本可能高達20萬枚的火箭、飛彈、導彈等武器，並密集清除真主黨的領導層。如果真主黨還不就範，以色列也正在準備地面入侵黎巴嫩。

真主黨的回應，沒有屈服，卻只有非常有限度的升級，當中包括將火箭打擊目標擴展至以色列北部邊境以外，又首次向以色列的經濟中心特拉維夫發射了一枚彈道導彈（最後被以色列防空系統攔截下來）。很明顯，對於以色列的軍事升級，納斯魯拉也不想貿然升級反擊，因而沒有全部武力去攻擊以色列，其彈道導彈只發射一枚的事實就可見納斯魯拉只想「象徵性」升級，而支持真主黨的伊朗也不想在這個時候花費掉這隻棋子。

以色列國防軍（IDF）在X上聲稱納斯魯拉已死：

伊朗的克制

以色列的升級，與紐約聯合國大會的時間高度重壘。上任不久的伊朗溫和改革派總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）似乎已得到了最高領袖哈梅內伊的允許，在會上重新舉起與西方重啟核談判的意願，因此希望真主黨保持克制。有報道稱真主黨曾要求伊朗武力介入，遭到伊方拒絕；伊朗外長阿拉格奇（Abbas Araghchi）更非常巧妙地呼籲外界不要低估真主黨對抗任何挑釁的能力，稱其「自身的能力」就足以移平以色列政權的基地和殖民地－－言下之意，就是伊朗不會幫忙。

在此，大家不要忘記，對於哈馬斯領袖哈尼亞（Ismail Haniyeh）7月31日在德黑蘭被刺殺一事，伊朗至今也還沒有對以色列報復。由此可見，伊朗避免升級和擴大衝突的決心有多大。

在這個背景之下，美國和法國也主導了歐盟、G7國家、澳洲、沙特、阿聯酋、卡塔爾等國家發表了聯合聲明，呼籲以黎達成21天停火，某程度上符合以色列阻止真主黨繼續攻擊其北部邊境的目標。然而，以色列很快就否定了美國的停火要求。

內塔尼亞胡的多重勝利

從此刻的局勢來看，不得不承認的是，內塔尼亞胡確實打了一場勝仗。他巧妙地利用了美國大選的契機來升級戰爭，拜登（Joe Biden）此前已不敢對以色列使出「停止軍援」的「核選項」，在大選迫近之際，他就更不敢得罪猶太和親以色列的選民－－例如，在幾乎是勝者必取的搖擺州賓夕法尼亞（Pennsylvania），共和黨人已聲稱其在猶太選民群體得到了前所未見的成功，民主黨必需阻止進一步的選票流失。

因此，美國民主黨政府只會口喊停火，但若然以色列不從，也不會有任何後果。

2024年9月24日，美國紐約，圖為美國總統拜登（Joe Biden）在聯合國發表演講。（Reuters）

對於內塔尼亞胡個人而言，他愈升級，其所屬利庫德集團（Likud）的民望就愈高。10月7日防範哈馬斯不力的疤痕，如今已消退了一半。2026年再次勝選，對內塔尼亞胡而言，已由不可能變成可能。如果他這一輪不斷升級，真主黨和伊朗都不作強硬回應的話，這可能會構成他「將功補過」的機會。

從以色列的角度來看，哈馬斯、真主黨和伊朗政權都是聲言要消滅以色列國的宗教狂熱份子，要維護以色列的國家安全，最終還是要把他們除掉。內塔尼亞胡政府此刻的不斷升級，甚至不惜在伊朗「太歲頭上動土」殺死哈馬斯領袖哈尼亞一事後續還未了結之時，就趕忙再擊殺真主黨領袖納斯魯拉，有可能會給以色列製造出一個「全贏」之局：如果伊朗為首的「抵抗軸心」全力反擊以色列，美國很可能會被捲入戰爭當中（正如其4月幫忙擊落所有伊朗向以色列發射的導彈和無人機一樣），以色列可以趁機一舉消滅或重挫「抵抗軸心」；如果伊朗一方不還全力還擊，以色列則繼續升級軍事行動去削弱對手力量，而「抵抗軸心」也可能因為伊朗的軟弱的出現不和（此前，部份真主黨的支持者已在大罵伊朗）。

「全贏」之局會否實現還是未知之數。但以色列的這一輪升級攻勢，確實體現出以色列安全部門的行動能力。有消息更稱以色列安全部門對於他們打擊真主黨連串行動的成功感到驚訝。這將有助他們一洗10月7日以來的無能之名。

然而，內塔尼亞胡和以色列在行動成功的中卻犯下了歷史上不知多少人犯過的錯，就是誤把一場戰役當成整場戰爭。此刻，在硬實力上，可能各方都動不了以色列，但以色列妄顧平民死傷、不顧國際法、不顧潛規則的不斷挑釁和軍事升級，只會激化周邊國家對於以色列的憤怒和仇恨。這一團怒火，今天可能轉化不成消滅以色列的硬實力，但長遠而言，將會變成以色列揮之不去的存亡威脅。