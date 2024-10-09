拜登據報大罵內塔尼亞胡是「狗娘養的」：但他是美國狗娘養的！

很多人都記得美國前總統小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）當年評價尼加拉瓜總統、著名獨裁者安納斯塔西奧·索摩查·加西亞（Anastasio Somoza García）時說狗娘養的話，「他也許是狗娘養的，但他是我們家狗娘養的。」（He maybe a SOB, but he is our SOB－－按：SOB即son of a bitch）

加西亞雖然是尼加拉瓜歷史上最腐敗、最殘忍、最臭名昭著的統治者，但因為其反共立場仍得到了美國的大力支持。

如今，類似橋段又在現任美國總統拜登（Joseph Biden）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）之間上演。

據CNN在10月8日報道，傳奇記者伍德沃德（Bob Woodward），在即將出版的新書《戰爭》中爆料，總統拜登曾私下指責內塔尼亞胡是一個「該死的騙子」，並怒罵這位以色列領導人是「狗娘養的（SOB）」。

伍德沃德稱，在以色列與哈馬斯持續作戰的過程中，拜登與內塔尼亞胡的公開關係一直很緊張，而這種緊張關係在幕後進一步加劇。

報道稱，今年4月，拜登曾對一名助手表示：「那個狗娘養的，內塔尼亞胡，他是個壞人。他媽的是個壞蛋！」

圖為2024年9月4日，在加沙南部的汗尤尼斯，一名巴勒斯坦人走過變成廢墟的房屋。（Reuters）

拜登還曾就以色列戰爭戰略直接與內塔尼亞胡進行了對峙，4月份，當內塔尼亞胡堅稱以軍要進入拉法後，拜登在電話中直接訓道：「比比（BiBi，指內塔尼亞胡)，你沒有策略。」

拜登之所以如此憤怒，是因為內塔尼亞胡在加沙的戰爭與屠殺行動引發了國際普遍譴責，將長期為以色列提供軍事與政治支持的美國放到了火爐上烤，嚴重傷害了美國的道德形象與地區利益。

在美國國內，以軍暴行也引發了強烈抗議，有美國士兵在以色列位於華盛頓特區的大使館前抗議自焚，美國各大學的學生們也發起了針對以色列和拜登政府的抗議運動，對謀求連任的拜登造成了巨大壓力。

拜登當時迫切需要以巴衝突的結束，讓美國在道德上不再失血，自己也從火爐上下來，集中精力投入到總統大選。為此，連續幾個月，拜登先後安排了國安顧問沙利文、國務卿布林肯、國防部長奧斯汀等不停在中東進行穿梭外交，要求內塔尼亞胡收手。

2024年2月27日，美國空軍飛行員布殊內爾在以色列駐華盛頓大使館前自焚身亡2天後，人們在紐約的美國募兵中心外舉行悼念晚會和抗議活動。（Reuters）

而內塔尼亞胡一方面迫於國內右翼強硬派壓力，一方面為自己岌岌可危的總理大位考慮，根本不聽拜登勸告，執意要把戰爭進行到底，而且還不斷擴大戰爭規模。

拜登為此非常惱火，直言內塔尼亞胡「對以色列弊大於利」,痛斥內塔尼亞胡是「和平的主要障礙」，呼籲以色列提前舉行選舉，更換以政府領導層。

7月21日，拜登宣佈退選後對內塔尼亞胡的態度有所緩和， 不再尋求顛覆內塔尼亞胡，但他作為總統，對內塔尼亞胡的不聽調遣，仍然惱怒不已。

伍德沃德在書中稱，以軍擴大在中東的軍事行動後，拜登在私下裏稱這位以色列領導人是「騙子」。

9月下旬，以色列對黎巴嫩貝魯特發動空襲，造成平民死亡後，拜登曾怒斥內塔尼亞胡道：「比比，搞什麼鬼？」

以巴衝突：2024年7月13日，巴勒斯坦人稱以色列對加沙走廊南部汗尤尼斯馬瓦西（Al-Mawasi）地區一個帳篷營地發動襲擊。圖為13日的襲擊發生後，現場有人抬走傷者。（Reuters）

伍德沃德還透露說，拜登在談到空襲時對內塔尼亞胡直接表示：「你知道，全世界認為以色列是一個流氓國家，一個流氓演員。」

上周二，伊朗對以色列發起了大規模導彈襲擊，媒體援引美國大西洋理事會智庫「斯考克羅夫特中東安全倡議」主任帕尼科夫（Jonathan Panikoff）的話表示，拜登政府「對內塔尼亞胡的決策則感到非常沮喪」。

要命的是，雖然拜登被內塔尼亞氣得快要發瘋，但因以色列是美國在中東的代理人，是美國這個「狗娘養的」，內塔尼亞胡又代表了以色列，被國內猶太實力綁架的拜登政府對內塔尼亞胡也無計可施。

不僅無計可施，他還得繼續為內塔尼亞胡的戰爭行為背書，為以色列提供政治支持和軍事援助，幫以色列攔截伊朗導彈襲擊。

結果就是，人人都知道內塔尼亞胡是個「狗娘養的（SOB）」，包括拜登自己也這樣罵，但他作為美國這個世界頭號強國的總統，卻被內塔尼亞胡這個「狗娘養的（SOB）」玩弄於掌股之中，活生生上演了一場「尾巴控制狗」的鬧劇，諷刺不諷刺？