拜登據報大罵內塔尼亞胡是「狗娘養的」：但他是美國狗娘養的！

很多人都記得美國前總統小羅斯福(Franklin D. Roosevelt)當年評價尼加拉瓜總統、著名獨裁者安納斯塔西奧·索摩查·加西亞(Anastasio Somoza García)時說狗娘養的話,「他也許是狗娘養的,但他是我們家狗娘養的。」(He maybe a SOB, but he is our SOB--按:SOB即son of a bitch)

加西亞雖然是尼加拉瓜歷史上最腐敗、最殘忍、最臭名昭著的統治者,但因為其反共立場仍得到了美國的大力支持。

如今,類似橋段又在現任美國總統拜登(Joseph Biden)與以色列總理內塔尼亞胡(Benjamin Netanyahu)之間上演。

據CNN在10月8日報道,傳奇記者伍德沃德(Bob Woodward),在即將出版的新書《戰爭》中爆料,總統拜登曾私下指責內塔尼亞胡是一個「該死的騙子」,並怒罵這位以色列領導人是「狗娘養的(SOB)」。

伍德沃德稱,在以色列與哈馬斯持續作戰的過程中,拜登與內塔尼亞胡的公開關係一直很緊張,而這種緊張關係在幕後進一步加劇。

報道稱,今年4月,拜登曾對一名助手表示:「那個狗娘養的,內塔尼亞胡,他是個壞人。他媽的是個壞蛋!」

圖為2024年9月4日,在加沙南部的汗尤尼斯,一名巴勒斯坦人走過變成廢墟的房屋。(Reuters)

拜登還曾就以色列戰爭戰略直接與內塔尼亞胡進行了對峙,4月份,當內塔尼亞胡堅稱以軍要進入拉法後,拜登在電話中直接訓道:「比比(BiBi,指內塔尼亞胡),你沒有策略。」

拜登之所以如此憤怒,是因為內塔尼亞胡在加沙的戰爭與屠殺行動引發了國際普遍譴責,將長期為以色列提供軍事與政治支持的美國放到了火爐上烤,嚴重傷害了美國的道德形象與地區利益。

在美國國內,以軍暴行也引發了強烈抗議,有美國士兵在以色列位於華盛頓特區的大使館前抗議自焚,美國各大學的學生們也發起了針對以色列和拜登政府的抗議運動,對謀求連任的拜登造成了巨大壓力。

拜登當時迫切需要以巴衝突的結束,讓美國在道德上不再失血,自己也從火爐上下來,集中精力投入到總統大選。為此,連續幾個月,拜登先後安排了國安顧問沙利文、國務卿布林肯、國防部長奧斯汀等不停在中東進行穿梭外交,要求內塔尼亞胡收手。

2024年2月27日,美國空軍飛行員布殊內爾在以色列駐華盛頓大使館前自焚身亡2天後,人們在紐約的美國募兵中心外舉行悼念晚會和抗議活動。(Reuters)

而內塔尼亞胡一方面迫於國內右翼強硬派壓力,一方面為自己岌岌可危的總理大位考慮,根本不聽拜登勸告,執意要把戰爭進行到底,而且還不斷擴大戰爭規模。

拜登為此非常惱火,直言內塔尼亞胡「對以色列弊大於利」,痛斥內塔尼亞胡是「和平的主要障礙」,呼籲以色列提前舉行選舉,更換以政府領導層。

7月21日,拜登宣佈退選後對內塔尼亞胡的態度有所緩和, 不再尋求顛覆內塔尼亞胡,但他作為總統,對內塔尼亞胡的不聽調遣,仍然惱怒不已。

伍德沃德在書中稱,以軍擴大在中東的軍事行動後,拜登在私下裏稱這位以色列領導人是「騙子」。

9月下旬,以色列對黎巴嫩貝魯特發動空襲,造成平民死亡後,拜登曾怒斥內塔尼亞胡道:「比比,搞什麼鬼?」

以巴衝突:2024年7月13日,巴勒斯坦人稱以色列對加沙走廊南部汗尤尼斯馬瓦西(Al-Mawasi)地區一個帳篷營地發動襲擊。圖為13日的襲擊發生後,現場有人抬走傷者。(Reuters)

伍德沃德還透露說,拜登在談到空襲時對內塔尼亞胡直接表示:「你知道,全世界認為以色列是一個流氓國家,一個流氓演員。」

上周二,伊朗對以色列發起了大規模導彈襲擊,媒體援引美國大西洋理事會智庫「斯考克羅夫特中東安全倡議」主任帕尼科夫(Jonathan Panikoff)的話表示,拜登政府「對內塔尼亞胡的決策則感到非常沮喪」。

要命的是,雖然拜登被內塔尼亞氣得快要發瘋,但因以色列是美國在中東的代理人,是美國這個「狗娘養的」,內塔尼亞胡又代表了以色列,被國內猶太實力綁架的拜登政府對內塔尼亞胡也無計可施。

不僅無計可施,他還得繼續為內塔尼亞胡的戰爭行為背書,為以色列提供政治支持和軍事援助,幫以色列攔截伊朗導彈襲擊。

結果就是,人人都知道內塔尼亞胡是個「狗娘養的(SOB)」,包括拜登自己也這樣罵,但他作為美國這個世界頭號強國的總統,卻被內塔尼亞胡這個「狗娘養的(SOB)」玩弄於掌股之中,活生生上演了一場「尾巴控制狗」的鬧劇,諷刺不諷刺?