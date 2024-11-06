美國大選即時｜特朗普料贏關鍵搖擺州佐治亞　賀錦麗大事不妙？

截至本文出街之時（香港時間6日早上11時20分），有16張選舉人票的搖擺州佐治亞（Georgia）已完成九成選票的點算，特朗普（Donald Trump，又譯川普）以51％對48％的3個百分點明顯差距領先賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯），該州很可能會成為特朗普在這場選舉中第二個拿下的關鍵搖擺州。在其他搖擺州結果未定的背景之下，民主黨該有大事不妙之感。

佐治亞州1996年以來都是穩定的共和黨紅州，2020年拜登（Joe Biden）只以不足1.2萬票（相當總票數的0.23%）的差距險勝特朗普。

該州可以在投票日前處理郵寄選票，所以點票速度可能是這次大選7個搖擺州之中最快的。

2024年11月5日，美國總統大選日，現任副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）突然現身民主黨全國委員會 (DNC) 總部，致電選民感謝他們投票。（Reuters）

佐治亞州有近三分之一人口是黑人，他們一直是民主黨的票倉，也是民主黨在該州之所以能一直同共和黨競爭的選民基礎。2020年，拜登在該州就得到92％的黑人選票。

問題是，隨着上世紀60年代以來的民權運動記憶逐漸被淡忘，加上拜登過去近4年任期內的高通脹問題，導致特朗普有了「乘虛而入」拆走黑人選票的契機。根據APVoteCast的票站調查，這一次佐治亞的只有83％的黑人選民支持賀錦麗－－這就是她在佐治亞州敗選的主要原因，也可能是她最後在全國敗選的原因。

賀錦麗在競選期間希望能夠在女性選民、白人選民和有大學學位選民之中取得突破，大打保障婦女墮胎權、保衛民主之類的議題，以這些群體的選票來填補黑人選票的缺失。然而，根據票站民調，高達44％的佐治亞選民認為經濟和就業才是最重要的議題，而認為特朗普能更佳處理經濟的比例達49％，高賀錦麗9個百分點。相較之下，只有11％選民認為墮胎是最重要的議題。

11月5日投票日，佐治亞州一位76歲的黑人選民在街頭拿着賀錦麗與沃爾茲的政治宣傳招牌。（Reuters）

相較拜登，賀錦麗這上述這幾個選民群體之中都沒有重大突破，甚至有所落後。

在女性選民中，賀錦麗以51％領先特朗普的47％；相較之下，拜登2020年則領先特朗普10個百分點。

在白人選民當中，特朗普以69％得票領先賀錦麗的29％，差距同2020年的總統選舉相同。

在有大學學位的選民之中，賀錦麗甚至以47％對51％落後特朗普；相較之下，拜登2020年則領先特朗普4個百分點。

美國大選：圖為2024年11月5日，大批共和黨支持者在佛羅里達州西棕櫚灘的特朗普觀票會場聚集。（Reuters）

在學歷分類中，賀錦麗唯一有收獲的群體則是在有碩、博士學歷的選民。她在此以58％對40％大幅領先特朗普。可是這群選民只佔佐治亞投票選民的16％。相反，特朗普在其餘84％的學歷分類之中都有進展。

佐治亞州的選舉情勢，證明了民主黨的選舉策略失敗。民主黨打出墮胎權、守護民主這些有關價值的、更為抽象的議題，固然更能吸引高學歷選民支持。但民主黨卻未能有效宣傳拜登的經濟政策，也經常以通脹率下降的數字來質疑選民對於通脹的切身感受，未能在經濟問題上提出可以反駁特朗普的答案。於是，對抽象議題較為忽視的低學歷選民，以及少數族裔就繼續流向共和黨陣營。

少數族裔的傳統民主黨票倉守不住、墮胎和民主等兩大議題又未能為賀錦麗開拓其他選民基礎，最終導致她最終也未能守住2020年由拜登險勝的佐治亞，又將該州推回其過去近30年的「紅色軌跡」之上。如果佐治亞州的民情能夠代表全國的話，恐怕賀錦麗守不住的不只是一個州，而是整個美國。

〔未來選情分析：如果賀錦麗再失另一早開票的搖擺州北卡羅來納（North Carolina），她唯一的取勝希望就是取得三個前工業帶搖擺州威斯康星（Wisconsin）、密歇根（Michigan）和賓夕法尼亞（Pennsylvania）。相對而言，特朗普即使連內華達（Nevada）和亞利桑那（Arizona）等兩個西南部搖擺州也拿下，依然必須取得威、密、實其中一州才能重新入主白宮。〕