展望2021｜特朗普給拜登新政府埋下了哪些地雷？

自2020美國總統大選結束後，美國總統特朗普（Donald Trump）一面採取法律手段，試圖推翻選舉結果，一面開始在全世界埋雷，為即將上台的拜登政府製造施政障礙。

美國政府對中國頻頻出手。特朗普在大選後不久幾天頒布行政命令，禁止美國投資者投資部分中國企業，單方面宣稱這些企業由中國軍方控制或擁有。12月初，美國國務院宣布終止五項中美文化交流計劃，其中有一項還涉及香港，為香港教育與文化計劃。國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）稱這五個計劃是中國政府的「軟實力宣傳工具」。

幾乎同一時期，蓬佩奧又頒布新規，限制中國共產黨員及其家屬入境。該新規直接將中共黨員及其家屬的商務及旅遊簽證（B-1/B-2）的有效期從最長十年縮短到一個月，且為單次入境。

此外，特朗普還打「台灣牌」和「西藏牌」。最近美國通過的2021財年預算法案包括《台灣安全法案》和《西藏政策與支持法案》。前者主要加速美對台軍售方面的常態化進程，後者重申達賴喇嘛的轉世及繼任者完全是宗教事務，只有西藏人民有權決定。

對於中東，特朗普撮合以色列和摩洛哥建交，引發巴勒斯坦的抗議，並且鼓動阿聯酋、蘇丹和巴林與以色列建交；對於伊朗，特朗普發動經濟戰，聲稱要將伊朗的石油出口縮減至零，大幅縮減伊朗的石油收入。此前伊朗首席核科學家被暗殺，外界普遍認為是以色列策劃的，而背後就是美國。這兩項舉動都是為拜登重返「伊朗核協議」製造障礙。

當地時間12月29日，美國又在拉丁美洲「點火」。國務院起草了一份提案，將古巴列為支持恐怖主義的國家。2015年5月，奧巴馬（Barack Obama）將古巴從支持恐怖主義名單移除。特朗普上任以後已叫停了美古自關係正常化的進程，如今更是將雙方關係「打回原形」。

特朗普在距離其卸任只有22天之際做出此舉，作用有二。其一，可以達到鞏固和招攬更多古巴裔選民的作用，為他本人和共和黨在2024年選舉中鋪路。在本次美國大選中，儘管特朗普輸掉了選舉，但是在他贏得的佛羅里達州，得到了更多古巴裔選民的支持。據美國全國廣播公司（NBC）的出口民調顯示，該州有56%的古巴裔選民投給了特朗普，而只有42%的古巴裔選民投給了拜登。這一結果比四年前更加分化，當時特朗普在古巴裔選民群體中獲得了54%的支持率，而時任民主黨候選人希拉里（Hilary Clinton）只獲得了41%。

特朗普的美國優先（America First）主張使得他在任內四年期間得到了更多的古巴裔群體的支持。全美國有70%古巴裔生活的佛羅里達州，這些古巴移民普遍具有反共傾向，而特朗普過去四年對古巴政策集中在政治打壓、經濟封鎖和貿易禁運上，以迫使古巴改革，都能夠迎合古巴移民的胃口。此外，特朗普還將民主黨描繪成了激進的左翼分子和社會主義者，觸到了古巴移民的痛點，因而支持率上升。

若拜登在上任後重新將古巴從支持恐怖主義黑名單中移除，則可能被民眾坐實是「社會主義者」，這就是特朗普政府作出此舉的第二個用意，為拜登「埋地雷」，致使拜登可操作的空間有限，不能令美古關係在正常化的路上大步邁進。

不過，特朗普此舉的象徵意義大於其實際意義，美古關係並不是美國政府的優先外交關係。中國是當前國際社會公認的世界第二強國，伊朗核問題是世界和平的最大威脅，相較之下，古巴並沒有急迫問題需要解決。

特朗普在政府過度時期滿世界埋雷的舉動，不僅令美國的敵人不安，也令美國的盟友不安。甚至在美國國內，特朗普也一再為拜登「挖坑」，例如對國防部展開「清洗」。這些行為對國內和國外都會產生政策不連貫的作用，實在是特朗普不負責任之舉。