菲律賓的2,000萬疫苗目標：美英中俄逐鹿　杜特爾特的策略性選擇

12月26日，菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）發布消息，要求終止與美國的《訪問部隊協議》（VFA）。這也是杜特爾特在2020年內第二次威脅中止該協議。但不同於杜特爾特今年2月11日時初次宣布中止協議時的強硬，他在12月26日於總統府馬拉卡南宮（Malacañan Palace）發表的講話顯示了菲律賓當前的最大訴求，即防疫和疫苗問題。

因此，當杜特爾特稱「如果美方不能提供至少2,000萬劑新冠疫苗，那美軍最好離開」時，馬拉卡南宮內的菲律賓官員們也因此踴躍鼓掌，「2,000萬劑疫苗」也成了一個關鍵指標。

杜特爾特對疫苗的迫切需求是有原因的，菲律賓累計確診病例目前已達47萬人。該國因此成為繼印尼之後東盟疫情最嚴重的國家。

在12月18日，菲律賓當局宣布，鑑於疫情仍在持續，此前實行了6個月的「全國災難狀態」將延長到2021年9月。雖然在11月中旬時，菲律賓的疫情一度緩和過。但隨着包括馬尼拉在內的幾個地區，在新年前夕因人員聚會導致病毒感染率再次上升，這使得杜特爾特當局必須為眼前的威脅多做考量。

進入12月下旬，美、中等國疫苗已開始初步進入市場。點擊看解說

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作為一個曾被美國殖民的國家，菲律賓受美國影響甚深，首都馬卡蒂區堪稱亞洲曼哈頓，菲律賓各界人士對美國醫學、科學水平亦極為信任。菲律賓民間至今仍流傳「美國承諾2021年1月向菲律賓提供1,000萬劑新冠疫苗」的假新聞。事實上，菲律賓當局自然不會僅仰仗美國，從12月起，當局已選擇並部分試用了來自英國、美國、俄羅斯和中國四國的九種主要疫苗，先後考察了14種疫苗。

菲律賓當局率先決定購買一批牛津-阿斯利康疫苗。在11月30日，菲律賓國家疫苗接種項目的負責人小加爾韋斯（Carlito Galvez Jr.）聯繫了該國三十多名商業巨頭，聯合簽約購買260萬劑該型疫苗。

但該項目只能暫時確保130萬人每人按計劃接種兩劑，購買疫苗的巨大缺口讓杜特爾特當局感到了直接的壓力。而阿斯利康公司給菲律賓「預留2,000萬劑，每劑5美元上下」的承諾，也轉化成了杜特爾特喊向美國的口號。

菲律賓除新冠疫情之外，還有每年都會發生的颱風災情。在2020年，這兩者混合之下的民眾苦不堪言。（美聯社）

與此同時，菲律賓衛生部也在尋求採購一些美國疫苗，但來自美國公司的結果不太樂觀。11月23日，菲律賓衛生部確認了杜特爾特已批准購買美國輝瑞公司、德國BioNTech公司和中國復興公司共同研發的疫苗（暫定名稱為復必泰），到11月30日，菲律賓疫苗採購部門也和輝瑞公司簽訂了協議，但該協議是機密數據協議，無法透露具體額度。

菲律賓衛生和外交部部門試圖購買美國莫德納（Moderna）疫苗的進程也不太順利，菲律賓衛生部副部長韋爾吉雷（Maria Vergeire）指出，莫德納公司對在「在菲律賓進行臨床實驗不感興趣」。該公司固然會考慮為菲律賓供貨，但檔期已落到2021年第二季度。至於菲律賓計劃購買的NovaVax的疫苗，其在美展開的第三期臨床試驗到12月才展開。不過，美國強生公司已經通過許可，開始在菲律賓的第三期疫苗臨床試驗。

相比之下，菲律賓從中國和俄羅斯處取得疫苗的進程就較為順利。此前，杜特爾特本人已在8月宣布可能會接種俄羅斯疫苗。到12月，面對菲律賓食品和藥物管理局稱「在批准來自中國的疫苗方面將更加嚴格」時，菲方還是向中國疫苗亮起綠燈。

在2020年初，杜特爾特也曾對美國威脅施壓

譬如與美國強生、俄羅斯「衛星-V」共同申請第三期臨床試驗的中國科興疫苗已在12月上旬通過批准。12月14日，小加爾韋斯在接受採訪時還稱，與科興代表進行了「關鍵」會面，向對方表達了菲律賓在2021年將需要採購2,500萬劑科興疫苗的意向。

中國國藥集團的滅活疫苗也頗受菲律賓高層青睞，杜特爾特在12月26日的新冠疫情會上特別指出，菲律賓軍方已經先行接種相關疫苗。目前，國藥集團已經向菲方承諾，交易敲定的60到90天內就可拿到貨品。此外，另一家中國企業，即「三葉草生物」公司研發的重組蛋白疫苗也進入了菲律賓方面的視野。

很顯然，環顧菲律賓當前疫情日益嚴重的局面，杜特爾特此番向美國喊話的原因可能很單純。商業起家的杜特爾特可能一直都在尋求成為國際政治棋盤上「奇貨可居」的棋子，藉此為菲律賓多謀求一些利益。在新冠疫苗的研發與博弈已經成為政治、經濟的一大戰場，新冠疫苗的分配更日趨政治化之際，杜特爾特面對錯綜複雜的國際局勢，也做出了其策略性選擇。