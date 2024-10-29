美國大選・以色列｜如果特朗普上台　巴勒斯坦還剩什麼未來？

隨著2023年「阿克薩洪水行動」爆發，加沙戰爭、以色列與伊朗互射導彈、以色列入侵黎巴嫩接連發生，新一輪以巴衝突正讓中東陷入混亂，也在美國引爆學潮與政策辯論，並且逐漸成為2024年總統大選的重要話題。

作為共和黨總統候選人，特朗普（Donald Trump）不僅延續了2016年至2020年任期的親以色列立場，甚至還在這次選戰中進一步深化相關傾向，這背後除了特朗普的既定觀點外，當然還有擷取選票的重要考量。

如果特朗普當選，美國對以色列的支持應會進一步深化，屆時受影響的恐不只是加沙戰爭，還有以及以色列、伊朗的漫長代理人戰爭，以及巴勒斯坦人愈發陰暗慘澹的未來。

美國前總統特朗普（Donald Trump）2024年7月26日與到訪的以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）會面，加沙問題成為討論重點。特朗普強調，被哈馬斯（Hamas）擄走的以色列人質必須盡快獲釋。（以色列總理社交媒體X賬號發布影片截圖）

特朗普曾為以色列做過什麼

首先回顧特朗普的以色列政策。

早在2016年競選期間，特朗普鮮明的親以立場就贏得了保守派和以色列支持者的廣泛歡迎。在擔任總統時，特朗普的親以色列政策更是上升到了新高度，不少行動都打破美國過往幾十年的中東外交傳統，最終形塑了帶有明顯親以色列色彩的政策框架。

第一就是在2017年12月承認耶路撒冷為以色列首都，並將美國駐以色列大使館從特拉維夫遷至耶路撒冷。這一決定打破以往美國政府對耶路撒冷問題的模糊立場，並且直接挑戰國際社會對於耶路撒冷地位的普遍共識，也是特朗普最標誌性的親以色列政策。

儘管這一決定在國際社會引發強烈反彈，包括聯合國大會也以壓倒性多數通過譴責決議，但特朗普政府還是堅持立場，認為這是順應現實的必要措施。特朗普以此舉增強了自己在國內福音派和保守派選民中的政治資本，也強化了美以關係的緊密程度。

2024年10月7日，耶路撒冷，圖為以色列民眾持帶有人質相片的橫幅與標語在街上紀念他們被綁1周年。（Reuters）

第二就是在2018年停止資助聯合國巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）。眾所周知，UNRWA為數百萬巴勒斯坦難民提供基本服務，但特朗普認為UNRWA的援助方式並未真正推動巴勒斯坦問題的解決，反而助長了對以色列的不滿和敵視，從而取消美國對UNRWA的資助。這一舉措被視作對巴勒斯坦人權的進一步削弱，也反映了特朗普對以巴問題的強硬立場：通過經濟壓力迫使巴勒斯坦方面接受以色列的條件。

第三就是在2020年公布「世紀協議」（the Deal of the Century）。據特朗普所述，該協議旨在解決以巴衝突，但觀察各項條款細節，協議整體明顯傾向以色列。例如，以色列將被允許控制約旦河西岸的猶太人定居點，耶路撒冷則被確認為以色列「不可分割的首都」，而巴勒斯坦只能在西岸和加沙部分區域建立「有限國家」。

可想而知，巴勒斯坦權力機構和國際社會都對此表示強烈反對，認為所謂「世紀協議」其實剝奪了巴勒斯坦的主權和獨立性；不過特朗普的支持者多數認為，這是一個直面現實的方案，有助結束以巴幾十年來的衝突僵局。

第四就是在2020年推動「亞伯拉罕協議」，促成以色列與阿聯酋、巴林、蘇丹和摩洛哥等阿拉伯國家實現關係正常化。這既是特朗普政府的重大外交收穫，也標誌著以阿關係的重大突破，不僅有助緩解以色列在中東的孤立局面，也加強了以色列的戰略地位。

從某種角度來說，特朗普政府其實是利用中東對於伊朗的共同擔憂，來促成阿拉伯國家與以色列的政治和解。而通過這一舉措，特朗普也進一步鞏固自己的「和平締造者」形象，儘管以巴衝突並沒有得到實質解決。

圖為9月15日巴林外長扎耶尼、以色列總理內塔尼亞胡、美國總統特朗普及阿聯酋外長阿卜杜拉在華盛頓白宮參與《亞伯拉罕協議》簽署儀式。（Reuters）

2024的特朗普將為以色列做什麼

回歸特朗普2024年的以色列政策框架。

毫無疑問，面對加沙戰爭與2024年的總統大選對撞，特朗普重申自己對於以色列的堅定支持，並承諾如果再次當選，將進一步鞏固美以關係。整體來說，特朗普的以色列政策還是建立在自己第一個任期的基礎上，也就是繼續採用強硬的親以色列立場，同時試圖通過經濟和外交手段壓制巴勒斯坦、其他相關方的反對。

首先是深化美以軍事合作。特朗普再次承諾會強化對以色列的軍事支持，並且多次強調美國對以色列的軍事援助不僅是道義責任，更是為了維護美國在中東的戰略利益。特朗普因此主張，如過自己在未來勝選，會進一步加大對以色列的軍事支持，包括為以色列提供更多防禦和進攻性武器，尤其是在面對伊朗威脅時。

連帶著，伊朗核問題也成為特朗普以色列政策的重要核心。在2024年的競選活動中，特朗普重申自己過去對伊朗的極限施壓成效，同時批評拜登（Joe Biden）政府試圖通過外交手段重啟伊朗核協議。特朗普主張，只有通過制裁和軍事威懾，才能真正遏制伊朗的核野心，並強調這一過程中美國將與以色列保持密切合作。

伊朗2024年10月1日向以色列發射大量彈道導彈，以軍防空系統攔截導彈（REUTERS）

再來是繼續推動以阿關係正常化。特朗普承諾，如果自己再次當選，將會推動更多阿拉伯國家與以色列建立外交關係，並稱過去四年的「亞伯拉罕協議」僅僅是一個開端，中東地區的許多國家，包括沙特、卡塔爾和阿曼，最終都將與以色列實現關係正常化。

不過特朗普的前述藍圖，還是建立在過去的經濟和地緣政治利益基礎上，例如主張通過增強以色列與阿拉伯國家的經濟合作，來為中東帶來更多的穩定和繁榮；且繼續利用對伊朗的遏制政策，就能促使阿拉伯國家轉向與以色列合作，共同對抗伊朗在該地區的擴張。

接著是繼續孤立巴勒斯坦。毫無疑問，與對手民主黨的賀錦麗（Kamala Harris）相比，特朗普對巴勒斯坦的立場更加強硬。在2024年競選中，特朗普明確表示，他不會重啟奧巴馬（Barack Obama）或拜登時期的以巴和平談判，而是主張通過經濟和外交手段孤立巴勒斯坦權力機構，迫使對方接受有利於以色列的解決方案。

而儘管任期尾聲的「世紀協議」在國際上受到廣泛批評，特朗普還是堅持這一協議是解決以巴衝突的唯一現實途徑。因此特朗普也在競選中進一步明確，如果自己再次當選，將不會向巴勒斯坦權力機構提供任何形式的財政援助，並將繼續削弱國際社會對巴勒斯坦問題的支持。

2022年10月1日，巴勒斯坦激進組織哈馬斯領導人辛瓦爾 （Yahya Sinwar） 參與哈馬斯支持者在加沙清真寺舉行的反以色列集會。（Reuters）

特朗普能不能心想事成

整體來說，特朗普的親以色列政策除了家族裙帶的緣故，還有選票的現實考量。

除了共和黨選民的整體立場相對親以外，最明顯的就是鎖定基督教福音派。一直以來特朗普的親以政策尤其受到基督教福音派支持，福音派基督徒長期視以色列為《聖經》預言的一部分，並認為美國有責任支持以色列的安全和領土完整。在2016年和2020年的總統選舉中，特朗普也憑藉自己的親以色列立場，贏得了這一選民群體的高度支持。針對這次的2024年總統大選，特朗普當然還是喊出了「保護以色列」的競選口號，確保自己在福音派中的選民基礎。

不過與基督教福音派選民相比，猶太裔選民的立場歸屬就相對一言難盡。特朗普的以色列政策當然能贏得部分猶太裔選民支持，但美國猶太社群的政治立場較為複雜。多數猶太裔選民傳統傾向支持民主黨，尤其是在國內社會議題上；不過這次因為加沙戰爭爆發，特朗普的親以色列政策可以爭取到保守猶太裔選民的選票，尤其是那些支持以色列右翼政府的人士。

但進步派猶太社群無疑會對特朗普的政策持批評態度，認為他對以色列的無條件支持削弱了美國作為公正調解者的角色，也忽視了巴勒斯坦人的權利。這些分歧使得特朗普的以色列政策在猶太裔選民中引發了兩極反應。

2024年10月26日，美國賓夕法尼亞州，圖為特朗普出席競選集會。（Reuters）

當然，由於特朗普的民調目前與賀錦麗差距過小，還是存在勝選可能，所以其親以色列政策仍有實踐機會。那麼這一政策前景的也可預知一二：巴勒斯坦未來更加黯淡、伊朗與美國的關係更加惡劣、美以關係則會更加緊密。但是有鑑於沙特伊朗已在2023年復交，能否再藉伊朗威脅推進以阿建交，恐怕有待觀察，且加沙戰爭爆發後，阿拉伯世界輿情沸騰，原本正與以色列進行關係正常化談判的沙特，也不得不中止相關議程，特朗普即便勝選，其中東藍圖也未必能心想事成。

整體來說，特朗普的2024年以色列政策可被視作前一任期時親以立場的延續和加強。在美以軍事合作、伊朗問題和以阿關係正常化方面，特朗普的政策體現了共和黨傳統的強硬外交風格，試圖通過單邊行動和經濟制裁來實現美國的中東戰略目標。但其副作用也相當明顯：對巴勒斯坦問題的強硬立場和對國際法的忽視，引發了國際社會和部分國內選民的批評。

如果特朗普再度勝選，美國撤出中東的大勢雖不會逆轉，卻可能受到美以關係升溫的牽引與干擾，必須分散部分心力協助以色列與伊朗進行對峙，而巴勒斯坦人的未來，恐怕會在這一過程中，經受更多磨難與挑戰。