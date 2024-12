11天閃電垮台　敘利亞為何成為俄羅斯與伊朗的阿富汗？

經歷11天閃電攻勢,敘利亞反政府武裝在12月8日攻佔大馬士革,阿薩德(Bashar al-Assad)政權正式垮台。

回顧11月27日開始的一系列發展,這場衝突由沙姆解放組織(Hay'at Tahrir al-Sham,HTS)發起,引發各路武裝趁亂出擊,包括美國支持的敘利亞民主力量(SDF)與敘利亞自由軍(SFA)、土耳其支持的敘利亞國民軍(SNA),是2020年3月伊德利卜(Idlib)停火以來,敘利亞反政府武裝的首波大型軍事攻勢。

沒想到2天之後的11月29日,敘利亞第二大城阿勒頗(Aleppo)就已淪陷,反政府武裝接著朝哈馬(Hama)推進,並在12月5日續速攻佔該地,接著是6日的代爾祖爾(Deir ez-Zor)、巴爾米拉(Palmyra)接連失守,7日反政府武裝已經推進到距首都大馬士革(Damascus)10公里的範圍內。12月8日,連通敘利亞西岸俄軍基地與政府軍的重鎮霍姆斯(Homs)淪陷,叛軍也於同日攻佔大馬士革。

之後發展就是各種牆倒眾人推:阿薩德搭機逃往莫斯科、由俄羅斯提供政治庇護,敘利亞陸軍司令部直接公告「阿薩德政府已經結束」,總理穆罕默德·加齊·賈拉利(Mohammad Ghazi al-Jalali)則宣布自己準備「與人民選出的任何領導人合作」。這場變天意味2011年「阿拉伯之春」爆發以來,阿薩德政權13年飄搖的終結,也是巴沙爾·阿薩德本人24年統治的終點、阿薩德家族54年掌權(從1970年糾正運動起算)的落幕,以及敘利亞復興黨政權61年歷史(1963年起算)的句點。

只是從眼下敘利亞內部軍閥林立、且背後各有外國勢力的局面來看,敘利亞的一統恐怕暫難實現,基本上這也是「阿拉伯之春」後出現政權垮台國家的多數結局:除了埃及仍由軍政府回鍋統治外,利比亞、也門、敘利亞基本都淪為大國競技場,國家整體慘遭內戰撕碎,所謂停火與復燃也往往要受大國博弈驅動,例如2023年的也門停火,就是沙特與伊朗緩和的直接結果。

敘利亞內戰當然也是同樣道理。現在的一夕變天,雖有各路叛軍「亂拳打死老師傅」的氛圍,關鍵卻還是兩個國家的分身乏術:2013年後加入敘利亞內戰的伊朗,以及2015年後一路扶持阿薩德的俄羅斯。而導致這種「分身乏術」的關鍵,其實就是2022年與2023年先後爆發的兩場戰爭:俄烏戰爭,以及新一輪以巴衝突所催生的以色列與黎巴嫩真主黨衝突,再加上敘利亞政府軍幾近投降的迅速潰敗,俄羅斯與伊朗因此見證2021年「阿富汗變天」的敘利亞版本。

首先回顧俄羅斯與伊朗對阿薩德的支撐結構。

第一個關鍵節點就是2013年春天。當時庫爾德武裝已經攻佔敘利亞東北大片土地,沙特等海灣國家支持的反政府武裝則佔領阿勒坡(Aleppo)等北部大城,美國也採取「遠距遙控」策略維持影響力:為各路武裝提供軍火與資金援助,但不直接軍事介入。

基本上阿薩德政權這時就已風雨飄搖、逼近垮台,但伊朗的介入讓敘利亞政府成功續命:德黑蘭先是通過黎巴嫩的地緣孔道,把真主黨武裝部署到敘利亞,接著就是調動伊朗伊斯蘭革命衛隊(IRGC)前往敘利亞戰場參戰,最後成功挽救了阿薩德政權的覆滅危機。

至於伊朗出手的考量,一來是要阻止沙特等海灣阿拉伯國家全面宰制敘利亞戰場,二來是要打造連接伊拉克、黎巴嫩的陸上通道,讓自己支持的各地武裝更能協同作戰,成為伊朗的國土屏障、以及在中東的戰略棋子,也就是今日「抵抗軸心」(Axis of Resistance)的源起,且阿薩德政權正好孤立無援,只要伊朗搶救成功,基本上就只能對德黑蘭言聽計從。

2024年4月4日,伊朗德黑蘭,在以色列空襲敘利亞首都大馬士革伊朗大使館建築群中喪生的伊斯蘭革命衛隊成員的家屬出席葬禮。(Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)