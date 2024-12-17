敘利亞變天土耳其是大贏家？誰又能保證埃爾多安政府不是岌岌可危

敘利亞變天了，一頓風捲殘雲之後，輿論層面似乎出現了兩個「贏家」。一個是土耳其。眾所周知，翻總統巴沙爾（Bashar al-Assad）政權的沙姆解放組織（HTS）的背後就是土耳其政府。土耳其並沒有見好就收，現在還試圖染指庫爾德人（Kurds）。



40多年來，庫爾德工人黨一直在與土耳其政府開展武裝鬥爭。而另一個「贏家」是以色列。以色列對敘利亞仍在發動大規模行動，摧毀敘利亞戰略軍事資產。甚至有輿論說：「傳土耳其和以色列達成協議，密謀瓜分敘利亞」。

從表面上看，巴沙爾政權倒台後，確實這兩個國家頻頻動作，但任何問題，都需要透過表面看背後。別看土耳其今天似乎跳在最前面，但如果釐清沙姆解放組織（HTS）是為何「起義」的，恐怕對土耳其就不會樂觀的。土耳其埃爾多安政府事實上也是岌岌可危。

事實上，不多久前，11月底的土耳其中央政府還在為降息爭論不休，在更換多個央行行長之後，土耳其的經濟危機仍在加劇。為抑制通脹，2023年6月開始，土耳其一路從10%不到的利率，連續8次加息，將基準利率從8.5%一路上調至50%。連續加息也沒能阻止土耳其惡劣的通貨膨脹。

在2014年時紙幣面值最大的200里拉等於140美元，可在如今200里拉只能購買兩杯咖啡，以至於在購買貴重商品時，土耳其人不得不用行李箱裝滿里拉去付款。有新聞圖片拍到，伊斯坦堡標誌性的大巴紮上，外匯兑換店外的小巷裏排滿了重型手推車和臨時手提箱，等待運送交易所需的越來越多的土耳其紙幣。

持續高企的通貨膨脹導致土耳其陷入生活成本危機。 （Getty）

網民自嘲「用菜籽油求婚」

土耳其貨幣領域的亂象造成社會經濟的整體危機。比如100里拉以下的貨幣像廢紙一樣被人民拋棄不再流通。直接看到的結果就是土耳其的企業關停、富人逃離，10月份數據顯示土耳其社會生產較前三個月收縮1.2%。經濟萎縮很難不讓人想到蔓延到整個社會的經濟危機，事實上土耳其現在的經濟困境比以往更深。

經濟萎縮的同時，土耳其衣食住行都瘋狂漲價。網路各種調侃的段子多少能反映出土耳其的窘狀。「他們的大學老師一個月工資7500里拉，但一瓶菜籽油就要300到400里拉，土耳其網友嘲諷人民正在用菜籽油求婚。」為了保證居民不被餓死，土耳其政府對面包發放50%食品補貼，這種極其便宜的麪包支撐着土耳其沒有出現大規模社會動亂。

為了解決經濟危機，埃爾多安從2024年9月起鼓吹將於年底啟動新一輪降息，從11月開始土耳其央行提高了部分里拉存款的準備金要求，以吸收金融系統中的過剩流動性並加強貨幣政策對市場利率的影響。預計土耳其又將於12月開始新一輪貨幣寬鬆周期。但沒有人忘記2022年埃爾多安那套降息對抗通脹的魔法操作導致土耳其接近破產——里拉匯率直轉急下，土耳其股債匯三殺，人們瘋了一樣想逃離貶值衝擊，把里拉兑換成其他貨幣，並大量囤積食物和商品，應對即將到來的經濟崩塌。

2023年5月3日，人們在伊斯坦堡一個巿集內購物，通貨膨脹導致土耳其陷入生活成本危機。（Getty）

這樣的經濟形勢，進一步造成土耳其政府有停擺跡象，導致土耳其軍費入不敷出。為了減少政府開支，土耳其政府開始削減非必要支出，尤其部分對外軍事援助項目。在10月底埃爾多安政府就制定一項計劃，把滯留在土耳其的350多萬敘利亞戰爭難民逐步遣送回歸，降低政府的經濟壓力。並且減少土耳其支持反敘利亞政府軍組織經費，比如掌控敘利亞西北地區的敘利亞國民軍，沙姆解放組織（HTS）。

埃爾多安認為，敘利亞反政府軍該自己找活路了，2011年敘利亞內戰爆發以來，為了支持這些反政府軍，土耳其政府付出上百億美元的經濟援助。大量經濟援助下，反政府軍黎凡特解放組織控制的西北部，依靠向土耳其出口的石油，貿易以及來自於逃亡土耳其難民的捐款僑匯成為反政府軍主要經濟來源，而從2015年起土耳其里拉就成為當地主要貨幣。

民族解放陣線控制的敘利亞西北部，幾乎徹底融入了土耳其經濟圈，土耳其經濟危機颳起的風暴同樣使得反政府軍資金匱乏民生艱難，尤其從2023年敘利亞全國發生普遍旱災，土耳其、 敘利亞邊境地區地震幾乎使當地反政府軍收入60%的石油開採和40%的農業收入遭遇重創，土耳其金融危機又導致反政府軍手中存款大幅縮水，上百萬逃亡土耳其的敘利亞難民陷入飢餓邊緣。

2024年12月12日，美國國務卿布林肯飛抵安卡拉埃森博阿機場, 與土耳其總統埃爾多安握手。（Reuters）

據報道，有知情人士透露，如果11月27日掌控敘利亞西北地區的民族解放陣線，黎凡特解放組織沒有主動進攻阿勒頗，那麼該反政府軍組織將於3個月後破產，350萬被遣返的敘利亞饑民會先吃了反政府軍。

也就是說，第一，沙姆解放組織（HTS）也因為已經是被逼到了彈盡糧絕，才如此奮起一搏，反正都沒有出路了；第二，進攻政府軍阿勒頗地盤搶一把，更大可能性是藉此向土耳其政府申請更多援助，這才是反政府組織最初的祈求。只不過，根本沒想過，打了十幾年的敘利亞政府軍不放一槍就全體投降。敘利亞如此崩潰，是敘利亞社會已經徹底經濟崩潰。是敘利亞經濟危機，造成的政治危機和軍事危機。（更多內容見：《敘利亞內憂外患 根源問題無解 新一輪內戰將至》）

敘利亞的不幸已經看到，我們也都沒辦法期待會因為改變了政府而有什麼改善。但問題是，土耳其看似好像「贏了」，但是真贏了嗎？這次的「贏」，是讓里拉回升了？還是物價降低了？土耳其社會的危機完全解除。土耳其孱弱的經濟基礎已經再經受不住任何的打擊。土耳其對於中東來說是非常重要的一支力量，這個時候有勢力趁虛下黑手，也著實不好說，土耳其會不會是下一個推倒的多米諾。