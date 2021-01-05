近來，美國政壇新聞充滿了令人疲倦的似曾相識感。 總統特朗普（Donald Trump）及部分仍然狀似忠心的共和黨人，依然在尋求推翻選舉結果；民主黨也陳舊乏味，1月3日繼續推選80歲高齡的佩洛西（Nancy Pelosi）擔任眾議長，且整個過程充滿演戲感，就連五個未投讚成票的民主黨議員，也是提前安排妥當。 這些華盛頓的政客沉浸在權力遊戲之中，而不斷失控的疫情以及各州疫苗接種亂象這類關鍵民生問題，似乎已經成為一道道棄答題。

部分共和黨人仍配合特朗普做戲

先從特朗普說起，儘管大選已經過去兩個月之久，但他依然沒有承認敗選的打算，1月2日還同佐治亞州州務卿拉芬斯佩格（Brad Raffensperger）通話，費盡口舌要求其幫忙找出11,780張投給自己的選票，扭轉在該州的敗局。

這則新聞充滿了舊聞感，畢竟在去年11月和12月，特朗普就一直在施壓和痛罵佐治亞州官員之間反復。在佐治亞州堅持認證拜登勝選之後，外界本以為這場口水戰會告一段落，但沒想到特朗普仍不死心。

不僅是特朗普與佐治亞州官員的拉鋸宛如昨日再現，他過去兩個月日復一日地指責拜登竊取大選，也讓聽者耳朵起繭。而逾十名或着眼未來競選、或剛入國會望打響名聲的共和黨議員，也在近日做出挑戰選舉結果的姿態，以向特朗普的鐵粉示好。儘管他們知道這類阻撓沒有什麼實質效果，但畢竟特朗普全力號召眾多支持者當天上街遊行，是個出風頭的大好機會。

由於共和黨高層上月中旬時已承認拜登勝選，並警告議員勿在1月6日發起無用的阻撓，不少觀察者因此認為，共和黨建制派在與特朗普虛與委蛇一番之後已決定向前看。沒想到部分參議員又將選舉舞弊的指控擺到檯面上，好似回到了剛大選完不久，讓看客生出一種「鬼打墻」之感，好像過去兩個月的政治進程不斷在原地打轉。

共和黨聯邦參議員克魯茲承諾在1月6日阻礙國會認證拜登勝選。（美聯社）

民主黨老人政治乏善可陳

民主黨這廂也一樣乏善可陳。1月3日，新一屆國會就職，佩洛西以216票比209票的微弱差距繼續連任眾議長。雖然從票數看上去驚險，但實則充滿了精心設計，就連《國會山報》也直指五名未投讚同票的民主黨議員明顯是提前安排妥當（there was a clear sense that the process was orchestrated），讓人大感無趣。

在民主黨人去年非但未在國會選舉中掀起「藍色浪潮」（blue wave）、還失去10多個席位之後，外界本以為民主黨高層會有所反思。但在溫和派和進步派一通互相指責過後，似乎並沒有任何革新，權力大位仍由老面孔把持——80歲的眾議院議長佩洛西、81歲的眾議院多數黨領袖霍耶（Steny Hoyer）和80歲的多數黨黨鞭克萊伯恩（James Clyburn）。中生代依然缺乏上升通道，年輕的進步派更是被打壓。

這場眾議長的投票也充滿了設計之感，佩洛西雖然一方面允許了五位或是心懷不滿、或是來自保守選區的民主黨眾議員不投讚成票，方便他們向選民交代。但在另一方面，她花了大量精力確保所有民主黨人必須出席投票，多次打電話向各個議員辦公室確認，最後只有身患胰腺癌的84歲眾議員黑斯廷斯（Alcee Hastings）未有趕到。

80歲高齡的佩洛西連任眾議長，她已領導眾議院民主黨人近20年。（美聯社）

就連去年12月28日確診的威斯康星州聯邦眾議員摩爾（Gwen Moore），也在1月3日凌晨解除隔離後，未檢測是否呈陰性便連夜飛抵華盛頓，就是為了給佩洛西投上一票。這種做法違反了疾控中心（CDC）的指引，但奧巴馬任命的國會醫生莫納漢（Brain Monahan）為她開了綠燈。

而諷刺的是，就在新一屆國會就職的前幾天，當選共和黨聯邦眾議員萊特洛（Luke Letlow）因新冠病歿，年僅41歲，不少議員出席就職典禮時還戴着紀念他的別針。而過去一直致力於指責共和黨忽視疫情、罔顧人命的民主黨，卻堅持要求很可能仍具傳染性的眾議員飛抵國會山，將同機乘客和國會同僚置於危險之中，這體現出民主黨的偽善和醜惡。

這樣的政治新聞怎能不讓人充滿厭倦？在美國1月3日錄得破紀錄的單日新增27.6萬確診之時，疫苗接種因缺乏資金及安排混亂，進度僅為原計劃15%之際，華盛頓的政客宛如置身另一個世界——特朗普拒認現實，共和黨人配合做戲；民主黨老人政治持續，還放棄安全至上的「原則」，要求染疫議員必須出席。

對國際觀察人士而言，美國政治正變得愈發沉悶醜陋，無聊至極。對美國民眾而言，又何時才能迎來關於國家重回正軌的朝氣，而非似電影《土撥鼠之日》（Groundhog Day）中主角的遭遇一樣，被困在不斷重複的同一天，每日所見永遠是政客日復一日的雷同言論和綵排好的權力遊戲。