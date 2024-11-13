美國防長爆冷門：特朗普2.0不只論功行賞　更想用聽話的人

繼宣告蓬佩奧（Mike Pompeo）出局後，特朗普（Donald Trump，又譯川普）又在12日公布驚人消息：提名霍士新聞（Fox News，又譯福斯新聞）主持人赫格塞斯（Pete Hegseth）出任美國國防部長。

從資歷來看，赫格塞斯曾在伊拉克及阿富汗服役，2度獲得銅星勳章（Bronze Star Medal）及2枚陸軍獎章（Army Commendation Medals），2014年開始在霍士新聞工作，並在近年擔任談話節目「霍士與朋友們週末版」（Fox & Friends Weekend）的共同主持人。特朗普在聲明中稱讚44歲的赫格塞斯，「一生都是為軍隊、國家服務的戰士」、「美國優先的真正信徒」、「有赫格塞斯掌舵，美國的敵人將注意到，我們的軍隊會再次偉大，美國永遠不會退縮」。

不過這個任命顯然出乎各方預料，甚至讓美國媒體大呼震驚。畢竟在此之前，各方盛傳的防長人選包含與五角大樓往來密切的參議員恩斯特（Joni Ernst）、聯邦眾議院軍事委員會主席羅傑斯（Mike Rogers），以及為特朗普備戰辯論的前眾議員加巴德（Tulsi Gabbard）。與這些「有力人士」相比，赫格塞斯明顯屬於「非傳統」的選擇。

而這樣的任命似乎也在某種程度上，揭露了「特朗普2.0」的執政本質。

2024年11月6日，美國前總統特朗普（Donald Trump）勝出大選後，支持者在紐約市的特朗普大樓（Trump Tower）外，揮舞寫有其名字的旗幟。（Reuters）

赫格塞斯的潛在政策方向

首先觀察赫格塞斯的外顯立場，基本上與特朗普有許多契合點。

第一就是減少海外軍事存在。赫格塞斯與特朗普同樣支持「有限干預」，主張減少美國在全球範圍的軍事存在，以節省資源、集中力量於國內事務。例如針對中東駐軍，赫格塞斯的觀點就與特朗普的主張一致：削減中東軍力，降低在不直接威脅美國區域的軍事投入，尤其是減少駐伊拉克、敘利亞的軍事力量。

當然，減少中東駐軍絕不等於放棄支持以色列。特朗普雖然宣稱「不要戰爭」，但從美以長期戰略結盟的態勢來看，不論誰上台都只能放任以色列屠殺，尤其特朗普已經任命支持併吞西岸的前阿肯色州州長赫卡比（Mike Huckabee）出任美國駐以色列大使，「支持以色列等於支持中東和平」的敘事又能說服共和黨選民，在這種背景下，加沙戰爭恐怕真的要等以色列「殺夠了」才能停下。

以色列耶路撒冷2024年11月6日出現祝賀特朗普當選的大型廣告板（Reuters）

第二是要求盟友提高國防支出的負擔比例。由於赫格塞斯長期批評美國在北約、印太的安全支出過高，與特朗普的一貫主張相同，因此上任後可能配合推動相關政策、施壓盟國承擔更多防務支出。例如要求北約和其他盟國增加國防預算，以減輕美國的財政負擔，甚至可能重啟對日對韓防務協議的審視，要求兩國承擔更多費用，以降低美國在印太地區的軍事支出。

再來是增強邊境安全和反恐部署。當然，這看似與國防部的業務範圍相距較遠，但因赫格塞斯一貫主張對非法移民採取強硬立場，這點也與特朗普的大選主軸相符，所以擔任防長後，赫格塞斯可能視邊境安全為國家安全的重點任務，並調動資源加以保護；而雖說近年美國的恐怖主義威脅已有所減弱，但赫格塞斯出於「反恐戰爭老兵」的關注，仍可能強化國防部在國內反恐事務上的支援，並通過聯邦和地方彼此協同來保護美國本土安全。

整體來說，赫格塞斯雖然沒有擔任高級軍職、也缺乏政壇的長期歷練，但在「美國優先」的立場上，確實與特朗普不謀而合，既強調國家利益先於國際事務，更支持減少海外干預，包括降低不必要的駐軍、對盟友施加更大軍事分擔壓力、聚焦邊境安全和國內防務。

美國前總統特朗普2024年8月27日在Truth Social上通過一則影片宣布，正式售賣一套新的「NFT數碼交易卡」（非同質化代幣），命名為「美國優先系列」（America First Collection）。（Truth Social@realDonaldTrump）

特朗普到底想要什麼

而從這點出發，或許就能一窺特朗普的防長任命考量。

首先，特朗普的對外政策向來有高度的不確定性，許多選前承諾也不過是為勝選而說的民粹語言，任命赫格塞斯不能說明未來政策走向已定，但這個任命至少能馬上起到一個作用：回應保守派選民的政治期待。

如前所述，赫格塞斯不僅是軍人出身的媒體人，也已在霍士新聞建立某種保守派意見領袖地位。他對國防議題的評論往往代表保守派選民的觀點，特朗普選擇赫格塞斯擔任國防部長，將能滿足某些保守派選民對於「非傳統」領導層的政治期待。

第一就是「以外行衝撞建制派」，對某些保守派選民來說，華盛頓建制派不僅效率低下、還是腐敗根源，特朗普選擇赫格塞斯正好迎合這部分選民的政治訴求，即打破傳統精英對於關鍵崗位的壟斷；第二就是增強民粹主義色彩，赫格塞斯的媒體人身分符合選民對於國防部的「親民」風格期待，也符合他們對特朗普民粹主義風格的偏好。

圖為2024年10月31日，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）於新墨西哥州舉行集會。（Reuters）

再來就是赫格塞斯出身霍士新聞的特殊身分。眾所周知，霍士新聞在美國保守輿論長期扮演重要角色，更是特朗普執政時期的重要媒體支持力量。而赫格塞斯不僅是霍士新聞主持人，更是一位公開的特朗普支持者，曾多次在節目中維護特朗普的政策和立場，自己也因此成為保守板塊中的代表性聲音。特朗普如今的選後任命，當然不能排除論功行賞、甚至投桃報李的直接考量。

且作為霍士新聞資深主持人，赫格塞斯具備良好的公眾溝通能力，未來可能在國內外政策方面，尤其針對國防政策的解釋和宣傳上，對特朗普政府起到支持作用，幫助緩解政策的公眾壓力，並利用自己與霍士新聞的密切關係，加強政府的媒體話語權，利用自身媒體資源提升政府的輿論優勢。

接著或許是特朗普最看重的：確保國防部的忠誠度和政策一致性。回顧特朗普第一任期，其實曾與國防部發生不少摩擦，尤其是國防部官僚們，前後都對特朗普的決策提出各種異議。因此在新一屆政府中，特朗普可能更注重防長的忠誠，而非傳統的經驗背景。

而赫格塞斯作為特朗普的長期支持者，又缺乏共和黨、五角大樓的政治根基，基本上就任後也只有特朗普能依靠。從這個現實來看，赫格塞斯別無選擇必須在關鍵政策上與總統立場一致，確保政策執行符合特朗普想法，盡可能避免來自「建制派」的掣肘，同時控制國防部的內部異議。

2024年11月6日，美國佛羅里達州，圖為特朗普在西棕櫚灘出席晚會，他當晚宣布自己在2024年美國大選中獲勝。（Reuters）

當然，特朗普任命赫格塞斯不是沒有潛在風險，且前述優點就是最可能的現實缺點：赫格塞斯缺乏國防管理經驗。

從資歷來看，赫格塞斯未曾擔任高級軍事指揮職位或國防管理崗位，缺乏對於大型軍事組織的管理經驗，對政策執行的細節掌握恐怕也相當有限，未來可能難以處理軍事管理業務。且五角大樓具有高度專業化的官僚體系，對非專業背景的領導可能產生抵觸情緒，赫格塞斯若無法協調內部利益和達成共識，可能影響國防政策的實施效率。

當然，「美國優先」政策的推動也可能觸發其他風險，包括減少對於盟友的防務支持、要求盟友增加分擔，都可能引發美國與盟國的外交摩擦，長遠來看也可能削弱美國在國際聯盟中的領導地位，並讓「多極化」趨勢推進得更明顯。中東就是一個明顯案例，沙特之所以在近年強化與中俄的互動、並在2023年選擇與伊朗復交，關鍵就是美國決定撤出中東，無法再為海灣阿拉伯國家提供足以抵禦伊朗威脅的安全保障與承諾，導致沙特開始尋求歐亞其他大國合作，以平衡對美依賴。

不過無論結果如何，任命赫格塞斯擔任國防部長，都體現了特朗普的「非傳統」政治風格，也反映了新總統的政治意圖：滿足部分保守派支持者期待、貫徹「美國優先」的政策姿態、減少建制派干預乃至控制五角大樓。顯然，在自己已到最後一任、這次又橫掃全美的情勢大好下，「特朗普2.0」更有底氣也更有動機，任命自己想用、又確保聽話的人，來實現第一任的未完待續，而赫格塞斯既是典型案例，也可能不是唯一孤例。