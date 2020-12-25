千杯民主葡萄酒　也喝不出台灣尊嚴

中澳關係近來屢有摩擦，自2017年起，澳洲立法禁止外國政治獻金，宣稱要阻絕中國滲透；2018年，澳洲成為全球第一個禁止華為參與澳洲5G建設的國家；2020年，澳洲呼籲對中國的新冠病毒起源進行獨立調查，本就搖搖欲墜的中澳關係由此雪上加霜。期間涉及台灣大選的王立強案、劍指新疆政策的再教育營宣傳戰等，更讓情勢一路惡化。

在此脈絡下，中國於同年5月開始了反制策略，身為澳洲最大出口對象，其首先宣布對澳洲大麥徵收期限5年、合計稅率高達80.5%的關稅，接着限制澳洲牛肉進口，並在同年11月對澳洲葡萄酒徵收107.1%至212.1%不等的反傾銷保證金，更在12月正式禁止澳洲煤炭進口。雖說中國此舉亦有調整產業佈局、改革能源版圖的用意，但短時間內的高密度調動，對高度依賴中國市場的澳洲而言，不啻是天外飛來一記重拳。

2020年11月27日，一位男子在中國浙江省杭州市的一所超市裏挑選從澳洲進口的紅酒。當天，中國商務部宣布對進口澳洲葡萄酒實施嚴厲反傾銷措施，次日生效。（AP）

除此之外，中國也祭出外交話語攻勢。繼11月19日的「五眼聯盟小心被戳瞎」後，中國外交部發言人趙立堅又於11月30日在個人Twitter上發文，貼出中國網絡畫家烏合麒麟的CG漫畫《和平之師》，譴責澳洲軍人於阿富汗屠殺平民的殘忍暴行。此舉一出，立刻招致澳洲與歐美的同聲批判，抨擊中國「以假照片混淆視聽」、「惡意捏造不實事件」等。然由結果觀之，這般指責並未對中國造成實質損傷，倒令澳洲間接成為輿論焦點，經受了一道道靈魂拷問。

綜觀聲援澳洲的陣營，雖清一色由西方國家佔據，卻在一角浮出了異樣的突兀：台灣的「熱烈響應」。自漫畫事件以來，台灣便宣稱加入國際的「民主葡萄酒」（Democracy Wine）陣營，自總統到駐外代表，紛紛鼓吹民眾喝購澳洲葡萄酒，以協助澳方「抵制中國的威權壓迫」，立法院長游錫堃更宣布「豪購」200瓶，做為接待禮賓用。

然而台灣此舉看似積極有為，實則是在某種虛空的浮華下，自導自演了一出內裏無為的獨角戲。到頭來，台灣對澳洲的葡萄酒消耗量少得可憐，「民主陣營」也未真把台灣支持當一回事。自始至終，除了舉杯收穫些許內宣的高潮快感外，台灣一無所獲。

中國外交部發言人趙立堅於11月30日在個人Twitter上發文，貼出中國網絡畫家烏合麒麟的CG漫畫《和平之師》，譴責澳洲軍人於阿富汗屠殺平民的殘忍暴行。（微博@烏合麒麟）

看似「雙標」，其實只有「一標」

綜觀中澳關係惡化後的台灣輿論，主流論述可謂隨時而變，唯有一核心觀點能持久不滅，那便是「中國永遠是錯的」，西方或他方儘管「言行有瑕疵」，都遠不及中國邪惡。

2019年底王立強案爆發時，台灣仍沉浸在兩岸「諜戰」的氛圍中，未明顯標舉中澳關係的惡化。2020年5月起，澳洲遭中國正式貿易反制，台灣終於漸現挺澳言論，但其內容大抵無視澳洲過往的種種舉措，不論是率先封禁華為、打壓中國在澳基建與農業投資案、抑或取消中國學者的澳洲簽證等，台灣輿論似乎對此聞所未聞，而是直接以澳洲要求調查中國新冠病毒事件作為起點，將中國的反制定調為「情緒勒索」。

順此脈絡，台灣社會開始在偏袒澳洲的道路上狂飆，從批評華人在澳洲「發展太好」、「人口太多」，到誇獎澳洲面對中國壓力仍「不為所動」、「堅守價值」，甚至連澳洲毒販吉萊斯比（Karm Gillespie）在中國遭判死刑，都能與中國「藉故打壓」畫上等號，彷佛其行李箱中的7.5公斤違禁物只是冰糖，而非冰毒。

台灣國民黨於當地時間2019年11月25日舉行記者會，國民黨發言人王鴻薇（左）與軍情局前副局長翁衍慶（中）及國民黨不分區立委參選人陳以信（右），針對自稱中國間諜的王立強案提出質疑，要求國安跟司法單位儘快查明真相，給民眾交待。(中央社)

上述論述可謂已對澳洲極盡「護航」，但漫畫事件爆發後，台灣輿論又將這兩字演繹出了新高度。首先，面對澳軍在阿富汗無法迴避的屠殺，台灣輿論輕輕帶過，「澳洲軍人確有爭議，但其政府已在調查」、「阿富汗自己都沒追打，關中國什麼事」；其次，針對各界聚焦的漫畫，台灣更是完全服從西方宣傳口徑，「用虛假的圖像將澳洲渲染為殺人兇手」等話語漫天飛舞，彷佛澳洲純潔無染，就因中國蓄意陷害，這才蒙受不白罪名。順此發展，後續加碼的紅酒聲援便更顯自然。

然而台灣這般舉措看似暖心，實是踩着阿富汗人民的屍山步步向上，盼能擠進所謂「民主陣營」，以求取西方一次回眸燦笑。此情此景，恰似2003年美國入侵伊拉克時，台灣的舉國歡騰、大力「聲援」，不僅各校開始向學童販賣美軍軍火模型，政壇更一度傳出有意派兵支持的消息；2020年8月，黎巴嫩因宗派政治的管理不善，發生了港口爆炸案，台灣對西方殖民勢力在黎國宗派政治的影響一句不提，倒對空穴來風的「一帶一路將大量過剩硝酸銨塞給黎巴嫩」關注至極，大肆批判中國「輸出爆裂物」，不論這般控訴何其子虛烏有、荒誕不經。

從支持美軍入侵伊拉克、藉黎巴嫩聲討一帶一路，到買紅酒聲援澳洲，台灣看似在各種議題上大玩價值雙標，其實在其內在邏輯中，面對國際事件的反應向來只有「一標」，那便是不論真相與對錯，西方必須同行，而中國則必然有罪。故其可以忽略澳軍在阿富汗的暴行、無視澳洲政府炒作反中民粹的拙劣、避談澳洲總理莫里森（Scott Morrison）的態度軟化，並一廂情願地想象、營造「新八國聯軍」式的反中圖景。

8月4日黎巴嫩貝魯特港發生硝酸銨爆炸事故，台灣輿論忽然流行起「一帶一路導致爆炸」的說法。（AP）

表面高調，內心不安

然而台灣愈是高調錶現，便愈是暴露集體的不安與恐懼。

首先，是政府對於外交政績困頓的逃避。台灣近來除與索馬利蘭相互取暖、在防疫期間槓上世衛與譚德塞（Tedros Adhanom）、於美國大選用力過猛引來點名批評外，便無任何顯著「政績」，不僅RCEP無緣得入，就連CPTPP也要充當引入核食的虛幻大餅，台澳、台港、台新旅遊泡泡等，均是隻聞樓梯響，不見人下來。此時若不營造台灣積極參與國際的氛圍，何以粉飾己身愈加邊緣的現實？

其二，台灣頻頻示好歐美，實是反映潛意識深處的「被棄焦慮」。兩岸對峙70餘年，中華民國曾是「正統中國」唯一代表，於外交、經濟上皆有亮眼表現；然時移世易，兩岸政經實力逆轉多年，台灣雖於內宣上頻頻產出「大陸吃不起榨菜」、「大陸經濟不行了，才派無人機巡台，以後只能用紙飛機」等自欺欺人論述，內心卻也明白其虛假，畢竟現實的殘酷歷歷在目：台灣經濟高度依賴大陸，從台商、藝人到普羅青年，無數人民以此市場維生。

《關鍵時刻》8月7日節目中，台灣名嘴黃世聰曾表示「大陸人吃不起榨菜」。（東森新聞台）

然而此般經濟混血反而加深台灣社會的屈辱感，最終強化了在外顯行為上高調反中的心理需求，結果過度「吃飯砸鍋」後，又擔心力不如人招致武統，故要對美國為首的西方世界頻頻「朝貢」，盼能以此爭取後者的庇護與保障。然而經歷無數口惠實不至的承諾後，台灣政界高層也心知肚明，在西方眼中，台灣只是棋子而非夥伴，只能利用不能重用。在變化多端的國際情勢下，台灣若非激怒中國的鍥子，便是隨時可拋的棄子。

但這般焦慮並未讓台灣自無主體的陷阱中醒悟，反而強化了其親西方需求，故儘管開放萊豬無所收穫，政府仍能訓誨民眾「對美將心比心」，甚至打出「標示萊豬恐觸歧視規範，會招致國際仲裁」的煙霧彈，目的便是向美展示自己的卑微與忠誠；即便在中澳交惡的風口高調喝澳洲紅酒，極易激怒中國，讓比澳洲更依賴中國市場的自己受害，台灣仍「勇往直前」，就算觥籌交錯阿富汗人民血污，亦無怨無悔。

中澳風波終會結束，但台灣在茫了一場自產自銷的民主葡萄酒會後，早已不勝酒力，不僅失態人前淪為笑柄，醉生夢死更成自喪尊嚴的集體寫照。