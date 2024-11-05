總統大選暴露美國敗相

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 川普/ 賀錦麗 /哈里斯/ US Election】美國民主在大選硝煙中展露光輝燦爛的形象，另一方面也是美國實相的暴露。競選過程及選舉政見呈現光輝一面，也展現美國政治與社會陰暗的一面。其亮點映照世間，人盡皆知，無庸贅述；其敗相則被掩蓋在亮光背後，須要探索與挖掘，才能觸引世人的注目與思慮。



經由這場大選，我們發現美國政治對立與社會撕裂之嚴重，驚覺總統選舉公信力之低落，理解經濟與財政問題之深重難解，看清美國國際現實的應對取態分歧之大。



作者: 陳國祥, 台灣中央通訊社前董事長、資深媒體人

共和黨候選人特朗普（Donald Trump）二度險遭暗殺，反映當前美國政治高度仇恨與分裂。這不是孤立事件，過去數年，針對政治領袖的暴力事件實際上已有增長，反映高度對立，仇恨言論氾濫，助長暗殺事件的發生。這不僅僅是一次針對個人的暗殺未遂，而是美國整體政治環境日益惡化的縮影。

2024年11月4日，美國總統大選前外，工人們在白宮附近豎起安全圍籬加強保安。（Reuters）

特朗普譴責總統拜登（Joe Biden）和副總統賀錦麗（Kamala Harris）指他「威脅美國民主」的言辭挑起殺機，但論攻擊對手及政治精英使用語言的暴烈程度，誰比特朗普更狂暴？他如此這般發言與行事已逾八年，所製造的仇恨情緒又有誰能比擬？

民主政治少不了競爭與對立，競爭越久，對立越甚，仇恨越深。美國兩黨對立已到互不相容程度，民眾也被一分為二，相互仇視。政治被政黨鬥爭席捲，社會永無寧日，折衷妥協空間蕩然無存，完全背離民主的基本理念。民主核心價值不復存在，焉能不趨於衰頹且醖釀暴力衝突？

政治極度分化，選民情緒對峙劇烈。美國許多極端分子通過網絡平台散播激進言論，煽動暴力行為，顯然已將仇恨體現在日常的社會對話和衝突中，加劇美國內部的分裂，進一步引發暴力風險。

今年7月13日，特朗普在賓夕凡尼亞競選活動上遇刺，右耳流血。（Reuters）

根據非政府組織反暴力計劃的數據，在2022年一年內，美國出現超過1200起與政治相關的暴力威脅，顯示政黨鬥爭導致分裂與仇恨的蔓延與深化。社交媒體的普及和濫用，使得這些情緒迅速而廣泛地蔓延，許多網民利用平台發布煽動性言論，甚至鼓吹暴力行為。

美國兩黨政客與兩群民眾相互抨擊，在政客煽惑之下，連選舉的公信力也趨於崩解。《今日美國》引述國際組織世界正義工程的研究報告，指46%的共和黨人和27%的民主黨人分別表示，如果不是自家候選人獲勝，則不接受選舉結果。調查又發現，14%的共和黨人和11%的民主黨人說，如果選舉不如預期，將「採取行動」。這顯示選舉公信力趨於崩解，民主政治面臨危機，選後暴力衝突隱然待發。

2021年1月6日，特朗普支持者衝擊國會, 防暴警察嘗試擊退暴徒。（Samuel Corum/Getty Images）

特朗普至今仍說上次大選成果被「偷走」，共和黨支持者七成相信這個說法。至於這次選舉，他說只有證明「很公平」，才會接受敗選結果。這個說法及一些極端支持者的態度，已為選後大規模紛爭埋下火種。美國新聞網站Axios指出：

一場完美的風暴醖釀多年，極端的兩極分化、拒絕選舉落敗、崇尚政治暴力和猖獗的虛假訊息助長了這場風暴。11月大選勢必帶來一場風暴！

美國民選制度公信力淪落至此，反映基本政治共識瓦解，政治互信嚴重流失。選舉的公平遭受懷疑，兩黨候選人給國家開出的處方，尤其是經濟發展與財政困絀的問題，皆不受經濟學家認可，選民對政見是否為良方，甚至能否兑現及其後遺症都高度懷疑。

候選人無法帶給民眾處理問題的信心，反而是他們的政見主張與互攻言論，曝現美國經濟與財政問題日益深重，兩黨提不出有效對策，只會取悦選民或是飲鴆止渴而已。

特朗普重複強調，美國是一個正在衰落的國家，原因是幾十年錯誤的思想和政策，特別是民主黨誤信全球化的左翼思想，犧牲國家和民眾的利益。他認為應回歸傳統的孤立主義，透過高關稅壁壘來重建美國製造業，同時對企業繼續大幅減稅。他反對許多因應氣候變化的能源和汽車政策，強調加強邊境管控，阻止非法越境的外國移民。至於國債高抬日益加速的問題，他略而不提，遑論對策，反而繼續以大減稅劫奪國庫。

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賀錦麗所提對策截然不同，對於國債滾雪球般成長同樣置若罔聞，甚且大開選舉支票，勢必讓國庫繼續大失血。她的思想延續幾十年來美國大政府自由主義的主張，認為應創造一個「機會經濟」，投資於小企業、新家庭，幫助辛勤工作的人們降低生活費，四年內建造300萬套房屋並提供部分頭期款給需要者。專家估計，她所提政見造成的國庫損失和特朗普提的差不多，約2萬億美元「而已」。兩位候選人都是選票壓倒一切，繼續開支票，幾近政策賄選，藉以取得選民短暫的美好感覺，好大肆刮取選票。果若如此，無論誰當選，美國人民都將成輸家。

兩人的經濟與社會政見截然不同，對外政策更是南轅北轍。一個傾向於國際主義者，一個基本是孤立主義者；美國民眾愛哪一味，不僅是自家的小事，也是國際社會的大事。因為美國仍是牽一髮而最能動全身的強國，兩黨與兩人路向相反，反映美國外交政策的兩黨共識傳統不復存在，對外政策極端分歧，未來走向取決於究竟誰當選，各國必須面對完全不同嘴臉的美國，難免無所適從，不知如何制訂外交政策。

各國經濟政策也將備受選舉結果衝擊。如果特朗普當選，對進口商品課徵高關稅，並將拜登政府的小院高牆變成大院高牆，產業政策也大幅調整，經濟政策必須跟着大轉彎。美國顯已失去對外政策的穩定性與互惠性，造成各國與其相處之道無所適從，也將對美國的盟邦關係及世界霸權造成嚴重損害。美國這樣反覆不定，行徑無法預測，如何能維繫世界霸權地位不墜？

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