美歐標準並非不可逾越　中國應該讓疫苗更透明

12月31日，中國國藥集團中國生物新冠滅活疫苗已獲得國家藥監局批准附條件上市。 這對於中國疫苗來說是一個好消息。但在過去一段時間裏，輿論場中都有有關中國疫苗「不透明」的爭議。在12月28日的中國外交部記者會上，有記者就提到了「中國疫苗存在臨床試驗數據不透明、製造和供應鏈等問題，這令人質疑中國疫苗是否可靠」。

對此，中國外交部發言人趙立堅回應稱：「中國疫苗研發企業嚴格依據科學規律和監管要求，依法合規推進疫苗研發，並嚴格遵循國際規範和有關法律法規開展國際合作。中國已有多支疫苗正在多國開展第三期臨床試驗，進展順利。中國已在國內批准疫苗緊急使用，迄今未出現嚴重不良反應病例。」

有關中國疫苗的爭議主要聚焦於如何處理三期臨床數據（三期臨床試驗結果是驗證疫苗保護力國際公認的指標 ）的問題。

緊急使用的條件

中國7月22日正式啟動新冠疫苗的緊急使用。相比之下，美歐的疫苗緊急使用授權姍姍來遲：12月11日，美國食品與藥物管理局（FDA）批准美國輝瑞與德國BioNTech的緊急使用授權（EUA）申請。10天後，歐盟委員會批准輝瑞/BioNTech疫苗在歐盟境內有條件上市。

導致這樣巨大時間差的關鍵在於是否以三期臨床數據試驗數據為基礎。中國投入緊急使用的疫苗主要有三款：中國生物旗下武漢生物製品研究所和北京生物製品研究所同步開發的兩款疫苗、科興生物的「克爾來福」疫苗。在這三種疫苗都還沒有提交三期臨床數據試驗數據或者部分數據前，就已經投入緊急使用了。

美國為新冠肺炎疫苗發放緊急使用授權（EUA）則需要三期臨床數據試驗的一些數據。根據FDA官網的信息，基於三期臨床數據有效性試驗的最終分析或者三期臨床數據試驗的中期分析，也就是說，在最終試驗結束之前，一旦數據達到了主要功效終點的成功標準（FDA設定的標準為有效率超過50%），基於這樣的分析，就可以向FDA提出疫苗緊急授權使用的申請。

美歐已經開始大規模接種：

+ 2 + 2 + 2

以輝瑞為例，該疫苗於7月27日正式開始三期臨床數據試驗，11月18日，輝瑞/BioTech宣布，對正在進行中的新冠肺炎候選疫苗三期臨床試驗的功效分析結果顯示，該疫苗達到所有主要功效終點，疫苗有效率達到95%，超過了50%有效率門檻。至此，11月20日，輝瑞才向FDA提交了緊急使用授權申請。

同時，FDA要求緊急使用授權的申請中包含臨床試驗一期、二期獲得的所有安全性數據，需要提交臨床三期臨床中的一半接種者在接種第二針之後至少兩個月的觀察數據。輝瑞三期臨床試驗共有42,000人參與，而它提交給FDA 的數據包含約38,000名接種者在接種第二針後中位隨訪兩個月的安全數據，明顯高於FDA規定的數據。

有別於中美稱之為「緊急授權使用」，歐洲藥監局給疫苗的放行稱之為「有條件上市」。按照歐洲藥監局的說法，「有條件上市」是為了加快歐盟安全、有效疫苗的審批。有條件上市的標準是要有足夠的資料能證明疫苗的益處大過風險，在批准後也要有強大的保障和管控措施。

而按照歐盟審批疫苗的規定，研發新冠疫苗的公司必須向歐洲藥監局提供包含不同研究的數據，主要是藥品質量研究、非臨床研究和臨床研究的數據，其中，臨床研究數據要查看免疫反應、有效率（歐盟的審批門檻為至少50%）和安全性。12月1日，輝瑞向歐洲藥監局提交了有條件上市申請，而在此之前，輝瑞已經公布了疫苗的有效性、副作用等數據。

給出有效率 但沒有給出具體細節

對中國疫苗的質疑還在於中國疫苗的有效率已經公布，但三期臨床的具體的數據並沒有公布。阿聯酋和巴林等已經批准了中國國藥疫苗的註冊上市，阿聯酋甚至公布了中國國藥疫苗的有效率（86%），但這個數據如何得出並沒有公布。直到12月30日，中國國藥集團中國生物宣布三期臨床試驗期中分析數據結果，保護效力為79.34%。輝瑞、莫德納等在公布有效率之後，相應的臨床三期試驗數據也隨之公布。

中國多款新冠疫苗上市：

+ 3 + 3 + 3

科興生物的疫苗有效率也是引人不解，巴西只是稱有效率已經超過50%，具體數據要與土耳其和印尼統一。之後，土耳其單方面公布91.25%，印尼的數據沒有公布。在各國分別進行試驗的並不是科興一家，輝瑞、阿斯利康等同樣在多國展開了三期試驗。為何輝瑞就能迅速整理出報吿並測算出有效率？為何科興的數據還需要統一？

目前，全球疫苗市場面臨非常大的缺口。中國疫苗處於全球疫苗研發的「第一梯隊」，中國已經多次表示要將疫苗作為「公共產品」提供給全球。全球需要疫苗而中國又有意願提供給全球，那麼，中國疫苗的公開、透明是必要的。同時，中國疫苗如果想獲得更多的市場，也更有必要公開產品的信息。畢竟，「買方」都關注疫苗的有效率和安全性，數據是最好的證明。

以往的公共危機或者經濟危機時，可能中國的角色或者說全球角色並不會特別凸顯。中國通過向全球提供「公共產品」，是全球大國的一種體現。中國越來越走近世界舞台中央，一舉一動都可能牽動各方神經時，中國的標準不僅要向西方看齊，更要比西方走在前面。