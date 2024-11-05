賀錦麗若當選是最糟糕的投機故事　特朗普則是勵志典範｜美國大選

儘管特朗普（Donald Trump）的參選之路充滿爭議，個人道德也遍布瑕疵，以傳統標準完全不具有一個大國總統和合格政治家的基本標準，但是如果特朗普能當選，卻是一個非常棒的勵志故事。

至少有三個維度讓特朗普當選頗顯教育意義。一是不被任何困難打敗，不畏任何外部壓力，排除一切幹擾，沒條件創造條件也要朝向目標努力，這種堅韌不拔的精神和極強烈的目標意識，對人生及任何社會革命而言都極具教育意義。特朗普自從聲明要再次參加總統選舉以來，就面臨著各種最嚴厲的指責和重重阻力。他此前不堪的經商歷史、低劣的道德水準、第一任期結束時因為質疑大選結果而制造的國會山暴亂，作為一個被起訴中的前總統是否還有資格參加大選等等，都是擺在特朗普面前的阻力。但是特朗普沒有被這些阻力嚇倒，反而人擋殺人佛擋殺佛，一路勢不可擋成為共和黨的總統候選人。

二是老當益壯不墜青雲之志。特朗普的志向肯定不在「青雲」，但是就美國總統的權力與影響，以及角逐的難度，用「青雲」大概也不為過。從國家治理的角度，將如此一個重要的國家交給一位78歲的老漢掌管確實是否合適確實有爭議。但在另一個角度，一位已經78歲的老人還在競逐總統，在為自己的夢想奮鬥，是不是足夠有勵志意義？特別是相對現在彌漫的躺平思想，擺爛心態，特朗普身上的這種精神如果能正面理解，確實有相當正面意義。

三是極度的自信。自信是人成功的一個重要要素。特朗普在這個維度可謂是一個典範案例。特朗普的自信，甚至到了自大的程度。一些討厭特朗普的人，因為他差勁的道德品質，可能會覺得他太過自大，但是你不得不承認，這一性格特質在讓他令人討厭的同時，也給了他付諸行動、頂著壓力與質疑再次參加大選的勇氣。一般人當然不能像特朗普這樣誇張，但是就自信於一個人的性格要素與成功可能來說，是非常有教育意義的。

2024年10月30日，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）身穿橙色反光背心在威斯康辛州出席造勢集會。（Reuters）

相反，賀錦麗（ Kamala Harris）如果當選能有什麽教育意義呢？不僅什麽正面的、積極的教育意義都沒有，反而可以說是個機會主義的反面典型。

盤點賀錦麗從一個政治素人到進入政界，再到成為一個檢察官，再到成為副總統和民主黨總統候選人的經歷不難發現，賀錦麗走的每一步，幾乎都充斥著投機取巧的元素。儘管從法律的角度，投機取巧並沒有違法，就個人發展來說通過一些有爭議的方式「走捷徑」也沒有問題，但就社會與人生教育的維度，這終究是不值得倡議的做法。

投機取巧也意味著經驗不足。而從國家治理來說，像美國這麽大這麽重要的一個國家，不僅對3億多美國人的生活影響巨大，對八十億地球人乃至於人類歷史的發展走向都有重要影響的國家，如果由一個像賀錦麗這樣經驗不足，領導力從未經過檢驗的人來領導會發生什麽，真的很難說。甚至可以說很不負責任。

2024年10月31日，美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）在亞利桑那州（Arizona）鳳凰城（Phoenix）舉行競選集會。（Reuters）

尤其人類社會現在面臨著各種嚴峻挑戰，百年未有之大變局正向縱深演化，世界又進入了一個變革與動蕩周期，賀錦麗是否有駕馭領導這個局面的能力，非常令人質疑。

在作為副總統的四年內，賀錦麗從未展現出任何領導能力。她所以能成為總統候選人，完全拜拜登所賜，是因為拜登的老態受到質疑，在不得不退選的情況下，為保證自己的政治遺產和影響力能得到延續，匆忙指定的一個代理人。

也就是說，賀錦麗代表民主黨參選的合法性，不是來源於美國人引以為傲的民主制度，在一開始就沒有經歷必要的程序民主，而是通過類似於君主制和權威體制指定繼承的方式獲得上位機會，這是對民主精神的嚴重踐踏和褻瀆。如果通過這種方式獲得競選機會的人成為美國總統，讓美國人奉為圭臬的民主精神情何以堪？「民主燈塔」何以再有示範意義？