美國大選｜特朗普再擊敗有望問鼎總統的女性　全因是「老白男」？

民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）本周三成為最新一位未能衝破總統「政治天花」的女性候選人，也是繼希拉里之後第二位被特朗普（Donald Trump，又譯川普）擊敗的女性。



能夠兩度擊敗最有機會成為首位美國女總統的人，究竟是因為純粹特朗普本身就是個「老白男」，還是這位共和黨總統候選人對付女性真的自有一套「妙法」？畢竟他曾身陷多宗桃色醜聞，還捲入AV女星掩口費案，最終都大有可能全身而退。



2016年，前國務卿希拉里（Hillary Clinton）成為美國歷史上首位主流政黨選出的總統候選人，成功創造歷史。由於她在選前民調中保持領先，當時外界一度認為該國將迎來首位女總統，結果她最終因選舉人票不及特朗普而落敗。

8年後的今天，有美媒分析指，現時的美國選民投票給女性總統候選人的意願已增加，賀錦麗的勝算或許會更大，尤其是她作為第一位非裔與亞裔的女性候選人，不論從性別或族群正義的角度來說均有獨特之處。今年7月，希拉里亦撰文，盛讚賀錦麗代表着美國政治的新開始，「她可以帶來一個充滿希望、團結一致的願景，而且她才華橫溢，經驗豐富」。她相信賀錦麗可以打破她無法打破的政治天花板，成功擊敗特朗普成為美國史上第一位女總統。

有美媒分析指，美國選民投票給女性總統候選人的意願已增加，賀錦麗的勝算或許會更大，尤其是她作為第一位非裔與亞裔的女性候選人。(Reuters)

希拉里還指出，和許多政界女性一樣，賀錦麗長期遭到低估，但她早已做好準備。因為她不論是在擔任加州檢察官和州檢察長、聯邦參議員抑或副總統期間，也曾面對過毒販、環境污染、墮胎等棘手難題。賀錦麗也的確於選舉初期在民調上一度領先對手，讓特朗普寢食難安。

因此，不論是希拉里還是賀錦麗的落敗，同樣使得許多她們的支持者大失所望。不僅2016年希拉里的敗選引發了一場粉紅帽抗議運動，導致美國各地以至全球670多個地方數百萬上街反特朗普；今次賀錦麗的落敗也令全美各地的女性「愁魂慘霧」，因為她們感覺這個國家依然更歡迎特朗普而非一位女性領導人。

賀錦麗的落敗，讓全美各地不少女性「愁魂慘霧」，因為她們感覺這個國家依然更歡迎特朗普而非一位女性領導人。(Reuters)

命中注定與女性纏鬥？

除了兩度擊敗兩位民主黨的優秀女性外，特朗普其實在一生中也不斷與女性纏鬥，包括他曾得罪過不少女人並有過官司訴訟等。

讓人最為深刻的莫過於2016年大選期間，特朗普曾捲入多宗桃色醜聞，被多名女性公開指控性騷擾。例如，21歲當選猶他小姐的塔格特（Temple Taggart），指控當時身為美國小姐選美大賽老闆的特朗普，於她1997年參賽期間直接親吻她的嘴唇；瑜伽導師弗吉尼亞（Karena Virginia）於1998年在美國網球公開賽場館外面等車，特朗普走近她捉住她的手臂並摸她的胸部；還有成人片女星德雷克（Jessica Drake）指控特朗普逾十年前未經同意親吻她和另外兩名女子等。

訴訟六：遺產欺詐案。2020年9月，特朗普的侄女瑪麗（Mary Trump）在紐約州法院起訴特朗普，称特朗普一家人欺騙并奪走了她所應得的部分財產。上世紀80年代，特朗普的兄長、瑪麗的父親小弗雷德（Fred Trump Jr.）去世後，留給瑪麗一筆可觀的財產，但由於當時瑪麗尚未成年，這筆遺產由特朗普和他的其他兄弟姐妹掌管。（Getty）

此外，特朗普還說過不少被指是羞辱女性的火爆言論，例如是轟動一時的「下體論」。他和成人片女星「暴風女」的婚外情甚至因為掩口費事件告上法院。今年5月底，紐約曼哈頓法院陪審團周四（30日）一致裁定特朗普34項罪名全部成立，他成為首位刑事指控入罪的美國前總統。

不僅是上述的一些性醜聞，特朗普的政治生涯也與不少女性時有過節，例如紐約州總檢察長詹姆斯（Letitia James）、負責2020年特朗普干預佐治亞州選舉案的檢察官威利斯（Fani Willis）等，更不用說佩洛西（Nancy Pelosi）、前副總統切尼的女兒利茲切尼（Liz Cheney），這兩位眾議員主導了國會山暴動案的調查。

美國共和黨眾議員利茲切尼（Liz Cheney）5月12日遭黨友中止眾議院第三號人物職務，她之後揚言會繼續阻止前總統特朗普（Donald Trump）再次角逐總統寶座。（Reuters）

女性選民：「關鍵不在性別」

誠然，美國自獨立以來已經由男性領導了兩個多世紀，特朗普的當選只不過是延續了此一傳統而已。但特朗普過去參與的三屆大選中，偏偏只有「老白男」的拜登（Joe Biden）勝出，難免讓人聯想過這或許也是賀錦麗的敗因。

這次選舉開票之時，拜登正與幕僚待在白宮府邸觀看戰況，知情人士稱拜登至今仍堅持自己在白人選民、勞工階層中擁有穩固支持度，而這是他在上屆選舉擊敗特朗普的主力，他甚至稱若非自己2016年民主黨初選退讓給希拉里，特朗普根本不會有機會做總統。

2024年，賀錦麗本來準備與拜登一同競選尋求連任，但在6月拜登於首場總統辯論交出災難式表現後，備受黨內極大壓力，最終宣布退選，轉為支持副手賀錦麗競選總統（IG@VP）

雖然從2016年第一次參選以來，特朗普的確便熱衷於打造一種強調氣魄、支配與權力的男子氣概，他於７月遭遇槍擊之後，耳朵流着血高舉拳頭的一刻更是讓人印象深刻。不過，這是否代表美國人更傾向一位男總統，且尚未接受好一位女總統？答案或許不是如此簡單，甚至也許不在於性別。

有今屆倒戈支持共和黨的女性選民表示，民主黨在許多問題上的不足才是讓她感到失望的真正原因，她說：「民主黨人試圖表現出『特朗普反對女性、賀錦麗支持女性』，但我不認為這是問題所在，這歸結於更多的政策，而不僅僅是墮胎問題。」許多選民的確對經濟、醫保和犯罪等更廣泛的議題更加關注，這一點或許更有利於特朗普。

還有內華達州的女性選民明言更希望看到特朗普勝出，她說：「特朗普的經濟搞得很好。沒有戰爭，我們有和諧與和平，我們都有工作，汽油價格也是正常的。他是個了不起的人，熱愛他的國家，我們會讓他重新回來的。」

美國選民當前最關心的仍是經濟、就業等問題。(Reuters)

其實，選前早有分析指出，賀錦麗最終能否順利入主白宮，還得看她在經濟和移民這些議題上，能否拿出具體方案來說服選民。

在本屆選舉中，最重要的選舉議題離不開經濟與就業、通脹、美墨邊境非法移民問題，而這些問題一直是拜登政府的短板。儘管拜登任內美國經濟有所好轉，但面對中國電動車的激烈競爭，美國汽車業不敢貿然投資，通用汽車甚至要宣布裁員，鐵鏽帶工人最關心是當局是否有政策保障汽車業。

只可惜，賀錦麗在選舉過程中未能拿出像樣的經濟政策，反倒更多是「檢察官上身」，冀以立法來應對經濟問題，例如她說一旦當選會禁止哄抬食品雜貨價格，打擊操縱價格和牟取暴利行為等，讓不少美國人感到失望。

哥倫比亞廣播公司的選前民調也顯示，56%人認為特朗普能更好地處理經濟，只有43%人認為賀錦麗做得更好。說到底，這或許才是特朗普真正二主白宮的最大原因。