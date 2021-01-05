保守派強推核項目　魯哈尼能否在最後時光轉危為機？

伊朗1月4日宣布，已開始實施將濃縮鈾豐度升至20%的措施，大幅違反2015年《伊核協議》中3.67%的規定。伊朗今次的冒進之舉乃議會保守派的強力推動，溫和的魯哈尼（Hassan Rouhani）政府雖持反對態度，但也無濟於事。不過危中有機，魯哈尼能否趁伊核問題重回國際焦點之際，將這一議題提至拜登政府外交議程首位，趕在伊朗6月總統大選之前談出成績？

在特朗普政府2018年5月單方面退出《伊核協議》後，魯哈尼政府保持克制，即使華府不斷加碼制裁、還在去年暗殺了伊朗革命衛隊高級指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani），也只是將濃縮鈾豐度提至4.5%左右。魯哈尼不願大幅背離協議，一面是為了得到法、德、英（其他三個協議締結國）嘗試繞開制裁的援助，一面盼望特朗普連任失敗，新的民主黨政府重回協議。

但伊朗的保守勢力因美國制裁越發壯大，在蘇萊曼尼遇害次月的議會選舉中，保守派奪得290個議席中的230個。在伊朗頂尖核科學家法赫里扎德（Mohsen Fakhrizadeh）去年11月底被刺身亡後，議會不顧政府強烈反對，在去年12月2日通過法案，要求一個月內開啟提升濃縮鈾豐度至20%，這便是伊朗此次行動的直接原因。

伊朗濃縮鈾：圖為美國馬克薩爾科技公司日期為2020年11月4日的衛星圖片，當中的設施正是現今開啟提升濃縮鈾豐度的福爾道燃料濃縮廠。（美聯社）

突然提前提升濃縮鈾豐度

此舉似乎打亂了魯哈尼渴望與拜登政府穩定關係、盡快談判的計劃，也讓外界略感意外。因為不僅魯哈尼拒絕保守派的冒進，伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）似乎也有此意。哈梅內伊能施加較大影響的憲法監護委員會（Guardian Council）已修改法案，將提升濃縮鈾豐度的時限由一個月延長至兩個月，給政府更多喘息空間。哈梅內伊本人也在上月中旬直白表示，「我沒說我們不能尋求美國取消制裁，如果制裁能被取消，我們一個小時都不能猶豫。」

哈梅內伊這番表態，似乎是在駁斥那些「無論付出何等代價也不願與美國談判」的死硬分子，並為魯哈尼與美國重回談判桌開了綠燈。因此，外界本預計魯哈尼政府能成功推遲提高濃縮鈾豐度，不會給拜登重返協議橫加波折。

為何政府突然在時限之前就加快核項目的步伐，外界尚不清楚，但魯哈尼無疑可以加以利用。由於濃縮鈾的豐度和難度並非呈線性關係，20%豐度的濃縮鈾距離90%的武器級濃縮鈾其實只有一步之遙，因此伊朗這番舉動能迅速吸引國際社會注意，再加上伊朗革命衛隊同日扣押了一艘韓國的運油船，該國或能藉此爬上拜登政府外交任務榜單的首位。

伊拉克民眾1月3日紀念伊朗將軍蘇萊曼尼和伊拉克民兵組織指揮官穆罕迪斯被美國刺殺一周年。（美聯社）

迫拜登將伊核問題提上日程

拜登此前表示會重返《伊核協議》，但他對協議的具體設想依然缺乏細節，只是表示先讓伊朗重新遵守規定，再將協議擴張到非核領域，不知會否限制伊朗導彈項目以及納入人權問題。另外，儘管魯哈尼政府將拜登當救命稻草，但伊核問題很明顯並非對方外交重點，在拜登上任首年的外交任務清單中，包括與盟友重歸於好，組織民主峰會，以及舉辦世界氣候峰會，卻絲毫不提伊核問題。伊朗外交部發言人1月3日還不滿地表示，外交部長扎里夫（Javad Zarif）與拜登還沒有交換過任何信息。

但拜登等得起，魯哈尼等不起，他的第二個任期即將在6月結束，而在保守派氣勢正盛的背景下，伊朗很可能迎來一位強硬的總統。空軍出身的前國防部長達赫甘（Hossein Dehghan）就是強力候選人，他雖對談判持開放態度，不過堅決拒絕將導彈項目納入談判，也似乎對漫長談判缺乏耐心。而除了總統換人，哈梅內伊的健康問題也再次浮出水面，由於核政策一直由最高領袖制定，且哈梅內伊在核問題上持實用主義，一旦他突然病歿，其繼任者的立場將給《伊核協議》帶來巨大的不確定因素。

因此，雖然在拜登上任之前就大幅破壞協議並非魯哈尼所願，但如果能藉保守派製造的危機，趁早吸引到美國候任總統的注意，逼其將伊朗問題提上日程，也算是轉危為機了。魯哈尼政府可以藉增加濃縮鈾豐度和扣押韓國運油船的雙重危機，充分向拜登說明，為何必須要趁他執政的最後機會窗口達成協議，否則一旦強硬分子登上總統大位（更可怕的是，同時主宰最高領袖和總統大位），該機會窗口可能永遠地關閉。

年屆81歲的哈梅內伊患有前列腺癌，在2007年和2014年都傳出病危傳聞，如今關於其健康問題的報道又捲土重來。（美聯社）

同時，魯哈尼政府也必須讓拜登政府安心，一個更強硬的新政府不會輕易出爾反爾，如同特朗普當年那樣單方面出走。事實上，伊朗強硬派深知伊朗經濟已承受不起高強度制裁帶來的大失血了，在政府上個月提出的新年度預算案中，甚至無法撥出購買疫苗的資金。軍方人物應該尤其有深刻體會，在革命衛隊被美國制裁之後，其龐大的進出口生意遭受明顯打擊。但這些強硬派雖然有心談判，卻往往缺乏技巧和耐心，如果魯哈尼能在臨走之前完成這一任務，相信他們也是樂見的。

如果魯哈尼政府能取得下屆總統大熱人選的私下保證，無疑可讓拜登團隊放心與如今政府談判。更有甚者，如果魯哈尼能說服哈梅內伊，像2003年那樣發表「不會製造大規模殺傷武器」的伊斯蘭教令（fatwa），想必能起到不小的作用。

總體來說，儘管由保守派把持的伊朗議會強推核項目，溫和的政府處於弱勢地位，但如果魯哈尼能充分利用其最後半年的執政歲月，以及其經年累月核談判的外交技巧，對內團結最高領袖，引導其在核談判上發揮更積極地作用；對外與拜登政府不懈協商，還可利用自己前期遵守《伊核協議》的良好表現，爭取法、德、英的支持。這樣一來，魯哈尼保存自己任內最大政治遺產，也並非完全不可能之事。