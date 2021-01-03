【專家有話說】歐盟與中國「牽手」　世界不會等待美國

2020年收官之際，中歐具有里程碑意義的《中歐投資協定》終於掐點完成。這份蹉跎了7年的協議此時達成，被解讀為中歐聯手，應對未來世界不確定性的一個重要獻禮。尤其是全球還在經歷新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，歐洲此刻也正深陷疫情泥潭。另一方面，中美變局之下，美國視中國為主要競爭對手的基調不會變，未來中國還將持續遭遇美國高壓。中歐雙方為何急於此時達成協議？美國如何看待中歐這份協議？圍繞以上問題，《香港01》採訪了中國人民大學歐盟「讓·莫內講席」教授，歐盟研究中心主任王義桅。此為第一篇。

01：歷時7年，經歷數十輪談判的《中歐投資協定》終於在2020年底如期完成。對中國而言，今年完成了兩件大事，一是已經簽署的全球最大貿易協議《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），《中歐投資協定》便是第二。你如何看待這份協議？對中歐各自又意味着什麼？

王義桅：首先從中歐的經濟競爭力，尤其是對世界未來規則制訂的話語權，以及雙邊利好的角度來看，雙方都需要這份協議。

中歐投資協定談判完成，首先意味着中歐合作已經從工業化時代的「對手」關係，轉型升級為後碳時代、數字化時代的廣泛合作關係。協定可以幫助歐洲企業更好地進入世界上增長最快的市場，並參與公平競爭，也能夠為中國企業在歐盟市場運營提供同樣保障。

第二，意識形態也是生產力。歐盟清楚，傳統意義上意識形態並沒有給歐盟帶來實質利益，反而成為中美、俄美對抗犧牲品。汲取歷史教訓，中歐排除意識形態干擾，務實合作，對沖了世界不確定性；而且，意識形態分歧不見得對抗，不是不能讓步，而是可以談判的。

第三，中歐都尊重與美國關係，但是不會等美國、不會受制於美國。歐盟希望成為地緣政治的選手而非棋盤。結合此前歐洲希望減少對美國技術依賴的渴望，與中國合作共同設置未來的多邊投資貿易規則，高標準制定的議程和WTO的改革是重要選擇。

中國國家主席習近平12月30日晚在北京同德國總理默克爾、法國總統馬克龍、歐洲理事會主席米歇爾、歐盟委員會主席馮德萊恩舉行視頻會晤。（Reuters）

起初歐方試圖把歐盟對華的各種訴求都裹挾在裏面，但是在最後的關頭，歐盟領導人跟歐洲議會的反對聲音說，中歐投資協定談判 「不是萬能藥」，如果錯過這波機遇，可能就更不能影響中國未來，這也是反映了歐盟面對世界變局的戰略焦慮下，變得日益務實。

對中國而言，《中歐投資協定》相較於RCEP是高標準的，意義非比尋常，能在某種程度上對美國單方面對華脱鈎的行為施加壓力。另外，可以倒逼中國國內改革，勞工權益保護、碳排放轉型都有利於中國的高質量發展，因為歐盟確實是最高標準，比美國還高。

當然也會有衝擊，但中國需要這樣的正面衝擊，也有信心接受這樣的衝擊。當年中國有勇氣加入WTO，現在的條件比當初要好太多。

對歐盟而言，同樣意義非比尋常。WTO改革處於關鍵時期，美國要重返多邊，但也是有條件的，日後拜登上台，還將面對許多美國國內的制約。他提出的四大議程中，有三大是國內事務。所以歐盟率先與中國達成協議，有利於歐盟在世界上的話語權和影響力，緩衝了部分英國脱歐帶來的衝擊。在下一輪的高標準投資和貿易規則中，歐盟拔得頭籌。尤其是中國有巨大的市場，這對歐盟而言是一種紅利 ，能提振歐盟的信心，歐洲現在也的確需要利好。

01：回顧談判的過程，可謂一波三折，就在協議敲定前幾天，還有較悲觀的消息認為，年底協議無法達成。另一方面，美國拜登團隊也不放棄在最後關頭對歐洲施加壓力。如何解讀協議達成背後的各方博弈？

王義桅：談判遭遇挫折的時候，表面上看是歐美或者歐洲國家不信任中國，實際上是不信任它們自己。原來中歐雙方談的是雙邊貿易協定（BIT），現在改為《中歐全面投資協定》（CAI），所謂的全面（comprehensive）其實是把一些訴求通通納入進來，因為在歐盟看來，現在不限制中國，以後更是沒有機會。

中國已經公布了2035願景，到那時，美國的GDP總量只有中國的75%，歐盟大概只佔世界的12%，現在歐盟還佔21%，到2035年，中國比美歐加起來所佔比例還要高。今年中國GDP已經超過歐盟的總量。英國脱歐、再加上疫情的影響，中國是當前全球唯一正增長的經濟體。歐洲，從心態上，現在還能和中國討價還價，以後這個空間會越來越小，能用的手段也越來越少。

投資和貿易方面，已經沒有問題，其實技術上的難題都解決了。歐盟之前還要糾結勞工權益，就疫情等問題批評中國，美國在一旁的引誘和施壓，歐盟難免會有別的想法。拜登還沒上台，只不過發了Twitter暗示，歐洲就開始重視起來，再加上部分歐洲人認為歐洲沒有必要搞戰略自主，拜登上台之後，歐洲又有主心骨了，可以團結西方一道對中國施壓。

美國藉助歐洲影響中國，歐洲也借美國影響中國，單挑都有點力不從心，因為力量對比的態勢，發生了根本變化。

具體到技術層面，歐盟不是一個國家，它由27個國家組成，不同國家的競爭力是不一樣的，有人想要得多一點，有人要得少點，有人擔心多一點，有人擔心少一點，所以導致歐盟內部對中國的訴求有區別。德國希望儘快與中國達成協議，因為德國很清楚，未來世界上三分之一的經濟增長將會是來源於中國，如果不抓住中國的機會，還能抓住誰的機會？

過去十餘年間，中國新能源汽車產業蓬勃發展，產銷量持續增長，佔據了全球新能源汽車市場的「半壁江山」。 圖為市民在第36屆中國（福州）國際汽車博覽會上參觀選車。 （新華社）

中國現在已經開放了電動汽車市場，日本和德國在這一領域屬於競爭關係，在德國看來，中國的巨大市場充滿了誘惑。最新數據，中國有9.7億網民，1.7億受過高等教育的專業技術人才，1.3億市場主體，4億中產，這個數據到2025還要翻一番，西方的所有人口加在一起都沒有中國網民數量這麼多，其中藴含的巨大消費市場，是客觀現實，任何對市場有渴望的人都沒辦法抵擋。

中國做出了巨大努力爭取歐洲，國家主席習近平親自拍板，表態要積極加入CPTPP,一方面倒逼中國改革，另一方面也給拜登看，中國不懼怕高標準，這是一種戰略願景。

再看歐盟，德國積極推動與中國籤協議，法國會有些猶豫，因為目前世界上在建的三分之一核電項目都由中國運行，法國的核電技術在過去一直處於領先地位，現在中國大有超過的趨勢，再加上中國的市場大，法國的危機感越來越強，因為「就算你武功再高強，但沒法日日操練，武功肯定就會慢慢廢掉」。

中國很看重歐洲的核電市場，歐洲提出要減少碳排放，中國可以與歐洲做核電項目，幫助其實現碳排放減排的目標，甚至可以轉讓一些核電技術。法國現在逐漸有了競爭壓力，說核電是國家重大民生項目，也涉及到數據，他們擔憂命門握在別人手上，以後會遭到諸多限制。

中國的數字化發展非常迅猛，再加上5G技術的發展，加劇了歐洲的擔憂。歐洲沒有核心的互聯網企業，沒有自己的搜索引擎和大數據，人工智能等新的領域也落後於中國，這是歐洲焦慮的一個地方。它們對於中國科技公司華為的態度就是既想要，又不敢要。美國一施壓，這種矛盾的心態就出來了。整個過程中，其實歐盟的矛盾暴露得非常明顯，歐洲也不是真正意義上的戰略自主，還要顧忌美國的反應，不敢得罪「老闆」。

另外，歐盟內部國與國之間也存在競爭力差異，現在的世界都在民粹化，各種利益集團爭執不斷，看起來問題很複雜、很多元。有人拿中國新疆問題說事，有人一直糾結勞工權益。但這個問題其實差不多解決了，中國已經向歐盟做出承諾，要批准聯合國的《公民權利與政治權力國際公約》，中國1998年就已經簽了，不過一直沒有批，所以西方對此多有詬病。聯合國的人權憲章，中國已經批了一個，現在另一個已經提上日程，預計明年3月份，人大會議上就會批。中國的態度擺在那，還有什麼要說的？