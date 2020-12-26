專家有話說｜土耳其對歐美制裁緣何反應各異？

近來土耳其接連遭遇美歐制裁，但安卡拉方面對兩者的反應卻呈現出某種頗為微妙的差別。12月22日，土耳其國防部長阿卡爾（Hulusi Akar）公開向希臘喊話稱東地中海爭端是土希的雙邊爭端，而非土耳其與歐盟的外交糾紛，雅典方面不應隨意將整個歐盟拖下水。 相比於對來自布魯塞爾方面擴展制裁所展現出的「明辨是非」姿態，安卡拉方面對於來自美國的制裁則採取了嚴辭回擊之勢。

12月16日，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）在內閣會議中將華府針對土耳其軍購俄製S-400導彈防禦系統的制裁形容為「企圖打壓土耳其自主國防工業發展的低劣行為」，並表示土耳其絕然不會在美國的制裁陰影下做出任何後者期待的讓步。

2019年9月15日，俄製S-400導彈防禦系統的最後部分（電池部分）順利運抵土耳其首都安卡拉的穆爾泰德軍用機場，這也象徵着俄土之間的S-400軍購大單正式交付完成。（Getty Images）

歐美雙方類似的制裁舉措緣何在土耳其方面導致了差別如此顯著的反響？為此，我們專訪了土耳其「歐洲政治」智庫高級研究員兼國立阿瑪斯亞大學（Amasya Üniversitesi）副教授的居內什（Oğuz Güner）博士。

01：12月11日，歐盟領導人批准了一份旨在就東地中海爭端問題擴展對土耳其制裁的計劃清單。隨後，特朗普（Donald Trump）當局也迅速跟進，於12月14日就土耳其購買俄製S-400一事宣布對土實施制裁。就你的觀察來看，來自歐美的制裁之間在動因或方式上是否存在差別？與此相應，土耳其國內對兩類制裁又分別呈現出何種反應呢？

居內什：的確存在差別，就布魯塞爾方面的制裁來看，我認為歐土之間的對話大門仍然保持着開放。

歐盟理事會未做出根本上動搖歐土關係的決定再次印證了歐盟在對土合作方面有着重大的戰略利益訴求，但另一方面擴展制裁清單的「無奈之舉」也反映了歐盟在決策過程中被希臘和塞浦路斯牽扯過度的問題，得益於德國以及其他「理智」成員國的居中斡旋，過於激進的制裁舉措最終沒有出爐。

就土耳其國內的反應來看，公允地說，類似的制裁或威脅對我們在東地中海爭端中所持的訴求和既定戰略目標影響甚微。土耳其無意繼續充當那種對西方俯首帖耳，且言聽計從的角色了。事實上，埃爾多安總統已屢次向我們的西方盟友表達過類似的觀點。

但遺憾的是，時至今日，無論是布魯塞爾還是華盛頓，能夠認真傾聽並理解我們訴求的決策圈人士仍然少之又少。

讓我們再次回到東地中海爭端的問題上，對土耳其來說，任何旨在將我們壓制在安塔利亞灣（距離此次爭議水域最近的土耳其港口）的企圖都是不可接受的。

此前，我們在中央政府層面已經提出了完整的，旨在拓展愛琴海與地中海地緣空間的「藍色家園計劃」，而這一計劃已經在國內取得了廣泛共識。在這種情形下，土耳其更加不可能在東地中海做出任何實質性讓步，因為如此行事將直接觸及執政當局的政策合法性問題。

2020年10月12日，土耳其國防部長阿卡爾（Hulusi Akar）安卡拉舉行的國防大學軍事學院新學年開幕式上致辭。期間屢次提及東地中海爭端，聲稱「土耳其在爭端中絕不會後退半步」，並號召全體學員為此而不懈努力。（Getty Images）

S-400與由此而來的美國制裁是另一個話題，與歐盟制裁相比，我們官方的回應在措辭上明顯激烈許多。但如果從國內整體輿論的層面來看，相關反應卻顯得相當平靜，只是重申了我們作為一個主權獨立國家，應有相應的防務自主權。

換言之，與歐盟制裁舉措相比，我們並未將此次的美國制裁當成重大事件處理。兩者的反差原因主要在於兩類制裁對土耳其可能帶來的影響存在顯著差異：鑑於土耳其與歐盟之間的高交融度，來自歐盟的制裁對我們所造成的影響是全方位的。

相比之下，由於土美關係多數時候靠的是北約這種單一且略顯過時的多邊軍事安全機制來維繫，所以來自美國的制裁對於我們來說通常是象徵意義遠大於實質影響。