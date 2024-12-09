11天閃電垮台 敘利亞為何成為俄羅斯與伊朗的阿富汗？
經歷11天閃電攻勢，敘利亞反政府武裝在12月8日攻佔大馬士革，阿薩德（Bashar al-Assad）政權正式垮台。
回顧11月27日開始的一系列發展，這場衝突由沙姆解放組織（Hay'at Tahrir al-Sham，HTS）發起，引發各路武裝趁亂出擊，包括美國支持的敘利亞民主力量（SDF）與敘利亞自由軍（SFA）、土耳其支持的敘利亞國民軍（SNA），是2020年3月伊德利卜（Idlib）停火以來，敘利亞反政府武裝的首波大型軍事攻勢。
沒想到2天之後的11月29日，敘利亞第二大城阿勒頗（Aleppo）就已淪陷，反政府武裝接著朝哈馬（Hama）推進，並在12月5日續速攻佔該地，接著是6日的代爾祖爾（Deir ez-Zor）、巴爾米拉（Palmyra）接連失守，7日反政府武裝已經推進到距首都大馬士革（Damascus）10公里的範圍內。12月8日，連通敘利亞西岸俄軍基地與政府軍的重鎮霍姆斯（Homs）淪陷，叛軍也於同日攻佔大馬士革。
之後發展就是各種牆倒眾人推：阿薩德搭機逃往莫斯科、由俄羅斯提供政治庇護，敘利亞陸軍司令部直接公告「阿薩德政府已經結束」，總理穆罕默德·加齊·賈拉利（Mohammad Ghazi al-Jalali）則宣布自己準備「與人民選出的任何領導人合作」。這場變天意味2011年「阿拉伯之春」爆發以來，阿薩德政權13年飄搖的終結，也是巴沙爾·阿薩德本人24年統治的終點、阿薩德家族54年掌權（從1970年糾正運動起算）的落幕，以及敘利亞復興黨政權61年歷史（1963年起算）的句點。
只是從眼下敘利亞內部軍閥林立、且背後各有外國勢力的局面來看，敘利亞的一統恐怕暫難實現，基本上這也是「阿拉伯之春」後出現政權垮台國家的多數結局：除了埃及仍由軍政府回鍋統治外，利比亞、也門、敘利亞基本都淪為大國競技場，國家整體慘遭內戰撕碎，所謂停火與復燃也往往要受大國博弈驅動，例如2023年的也門停火，就是沙特與伊朗緩和的直接結果。
敘利亞內戰當然也是同樣道理。現在的一夕變天，雖有各路叛軍「亂拳打死老師傅」的氛圍，關鍵卻還是兩個國家的分身乏術：2013年後加入敘利亞內戰的伊朗，以及2015年後一路扶持阿薩德的俄羅斯。而導致這種「分身乏術」的關鍵，其實就是2022年與2023年先後爆發的兩場戰爭：俄烏戰爭，以及新一輪以巴衝突所催生的以色列與黎巴嫩真主黨衝突，再加上敘利亞政府軍幾近投降的迅速潰敗，俄羅斯與伊朗因此見證2021年「阿富汗變天」的敘利亞版本。
俄羅斯與伊朗的敘利亞棋局
首先回顧俄羅斯與伊朗對阿薩德的支撐結構。
第一個關鍵節點就是2013年春天。當時庫爾德武裝已經攻佔敘利亞東北大片土地，沙特等海灣國家支持的反政府武裝則佔領阿勒坡（Aleppo）等北部大城，美國也採取「遠距遙控」策略維持影響力：為各路武裝提供軍火與資金援助，但不直接軍事介入。
基本上阿薩德政權這時就已風雨飄搖、逼近垮台，但伊朗的介入讓敘利亞政府成功續命：德黑蘭先是通過黎巴嫩的地緣孔道，把真主黨武裝部署到敘利亞，接著就是調動伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）前往敘利亞戰場參戰，最後成功挽救了阿薩德政權的覆滅危機。
至於伊朗出手的考量，一來是要阻止沙特等海灣阿拉伯國家全面宰制敘利亞戰場，二來是要打造連接伊拉克、黎巴嫩的陸上通道，讓自己支持的各地武裝更能協同作戰，成為伊朗的國土屏障、以及在中東的戰略棋子，也就是今日「抵抗軸心」（Axis of Resistance）的源起，且阿薩德政權正好孤立無援，只要伊朗搶救成功，基本上就只能對德黑蘭言聽計從。
不過結果證明伊朗的支持有其極限，2014年後敘利亞戰場變局再起，阿薩德政權再次飄搖，且這次對手不是大國代理人，而是一股崛起自敘利亞、伊拉克真空的突變：伊斯蘭國（ISIS）。這股勢力不僅大量吞噬庫爾德武裝的領地，也吸引不少反政府武裝帶槍投靠，並在重挫敘利亞政府軍後，成功佔領敘利亞三分之一領土，甚至在拉卡（Raqqa）建立「首都」。這種局面連德黑蘭都無計可施，阿薩德只能向莫斯科發出求救信號。
而從俄羅斯的立場出發，敘利亞是塔爾圖斯海軍基地（Tartus naval base）所在地，這是雙方在冷戰時期根據1971年協議所建，也是俄羅斯在地中海的唯一的維修和補給點，有了塔爾圖斯，俄羅斯軍艦就能不經土耳其海峽（Turkish straits）返回黑海基地，敘利亞的重要性也由此可見；另外，美俄關係在2014年克里米亞危機後持續惡化，普京（Vladimir Putin）或許當時就有「推翻美國主導單極世界」的想法，在這個背景下，敘利亞剛好能做俄羅斯輻射影響力的中東支點，阿薩德的「反恐」邀請更讓莫斯科師出有名。
因此2015年8月起，俄羅斯便開始向拉塔基亞（Latakia）附近的空軍基地調動俄製戰機、T-90坦克和大砲，同時部署地面作戰部隊，俄敘兩國也在同月簽署條約，開放敘利亞的赫邁米姆機場（Hmeimim airport）供俄羅斯使用。9月，俄羅斯黑海艦隊軍艦開抵地中海東部地區，俄羅斯更與伊朗、伊拉克和敘利亞在巴格達成立聯合信息中心，協調打擊「伊斯蘭國」，等於直接在美國領導的聯軍系統外建立行動核心。
2015年9月30日，俄羅斯國會通過在敘軍事行動議案，俄軍也在同日開始猛烈空襲，力道遠超西方聯軍：截至2016年2月下旬，俄羅斯平均每日空襲60次，美國領導的西方聯軍則是每日平均7次；2016年3月俄羅斯撤出主力部隊時，俄軍已在5個半月內進行了9,000多次軍事行動，幫助敘利亞政府軍佔領400多個城鎮，收復10,000平方公里以上的失地。
而這就是阿薩德政權死灰復燃的第二個關鍵節點。在俄軍的大力協助下，敘利亞政府軍終於在2016年底奪回阿勒頗在內的北方大城，並且開始收復西部地帶；2017年，敘利亞政府推動農村行政區劃調整，昭示政權的再度鞏固；2018年，政府軍首次奪回首都大馬士革郊區，並收復全國大部分西南地帶；2021年5月26日敘利亞舉行總統大選，約有78.6%的民眾參與投票，阿薩德則以95.19%的高得票率連任，開始自己的第四個7年任期。
整體來說，俄羅斯與伊朗的合作結構是阿薩德政權的存續基礎，且如果不是當年伊朗、俄羅斯的先後入局，現在的敘利亞變天早就提前上演，阿薩德政權絕無可能撐到今日。
俄烏戰爭讓土耳其躍躍欲試
正因如此，2022年的俄烏戰爭就是結構的鬆動起點，並且首先挑起土耳其的「冒險」慾望：趁著俄羅斯深陷烏克蘭戰場，甚至還要從敘利亞抽調軍力，土耳其直接宣布要在敘北展開新一輪軍事行動。
歸根結柢，雖然俄羅斯、伊朗、土耳其從2016年的「阿斯坦納和平進程」創建起，就維持某種表面上的合作關係，但土耳其的核心訴求還是與俄羅斯、伊朗不同。俄羅斯出於打造中東親俄支點的考量，首要目標就是凍結衝突、鞏固阿薩德政權；伊朗則是把支持阿薩德政權當成中程目標，為打造「抵抗軸心」的終極目標服務。但土耳其一來是要阻斷庫爾德武裝與土耳其東南省區的連結，二來是阻止難民源源不絕湧入境內，三來也想實踐自己逐鹿中東的地緣野心，所以才介入敘利亞戰事。換句話說，鞏固阿薩德政權從來不是安卡拉的首要目標。
而這也解釋了，土耳其為何在2016年以前站在俄羅斯、伊朗對立面，支持敘利亞反政府武裝，又在2016年加入「阿斯坦納和平進程」後，四度發起對敘軍事行動，分別是2016年至2017年的「幼發拉底之盾」（Euphrates Shield）、2018年的「橄欖枝」（Olive Branch）、2019年的「和平之泉」（Peace Spring）、2020年的「春之盾」（Spring Shield），而且一次比一次「冒險」。
在「幼發拉底之盾」中，土耳其的打擊重點確實是庫爾德武裝，但從「橄欖枝」行動起，土軍便開始與敘利亞政府軍交火，結果當然引發俄羅斯不滿。於是2018年起，普京便與埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）多次會晤，協調在伊德利卜設立緩衝區，但這顯然不能阻止土耳其持續「冒險」，最後還是俄土兩軍直接交火、土耳其的「春之盾」慘澹收場，兩國才終於簽訂停火協定：雙方在接觸線上結束敵對行動，並將戰略要道M4公路南北兩側各6公里設為「安全走廊」，由俄土兩軍聯合巡邏。
但即便如此，土耳其還是難改一有機會就想「冒險」的地緣慣性。2022年俄烏戰爭爆發後，土耳其便直接在同年5月宣布：將在敘北發起新一輪軍事行動，理由當然又是「打擊恐怖主義」。
而對土耳其的躍躍欲試，俄羅斯與伊朗當然都不樂見，伊朗時任外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）就為此在2022年6月先後出訪土耳其與敘利亞進行協調，強調「土方在敘北的任何軍事行動都會破壞區域穩定」；俄羅斯也從6月起不斷施壓土耳其「不要行動」。同年7月19日，普京更是特別飛抵德黑蘭，會同時任伊朗總統萊西（Ebrahim Raisi）、已在18日抵達的埃爾多安，舉行俄土伊「阿斯坦納和平進程」三國峰會，並且分別開展領導人雙邊會談，其實目的就是要分別阻止土耳其。
而從結果來看，土耳其並沒有真的「冒險」，卻也沒有放棄試探：2022年11月20日，卡塔爾世界盃開幕當天，土耳其宣布對敘利亞和伊拉克兩國北部發起「爪劍」（Claw-Sword）空襲，擊斃184名庫爾德武裝分子，埃爾多安隨後在22日表示，將向敘利亞發動地面攻勢，結果又引來俄羅斯反對，最後安卡拉還是沒有行動。
當然，2024年的敘利亞變天並非起於土耳其進攻，但土國支持的敘利亞國民軍（SNA）確實參與圍攻，且即便這次攻勢不是土耳其主導，安卡拉對棋子「開綠燈」還是不爭事實。因此從長期視角來看，土耳其的「冒險」終究還是付諸實現。
而過去多次之所以沒有付諸行動，或許一來是找不到合適時機，畢竟反政府軍從2020年起就未發動顯著攻勢；二來是不確定敘利亞政府軍實力如何；三來還是顧忌俄羅斯與伊朗的反對，畢竟俄羅斯雖然深陷烏克蘭，伊朗卻擁有調動「抵抗軸心」的巨大潛力，包括從黎巴嫩調派真主黨，同時還將伊斯蘭革命衛隊部署在敘利亞，土耳其如果沒有交火德黑蘭的準備，當然不敢貿然行動。
以巴衝突重創真主黨與「抵抗軸心」
但2023年10月爆發的新一輪以巴衝突，無疑抽走了支撐阿薩德政權的最後希望。
10月7日，哈馬斯突然襲擊以色列，引發後者對於加沙的大舉進攻、大肆屠殺，伊朗也隨後調動黎巴嫩真主黨、也門胡塞武裝進行多方向牽制。雙方劇烈對峙間，一個新時代的中東裂痕由此展露：以色列與阿拉伯國家的鬥爭結構已經式微，阿拉伯國家即便沒有全面對以建交，卻不願再為以巴衝突流血；取而代之的，是以伊朗為核心的反美、反以聯盟，正與以色列、美國及其地區盟友進行博弈，還調動了不少阿拉伯武裝團體，準備打一場沒有終點的戰爭。
而對敘利亞局勢真正致命的，就是2024年9月開始的以色列、黎巴嫩衝突。這場衝突既是雙方長期摩擦的結果，也是加沙戰爭外溢的直接表現，因為真主黨從戰爭第一天開始，就出於救援哈馬斯的考量，不斷對以色列北境發射火箭，導致以方為此疏散10萬居民；同時，以色列開戰一年卻始終無法殲滅哈馬斯，也沒能救回人質，內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）更因此與防長加蘭特（Yoav Gallant）爆發衝突，後者主張應先停火爭取換回人質，前者則拒絕與哈馬斯達成妥協。
內外交困下，內塔尼亞胡選擇升級黎巴嫩局勢，轉移在加沙的戰略泥淖。因此9月以來，先是17日、18日的呼叫器與對講機爆炸，在一定程度上摧毀了真主黨的通訊管道，接著就是一系列斬首行動：20日擊殺真主黨拉德萬部隊（Radwan Force）指揮官易卜拉欣·阿基爾（Ibrahim Aqil），24日擊殺真主黨火箭和飛彈部隊指揮官易卜拉欣·穆罕默德·卡比西（Ibrahim Muhammad Qabisi），以及卡比西副手阿巴斯·沙拉菲丁（Abbas Sharafeddine）與真主黨飛彈部門高級指揮官侯賽因·埃茲丁（Hussein Ezzeddine），接下來就是27日的真主黨領袖納斯魯拉（Hassan Nasrallah）。以軍隨後在9月30日入侵黎巴嫩，與真主黨地面部隊激烈交火。
這件事致命的點在於，真主黨不只是以色列北境的重大威脅，也是伊朗「抵抗軸心」的重要支點，既為德黑蘭訓練派往伊拉克、敘利亞、也門的戰鬥人員，也將自身力量部署到敘利亞支持阿塞德政權；納斯魯拉本人更是前述網絡的重要樞紐，如今一夕身亡，真主黨短期之內找不到代替者，高層指揮官又接連被殺，恐怕光是抵禦以色列就已相當吃力，更遑論要撐起「抵抗軸心」、馳援敘利亞。
當然，從俄羅斯與伊朗的合作結構來看，這種情況如果發生在俄烏戰爭爆發前，未必會深刻影響敘利亞局勢，因為俄軍也是維持敘利亞格局的主心骨，但現實就是這麼殘酷：這輪以巴衝突偏偏在俄烏戰爭進行時爆發，分身乏術的俄羅斯實在無力回防。或許正因如此，從今年7月以黎衝突升溫以來，俄羅斯就持續公開呼籲各方克制，但最終還是沒能阻止這場兵敗如山倒。
此前筆者曾在9月29日文章《真主黨領袖之死：以色列、美國、伊朗、俄羅斯誰哭誰笑？》中預測，如果納斯魯拉之死導致伊朗的在敘部署弱化，俄羅斯的敘利亞棋局同樣會面臨不確定性，維穩難度也會上升。而敘利亞又是俄羅斯經緯中東的重要支點，如果這個支點動搖，莫斯科恐怕就會面臨土耳其等其他勢力對於權力真空的挑戰競逐。如今局面似乎也是如此。
宛如伊朗與俄羅斯的「阿富汗」
當然，阿薩德政權的「不耐打」也是一大因素。
回顧這次敘利亞變天，反政府武裝只花11天就成功殺進大馬士革，敘利亞政府軍敗退之快令人咋舌。而在某種程度上，這個場景也充滿歷史的「既視感」，令人想起2014年「伊斯蘭國」襲擊摩蘇爾（Mosul）時，伊拉克政府軍的迅速瓦解，以及2021年美軍尚未完全撤離阿富汗，塔利班就已擊潰阿富汗政府軍、攻入首都喀布爾，時任總統加尼（Ashraf Ghani）同樣倉皇出逃，美國在當地扶持17年的阿富汗伊斯蘭共和國也宣告垮台。
有趣的是，在類似的變天情境下，如果比較2021年的阿富汗與2024年的敘利亞，就能發現兩國的社會發展、歷史脈絡雖然不同，卻在政府軍的迅速崩潰上相互共鳴。
首先就是大量數字掩蓋了結構缺陷。敘利亞政府軍與當年阿富汗軍隊類似，腐敗情況相當嚴重，還存在大量「幽靈士兵」，也就是軍方虛報員額吃空餉。這種現象背後當然就是軍隊內部根深蒂固、經年累月的庇護網絡：軍方高層任命軍官，更多是出於裙帶關係、派系忠誠的考量，而非軍事專業；被任命者上位後，也更多是利用職權攫取財富，而非精進部隊戰力。可想而知，這樣的軍隊看似軍容壯盛，其實上了戰場就是一盤散沙。
再來就是敘利亞的國家建構正如阿富汗，始終沒有完成。背後原因也相當複雜，阿富汗主要是因為多民族環境加上各方大國不斷介入，長期下來已經形成各自為政的民族軍閥體系，例如塔利班本身雖是極端伊斯蘭勢力，卻也帶有普什圖民族主義的基底；而敘利亞雖然沒有複雜的多民族問題，但一度穩定的阿薩德家族的掌權結構，卻在2011年受到「阿拉伯之春」誘發的裂解力道嚴重干擾，導致國家整體四分五裂，即便後來有伊朗、俄羅斯扶持，阿薩德政權也從未真正收復全國失地，更遑論形塑統一的政治認同。
整體來說，不論是在實際戰力、還是政治情感上，敘利亞政府軍似乎都沒有為阿薩德政權血戰到底的堅定理由與本錢，尤其這個政權的存續本身就是依託俄羅斯與伊朗支持，而不是靠自己打贏內戰。說得更直接，這次政府軍的迅速崩潰，或許不全是因為忽然的集體「躺平」，還混雜了十多年來如一日的「正常發揮」。
而反政府武裝的勢如破竹，不論究竟是HTS領導有功，還是美國、土耳其的背後策應得法，都展現了比政府軍更強的動員與內部凝聚力。眼下俄羅斯與伊朗正從敘利亞逐步撤走軍事資產，未來能保有多少影響力還是未知數，但敘利亞變天無疑是俄羅斯耕耘中東的重大挫敗，也是對伊朗與「抵抗軸心」的巨大打擊，不過這不代表反政府武裝就能彼此團結、甚至統一統治敘利亞。
對已經習慣各自為政的各路武裝來說，這場變天本質上是大國遊戲，實際操作或許更像十四世紀阿拉伯歷史學家伊本·赫勒敦（Ibn Khaldun）所謂「阿薩比亞」（Asabiyyah，عصبية）的興衰。在赫勒敦的語境下，「阿薩比亞」是形成人群凝聚力的紐帶，在游牧階段最強，之後隨著文明進步而衰落，最後被更加新生的「阿薩比亞」取代。對國家建構未完、大國持續干涉的敘利亞來說，趕走了阿薩德、而沒有改變底層結構，統一恐怕都是遙遙無期的幻夢。