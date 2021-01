近來,美國政壇新聞充滿了令人疲倦的似曾相識感。 總統特朗普(Donald Trump)及部分仍然狀似忠心的共和黨人,依然在尋求推翻選舉結果;民主黨也陳舊乏味,1月3日繼續推選80歲高齡的佩洛西(Nancy Pelosi)擔任眾議長,且整個過程充滿演戲感,就連五個未投讚成票的民主黨議員,也是提前安排妥當。 這些華盛頓的政客沉浸在權力遊戲之中,而不斷失控的疫情以及各州疫苗接種亂象這類關鍵民生問題,似乎已經成為一道道棄答題。

部分共和黨人仍配合特朗普做戲

先從特朗普說起,儘管大選已經過去兩個月之久,但他依然沒有承認敗選的打算,1月2日還同佐治亞州州務卿拉芬斯佩格(Brad Raffensperger)通話,費盡口舌要求其幫忙找出11,780張投給自己的選票,扭轉在該州的敗局。

這則新聞充滿了舊聞感,畢竟在去年11月和12月,特朗普就一直在施壓和痛罵佐治亞州官員之間反復。在佐治亞州堅持認證拜登勝選之後,外界本以為這場口水戰會告一段落,但沒想到特朗普仍不死心。

不僅是特朗普與佐治亞州官員的拉鋸宛如昨日再現,他過去兩個月日復一日地指責拜登竊取大選,也讓聽者耳朵起繭。而逾十名或着眼未來競選、或剛入國會望打響名聲的共和黨議員,也在近日做出挑戰選舉結果的姿態,以向特朗普的鐵粉示好。儘管他們知道這類阻撓沒有什麼實質效果,但畢竟特朗普全力號召眾多支持者當天上街遊行,是個出風頭的大好機會。

由於共和黨高層上月中旬時已承認拜登勝選,並警告議員勿在1月6日發起無用的阻撓,不少觀察者因此認為,共和黨建制派在與特朗普虛與委蛇一番之後已決定向前看。沒想到部分參議員又將選舉舞弊的指控擺到檯面上,好似回到了剛大選完不久,讓看客生出一種「鬼打墻」之感,好像過去兩個月的政治進程不斷在原地打轉。

共和黨聯邦參議員克魯茲承諾在1月6日阻礙國會認證拜登勝選。(美聯社)

民主黨老人政治乏善可陳

民主黨這廂也一樣乏善可陳。1月3日,新一屆國會就職,佩洛西以216票比209票的微弱差距繼續連任眾議長。雖然從票數看上去驚險,但實則充滿了精心設計,就連《國會山報》也直指五名未投讚同票的民主黨議員明顯是提前安排妥當(there was a clear sense that the process was orchestrated),讓人大感無趣。

在民主黨人去年非但未在國會選舉中掀起「藍色浪潮」(blue wave)、還失去10多個席位之後,外界本以為民主黨高層會有所反思。但在溫和派和進步派一通互相指責過後,似乎並沒有任何革新,權力大位仍由老面孔把持——80歲的眾議院議長佩洛西、81歲的眾議院多數黨領袖霍耶(Steny Hoyer)和80歲的多數黨黨鞭克萊伯恩(James Clyburn)。中生代依然缺乏上升通道,年輕的進步派更是被打壓。

這場眾議長的投票也充滿了設計之感,佩洛西雖然一方面允許了五位或是心懷不滿、或是來自保守選區的民主黨眾議員不投讚成票,方便他們向選民交代。但在另一方面,她花了大量精力確保所有民主黨人必須出席投票,多次打電話向各個議員辦公室確認,最後只有身患胰腺癌的84歲眾議員黑斯廷斯(Alcee Hastings)未有趕到。

80歲高齡的佩洛西連任眾議長,她已領導眾議院民主黨人近20年。(美聯社)

就連去年12月28日確診的威斯康星州聯邦眾議員摩爾(Gwen Moore),也在1月3日凌晨解除隔離後,未檢測是否呈陰性便連夜飛抵華盛頓,就是為了給佩洛西投上一票。這種做法違反了疾控中心(CDC)的指引,但奧巴馬任命的國會醫生莫納漢(Brain Monahan)為她開了綠燈。

而諷刺的是,就在新一屆國會就職的前幾天,當選共和黨聯邦眾議員萊特洛(Luke Letlow)因新冠病歿,年僅41歲,不少議員出席就職典禮時還戴着紀念他的別針。而過去一直致力於指責共和黨忽視疫情、罔顧人命的民主黨,卻堅持要求很可能仍具傳染性的眾議員飛抵國會山,將同機乘客和國會同僚置於危險之中,這體現出民主黨的偽善和醜惡。

這樣的政治新聞怎能不讓人充滿厭倦?在美國1月3日錄得破紀錄的單日新增27.6萬確診之時,疫苗接種因缺乏資金及安排混亂,進度僅為原計劃15%之際,華盛頓的政客宛如置身另一個世界——特朗普拒認現實,共和黨人配合做戲;民主黨老人政治持續,還放棄安全至上的「原則」,要求染疫議員必須出席。

對國際觀察人士而言,美國政治正變得愈發沉悶醜陋,無聊至極。對美國民眾而言,又何時才能迎來關於國家重回正軌的朝氣,而非似電影《土撥鼠之日》(Groundhog Day)中主角的遭遇一樣,被困在不斷重複的同一天,每日所見永遠是政客日復一日的雷同言論和綵排好的權力遊戲。