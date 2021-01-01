各國領導人新年致辭：為告別而開始

當懸而未決四年多的脫歐終於在幾天前幾近塵埃落定， 歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在脫歐塵埃落定後的講話中引用了20世紀著名詩人T.S.艾略特（T.S. Eliot）的詩句：「我們叫做開始的往往就是結束。而宣告結束也就是着手開始。終點是我們出發的地方。」

對處於2020年與2021年交匯處的世界各地的民眾，這不失為2020年賦予的一句最佳墓志銘、2021年的開篇辭。在世界各國領導人的新年致辭中，這種精神亦得以彰顯。

約翰遜

英國首相約翰遜（Boris Johnson）似乎深諳這詩句中的開始與結束之道，在新年發言中巧妙的避談拖到最後一刻的脫歐談判，轉而高呼擁抱英國「國際主義者」的身份和即將到來的「自由」：「隨着明天2021年的太陽升起，我們有那些領先於他國（研發、推廣）的疫苗給我們帶來的確定性，我們可以採取和我們歐盟的夥伴們不同甚至更好的做法，我們還可以在世界各地進行自由貿易；可以大展成為科學強國的志向。」

但在含沙射影的談及脫歐的寥寥數語背後，現實卻是一個準備不足的英國：政府估算的數據顯示，超過一半的小企業沒有準備好應對商品和服務失去對歐自由流通後的景況。

去年初，英國首相府唐寧街10的門口也貼出了春聯，首相約翰遜到場參與活動。（Getty Images）

默克爾

2021年9月，執政長達15年的默克爾（Angela Merkel）將卸任德國總理。在新年致辭的最後一分鐘，她表示「這很可能是我作為總理最後一次發表新年致辭」，並說：「我覺得我可以毫不誇張的說，過去的15年裏我們從未經歷如此艱難的一年」，這對於默克爾本人而言亦是如此。在國內以及歐盟，有着「氣候總理」暱稱的默克爾本想在2020年完成「煤炭退場」等氣候法案，卻因疫情阻斷；德國在歐盟理事會6個月任期內的氣候議程，也被疫情這個優先項取而代之。

默克爾似乎有意在2021年繼續利用餘下數月任期推動相關立法。她在致辭中表示：德國需要在新的一年迎接疫情以外的諸多挑戰：綠色經濟、綠色出行、公平的教育機會等。如果成事，這將是她本年順利完成輪任歐洲理事會主席國任期下復甦基金、英歐協議和中歐貿易協議等各項成就後，對其本國的額外政治遺產。

馬克龍

對於馬克龍（Emmanuel Macron）而言，2020年的尾巴亦不順利。政府被批評在歐盟啟動的統一疫苗推廣計劃中行動遲緩，馬克龍在致辭中回應稱，不會允許疫苗接種項目在沒有合理解釋的情況下放慢速度，所有想要接種疫苗的法國人都應該得到機會。

與此同時，他試圖讓法國民眾對未來的困境有所準備：「最初的幾個月將會是困難的，至少直到春天，疫情將繼續給我們國家的命運帶來沉重的影響。」但他表示，除了疫情的挑戰外，法國會繼續在環境及生物多樣性、安全、歧視等多方面尋求改革。

聯合國、英國和法國共同主辦的氣候雄心峰會12月12日以視像方式舉行，圖為法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）當天在巴黎愛麗舍宮（Elysée Palace）出席會議。（Reuters）

特朗普

對於美國總統特朗普而言，剛剛結束的這一年的成就似乎就是一切。在短短五分鐘的致辭中，他細數了美國以及他本人「無人料到」、「無可匹敵」的「歷史性勝利」：成功在年底前研發生產出新冠疫苗、發起二戰以來最大規模的全國動員抗疫、「一夜間」生產出數百萬的口罩、挽救了數百萬美國民眾的性命等等。但他似乎無意着手開始——正如他在過去一個多月的「跛腳鴨期」（lame duck period）的「拒絕認輸」，他在致辭中的展望部分對近在眼前的權力交接絕口不提，只在結尾以「更好的未來還在等着我們」一言蔽之。

在艱難、沉重的2020年即將過去，充滿未知的新年即將到來之際，各國領導人傳遞的信息強調希望、成就並努力鼓舞人心。讓各國民眾暫時放下苦難和傷痛來慶祝、展望新年，不僅僅是為告別，也是為了更好的開始。