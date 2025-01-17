美國對華「AI絞索」只會愈收愈緊

自特朗普（Donald Trump）時期開始，在高新技術領域，美國逐步加大了對華限制和封鎖的力度，力求遏阻中國先進技術的發展速度並保持對華優勢，這一做法延續至拜登時期從未更改。就近幾年火熱的人工智能（AI）領域而言也是如此。不過，在AI領域之內，美國似乎一度存在着相當程度上的對華合作意願。

2023年至2024年上半年，在中美政府各層級的交流上，美方一直都表示出在全球AI規制框架上的對華合作意願。最明顯的一點就是，在2023年11月的首屆全球AI峰會上，中國代表團正式受邀出席並發表演講。此次峰會在英國舉辦，考慮到英美之間的密切關係，沒有美國的許可，中國代表團的出席是很難想象的。

隨後，中美政府高層又在瑞士展開人工智能高層次政府對話。一時之間，中國在AI領域之內似乎又回到了全球舞台之中。但是，依據綜合性因素分析，安邦智庫（ANBOUND）研究人員認為，中美之間的科技冷戰只會持續並加劇，並無任何實質性轉圜的可能，在AI領域之內尤其如此。

(編按：1月15日，美國商務部工業安全局（BIS）首次將中國人工智能大模型公司加入實體清單，包括中國大模型初創公司北京智譜華章科技有限公司及其子公司。)

首先，AI科技的重要性註定了美國必須全力打壓中國。自現代科學技術誕生以來，如何獲得科技在生產-生活方面的全面且高效的支持一直是人類科研所力圖解決的一個問題。無論是前三次工業革命還是第四次科技革命，新技術都未能夠真正將人從繁瑣重複的單調勞動中解放出來並全力去從事真正創造性的工作。

北京智譜華章科技有限公司網站頁面

而AI技術的突飛猛進尤其是生成式AI技術的誕生則首先令這一前景具備了現實可能性。既有的研究指出，通過自動化和智能化的方式，人工智能可以幫助我們完成繁瑣、重複的任務，從而釋放出更多時間和精力去從事更有挑戰性和創造性的工作。AI可以自動化生產流程、優化供應鏈管理、提升產品設計等，這些都能進一步推動工作效率的提升，為人類創新能力的增強提供更多空間。

此外，人工智能的意義還在於其在科學研究和技術創新方面的應用。人工智能可以輔助科學家進行大規模數據分析和模擬實驗，加速科學研究的進展。它可以幫助發現新的材料、開發新的藥物、解決複雜的科學難題，推動科學和技術的進步。涉及到軍事領域內，人工智能對於提升軍事效率和軍事打擊能力方面的前景也十分可觀。

概而言之，對人類的生產-生活而言，AI技術的改造將會是真正顛覆性的，而在這一技術上佔據領先優勢的國家則將在全球政治-經濟領域內成為真正的霸權。對於已經被定義為系統性競爭對手的中國，美國自然不可能允許中國的AI科技全面發展起來，必須予以深度打壓。

其次，中國AI產業和技術在近幾年的發展態勢表明美國的打壓舉措需要進一步加強。2024年上半年，美國保爾森基金會（Paulson Institute）下屬的麥克羅波洛智庫（MacroPolo）發布的調查報告顯示，在全球AI人才領域，美國依然是無可爭議的全球霸主，但是中國在人才培養能力和人才成長前景方面的趕超力度十分強勁。

各國前20％頂級人工智能研究員分布。（MarcoPolo網站截圖）

2022年中國培養的全球頂級AI研究人員比例升至47%，較2019年的29%有了大幅提升。來自中國的AI人才在資質上也有顯著進步，最精英的（前2%）AI人才有26%出自中國，而美國是28%，兩者非常接近。在上一次調查（2019年）中，這些最精英的AI人才只有10%出自中國。

從工作選擇上看，上一次調查中，只有11%的頂級AI人才（前20%）選擇在中國工作，美國則聘用了全球接近六成的頂級AI人才。而2024年的調查顯示，已有28%的頂級AI人才選在中國工作，42%在美國工作。可以看到在近幾年內，中美之間的差距明顯縮小，AI人才的工作地選擇從美國獨大轉化到了中美競爭態勢初成的狀態。

在研究機構方面，上一次麥克羅波洛智庫列出的頂級AI研究機構前 25 名列表中（根據論文作者的隸屬機構），清華和北大是僅有的兩家中國研究機構。但在2024年的統計中，中國研究機構佔據6席，上海交通大學、浙江大學、中國科學院和華為也進入了前25名，清華和北大更是分列第3和第6名。此前，在中國獲得接受本科教育的AI研究者中，大約 56%選擇前往美國深造。而在2024年的報告中，這個數字只有36%左右。由於接受研究生教育的國家和未來的工作地聯繫緊密，這也意味着未來可能有更多人才會在中國工作。

2024年12月4日，OpenAI聯合創始人兼行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）在紐約市林肯中心舉行的《紐約時報》年度 DealBook 峰會上發表講話。（Getty Images）

報告認為，這些趨勢在很大程度上源於中國AI產業的高速發展帶來的人才需求增長，以及國內高校和科技公司在AI人才培養和引進方面的重視程度與日俱增。概而言之，中國本土AI科技實力的日益強大是AI頂尖人才流動趨勢改變的真正原因。雖然美國AI領域的科研實力和全球吸引力依然位居全球榜首，但中國的衝擊意味着美國需要做更多來阻遏中國產業和科研的發展並進一步強化自身的科研實力和科研吸引力。

在具體的硬件領域，華為在去年成功發布了7納米晶片手機，雖然深度分析認為該突破的主要原因是使用舊型號光刻機進行的多重曝光和蝕刻操作，但是在多輪制裁之下，中國研發實力的繼續進步也是事實。因此，美國需要進一步發力來更有效地遏阻中國AI技術進步。

再次，美國商界的對華關聯度已經逐步鬆弛，進一步加大制裁所面對的阻力並不可觀。長期以來，在美國的涉華制裁中，美國企業界一直是重要的反對力量。鑑於商界的龐大在華投資和盈利需求，企業界一直反對深入且全面的對華制裁。

深圳坂田華為旗艦店Pura 70 Ultra手機促銷 。（中國證券報）

以在AI領域內地位舉足輕重的英偉達（Nvidia，又譯輝達）為例，其總裁黃仁勳在2022和2023年多次表示中國市場十分關鍵甚至舉足輕重，英偉達不會離開中國市場。在美國升級制裁舉動之後，即使把晶片功能進行閹割也要維持對華出口。但是，2023-2024財年披露的數據顯示，雖然中國大陸營收在英偉達全財年總營收中佔比達到了21%，但在2023-24財年第四財季的營收佔比已經降至個位數且其佔比仍可能繼續走低，而中國大陸營收佔比的走低卻無礙英偉達全年營收持續走強。因此，對於美國AI龍頭企業而言，中國市場的重要性正在持續走弱。並且，中國政府近年來要求提高國產晶片使用率的呼籲無疑也會進一步削弱外國AI企業的對華信心。

對於整個美國商界而言，中國市場的重要性也是日益走弱。2023年，美國和西方企業已經從中國市場撤走了上千億美元的利潤，投資機構也在持續縮減投資規模。這也意味着，一旦政府準備啟動相應的對華深度制裁，來自企業界的反對壓力將會更為有限。

2024年1月8日拍攝的插圖中，圖為美國科技公司輝達（Nvidia，又譯英偉達）的置於電腦主機板之上。（Reuters）

據《紐約時報》2024年上半年的消息，來自矽谷的科技領袖們（超過100人）彼時正就AI事務遊說國會，敦促國會對中國大陸AI領域施加更多限制。Palantir行政總裁卡普（Alex Karp）等都位列其中。Palantir是美國數據分析和AI技術頭部企業，也是美國政府重要的國防承包商，據傳曾參與協助美軍定位以狙殺基地組織頭目拉登的任務。

紐時表示，這股來自矽谷的遊說力量，除力促國會限制中國大陸在AI領域的進步外，也希望改善相關的AI規範，擴大科技研發支出，並放鬆移民限制來為美國招攬更多跨國AI人才。這些遊說動向無疑主要是針對中國而來，既要在技術上繼續阻斷中國進步的空間，也要在人才上加大對華虹吸力度，雙管齊下來打擊中國的AI科技發展。

Palantir行政總裁卡普（Alex Karp）。（X@FarroYossi）

安邦智庫（ANBOUND）曾經指出，在AI制度領域，中國的限制過多過密，對於技術的研發應用而言很不利，中國整體的開放程度和社會自由度也不利於AI技術的進一步提升。當下中國AI技術的發展現狀主要得益於此前數年的積累，主要還是一個存量狀態，而伴隨着美國製裁舉措的進一步深化和嚴格，以及對華針對性的強化，技術和硬件方面的發展受限加上人才外流趨勢的進一步凸顯，中國的AI產業發展恐怕會更加艱難。

值得注意的是，在民主黨敗選已定的背景之下，拜登政府於2024年四季度開始全面加碼對華晶片產業的封鎖和打擊，連成熟製程的晶片設備也被加入制裁之列。作為AI技術的關鍵支撐，晶片產業制裁的持續加碼無疑是美國絞索進一步收緊的充分體現。

最終分析結論：

作為一個全球性的技術動向，中美在AI監管領域內依然會繼續合作。即使是特朗普正式就任之後，中美之間的AI對話機制也有望持續。但這不會改變美國對華AI絞索越發收緊的趨勢。冷戰時期，美蘇兩國在防止核擴散方面一直進行着合作，但是在核科技領域內，美國一直不遺餘力地打壓蘇聯。在中美科技對抗方面，曾有人把美國的舉措形容為「小院高牆」，就現有的趨勢和未來的動向而言，院子未必會越圈越小，而牆卻註定會越壘越高。

本文原載於2024年1月12日安邦智庫的每日經濟欄目

