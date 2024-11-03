美國大選・中美｜特朗普還願意和中國做交易嗎？

在11月5日的美國大選之後，如果特朗普第二次當選總統，他將給這個世界帶來怎麼樣的變化，將給中美關係帶來怎麼樣的變化？

關稅是特朗普頻繁提到的字眼。作為向選民宣傳的一部分，特朗普提出對幾乎所有進口產品徵收10%至20%的全面關稅，並對來自中國的商品徵收60%或以上的關稅，他表示這些措施將促進美國製造業的發展。特朗普擔任過一屆美國總統，人們對他的美國優先政策以及對華貿易戰並不陌生，問題是如果勝選特朗普的對華政策和上一任期會有何不同？只是關稅這麼簡單嗎？

一個不容忽視的現象是中美關係並不是此次美國大選風口浪尖上的熱議話題。這和2020年的大選迥然不同。2020年新冠疫情助推中美關係走向風口浪尖。這是中美關係轉折性意義的一年，美國兩黨都對中美關係持強硬的立場。而現如今的這次大選，以巴問題和烏克蘭危機的關注度遠高於中美關係，無論是特朗普還是賀錦麗都對中美關係着墨甚少。

圖為2024年10月20日，美國前總統特朗普（Donald Trump）到訪賓夕凡尼亞州的費城（Philadelphia），於一家麥當勞炸薯條拉票。（Reuters）

為什麼兩位候選人都對中國話題失去了興趣？是因為兩黨對華政策差別越來越小，對華強硬已經是共識，對華強硬已經無法區別出誰是更加優秀的總統候選人了。更為重要的是美國民眾更關心的是國內問題，本身的利益。墮胎問題、移民問題、族裔問題這些內政問題的關切度遠高於中美關係。美國的國情決定了中美話題在特朗普的競選日程中出現頻率並不高。

這一重大的選情變化是美國內政的直接反映，政客會依靠討好民眾來維持支持率。因此，未來特朗普不斷發揮中美關係利用中美關係的可能性或者是程度會有所降低。中美很大可能會持續延續拜登政府後半程的冷和平。

特朗普在第一任期掀起對華貿易戰。而他對中美關係的影響不止是貿易戰那麼簡單，他帶領中美關係走入了急速對抗的時期，拜登政府繼承了特朗普的大多數對華政策，並且將對華競爭推向了制度化的高峰。特朗普如果當選總統，他會沿用拜登政府的對華政策嗎？他會重複第一任期的政策嗎？他會採取除了關稅之外的其他對華強硬政策嗎？這是中國非常關心的話題。

特朗普利用風災的機會大肆攻擊民主黨政府救災不力，如拜登政府對地方需求沒有回應，並指責賀錦麗沒有前往勘災。圖為10月21日特朗普視察在北卡羅來納州。(Reuters)

特朗普第一任期的美國優先政策，主張對盟友徵收關稅，讓盟友付出「保護費」，對待盟友的態度並不友好。而拜登採取的是團結盟友的政策。特朗普會不會繼承拜登的對華政策？是聯合盟友對華，還是以美國為優先向盟友揮舞大棒？如果特朗普全面推翻拜登政府的政策，美國政策的這種不確定性和翻來覆去的改變，對美國是一種損害，從整體的競爭態勢上對中國是有利的。

中國對中美關係的擔憂實際上是如何避免兩國發生極端誤判。台海局勢之所以危險在於美國不算掏空一個中國政策變相支持態度。美國是否會出兵保護台灣，中美是否會在涉台問題上兵戎相向是中國統一進程中必須考量的因素。但從特朗普目前的表述看，這一問題的風險性降低了。

特朗普前不久在接受《華爾街日報》採訪。當被問及是否會使用軍事力量對抗中國對台灣的封鎖時，特朗普表示不會這麼做，因為中國國家主席習近平尊重他。「我想說，如果你進入台灣，我很抱歉這樣做，我將向你徵收150%至200%的稅。」他還稱「如果台灣要美國保護，就該繳保護費」。

經過四年接觸，中美領導人並不陌生。圖為特朗普與中國國家主席習近平2019年6月29日在大阪會晤。（Reuters）

特朗普的涉台徵稅交易說意味着中國只要願意出價就能夠得到想要的。特朗普不將台灣視為不可交易的戰略要地，是關鍵的訊息。這是將台灣明碼標價出賣了。如果徵稅能夠換來美國不介入台灣，這對中國來說不是壞事，對緩和中美關係台海局勢是有利的。

當然，特朗普的政策具有非常大的不確定性，誰也不知道他的政策是什麼。因台灣問題而對華徵稅是特朗普在競選期間的宣傳高頻詞，還是特朗普的真實想法，還有待觀察。

總體而言，對中美來說，真正危險的是寸步不讓的意識形態對抗，絕不妥協的霸權邏輯。只要特朗普還是那個願意做交易的美國總統，中美關係就不會陷入修昔底德陷阱，中美問題就還有解決的空間。