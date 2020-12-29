專家有話說｜制裁大棒之下土耳其經濟的「寒冬」與「暖春」

近來，隨着歐美制裁大棒的輪番舉起，本已持續下行的土耳其經濟似有雪上加霜之勢。土耳其經濟的最新情況如何？在如此不利的外部環境下，安卡拉方面又能否找到有效出路呢？

為此，我們對土耳其「歐洲政治」智庫高級研究員兼國立阿瑪斯亞大學（Amasya Üniversitesi）副教授居內什（Oğuz Güner）先生進行了專訪。

01：在此輪制裁到來之前，土耳其經濟自2018年下半年起就處在長期衰退之中。而在這波制裁的陰影之下，形勢似乎更加不容樂觀。有消息稱很多外來投資者都正在尋求儘快出售在土耳其境內的資產或實業，因為他們對可能隨時到來的制裁衝擊非常擔心。在你看來，土耳其當前的經濟形勢是否如上述報道的那麼悲觀？埃爾多安當局目前是否試圖採取某些挽救投資者信心的舉措呢？

居內什：必須承認，自2018年以來的長期經濟衰退才是土耳其目前面臨的根本性困境所在。這一衰退趨勢已經讓很多外來投資者，尤其是來自西方國家的投資者對土耳其經濟的前景感到非常悲觀。

讓人稍感欣慰的是，在歐美宣布制裁決定的一段時間以來，土耳其股市並未出現大幅下挫的迹象，因為制裁的力度沒有預想中的猛烈。當然，外來投資者的悲觀預期仍然沒有改變。

埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）總統近來宣布了一系列經濟與司法改革的舉措，這些舉措旨在打造一個市場友好型的營商環境，進而穩定外來投資者持續投資的信心。

其中特別值得一提的是，11月中埃爾多安免去了其女婿阿爾巴勒克（Berat Albayrak）的財政部長一職，代之以資深技術官僚出身的埃爾萬（Lufti Elvan）。

這一人事變動極大改善了此前投資圈對埃爾多安當局「裙帶主義」，以及由此帶來的對經濟決策專業性的負面評價，對提升外資吸引力來說更是利好消息。

01：在歐美的制裁壓力面前，土耳其是否嘗試通過東向拓展的方式來對沖西來的戰略風險。尤其是在經濟戰略層面，安卡拉方面是否打算與中國建立更為穩固的聯繫紐帶。比如，土耳其目前在中國一帶一路戰略中的參與現狀如何？改善與中國關係的效果是否足夠對沖與歐美的關係震盪所帶來衝擊？

居內什：我認為近來發酵的東地中海爭端與持續至今的難民危機已經成為土歐關係的轉折點，如果再考慮與美國的S-400糾紛的話，土耳其與西方陣營之間的嫌隙乃至鴻溝正在迅速擴大。

而這種結構性的矛盾在可見的將來很難看到有逆轉的可能，這種戰略壓力肯定會推動我們去與東方強權——尤其是中國提升關係水平。

但埃爾多安當局在這方面尚有國內政治層面的阻力，在土耳其國內以民族行動黨（MHP）為代表的泛民族主義力量對維族問題仍然糾結難捨。

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而該黨目前正好又是埃爾多安維繫國內政權的重要政治盟友，所以我的判斷是土耳其與中國的關係從長期來看無疑是穩步提升之勢，但短期內埃爾多安當局的步伐不會邁得過快過大。

這裏除了上述國內層面的考量之外，還有國際關係層面的因素：那就是在目前我們與西方陣營關係已然齟齬不斷以及中國與西方陣營矛盾尖鋭的情況下，土耳其不願再因對華關係問題與歐美國家產生新的衝突點。

有關一帶一路的問題，我想說的是，安卡拉的決策圈正在密切關注着中國一帶一路戰略的動向。目前雙方已經在這一戰略框架之下取得一些合作成果，比如華為和阿里巴巴在土耳其的經營已頗具規模，同時，中歐班列的足迹也已延伸至伊斯坦堡。

總而言之，我們有非常強烈的意願去持續提升對華關係，並且也會盡最大努力地吸引中國投資。