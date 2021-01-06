聯儲局不會停藥　通脹還需很長時間到達？

1月4日，美國芝加哥聯儲銀行總裁埃文斯（Charles Evans）表示「美國的平均通脹率要達到2%還需要很長時間。為了實現我們的目標並管理風險，極寬鬆的貨幣政策可能將成為聯儲局未來很長一段時間的規則。」

面對1月4日，2021年美股第一個交易日的大跌，以及對經濟前途的擔憂，聯儲局不得不承諾「增發貨幣」，以繼續推高股市。畢竟，為了應對新冠肺炎疫情和經濟衰退，放出的美元實在太多了。整個美國股市的高漲情緒全在依仗聯儲局的資金注入。一旦通脹開始加劇，聯儲局迫不得已收縮資金、提高利率，整個美股，乃至全球大多數金融市場就將崩塌。

然而，目前美國10年期盈虧平衡通脹利率一度已經觸及到了2%的近兩年來最高水平。國際貨幣基金組織（IMF）在世界經濟展望報吿中預測2021和2022年美國居民消費價格指數（CPI）增長2.8%和2.1%。這一切都在偏離聯儲局所期望的1.4%的通脹預期。

尤其是美國廣義貨幣供應量（M2）增速和通脹走勢之間的背離已經到了令人不安的程度。目前美國的M2按年增速已經接近了24%，遠遠高於目前美國通脹水平的增長。這是極為危險的一個徵兆，意味着，大量的資金目前已經被投放入市場，通脹的源頭已經打開。但是由於目前這些資金都在忙於「金融投機」，熱衷於不斷推高股價從中牟利，而沒有太多資金被用來進行實體投資、購入大宗期貨或囤積商品，因此，以實際商品價格上漲為標誌的通脹目前才遲遲沒有到來。

美股正在美元「洪水」的衝擊下不斷暴漲和膨脹，直至消耗掉全部的力量，在不遠的將來轉化為難以遏制大規模通脹。（Reuters）

整個市場目前的狀態就如同一場正在生成的颶風，只要保持股市的增長和源源不斷的廉價美元供應，整個市場估值就會越做越大。於是，更多的資金將被吸入，同時對於股市增長的預期也將變得更加強烈。如果在平時，這種資本市場的自我實現和瘋狂炒作，往往會因為實體投資增加和消費的增長而消耗，抑或是因為資金成本的增加而停止增長。就如同颶風離開了温暖的海水一樣，遲早將化作暴雨席捲人間。就如同每次美股崩盤總會帶來衰退和通脹一樣，一切將無可避免。

但是，疫情的肆虐和美國政府的極不負責任的「極度量化寬鬆政策」卻改變了這一自然的市場調整過程。新冠肺炎疫情抑制了投資和消費的需求，使得資金離開「金融投機」將無處尋找更高的利潤，而美元的不斷「放水」和低利率，則為市場提供着源源不斷的支撐。

整個市場在極度扭曲，整個金融「颶風」在迅速膨脹，風力也在急速加強。從2020年初開始特斯拉等熱門題材的股票市值已經增長了幾、十幾倍。一個年產量不足世界汽車產量百分之一的特斯拉（Tesla），其市值卻已經達到了世界汽車企業市值總和的90%。每個人都知道這是多麼的荒唐。但是，每個人又不得不參與其間，以謀求在危機來臨前賺取更多的利潤。

因此，一旦市場出現動盪，哪怕出現一點點不利因素，就總會引起人們的警覺，股市暴漲暴跌已經成為常態。尤其是隨着市場規模的快速膨脹，這種擔心和危機就越發明顯。因為，原有的增長幅度已經開始難以維繫資金的熱情，資金開始逐漸向大宗商品領域和消費領域滲透。從2020年10月以來，除石油外，銅、鋁、煤、鐵礦石、橡膠等大宗商品期貨的價格開始大幅上漲。儘管有新冠肺炎疫情對投資和消費的抑制，但美國的CPI還是進入了上升通道。

而通脹卻又是聯儲局目前最關注的政策調整指標。聯儲局的官員曾表示，他們能容忍該指標高於2%的水平，但如果通脹上升速度快於預期，對投資者來說可能是有害的，因為這將迫使聯儲局不得不收緊貨幣政策。

要麼是隨着疫情的好轉，金融資本開始向實體資本擴散，最終引發大規模通脹，迫使聯儲局提前「斷水」；要麼就是疫情繼續失控，疫苗免疫失敗，金融資本市場上最樂觀和大膽的預期基礎也被打破，資金開始向實體經濟尋求避險，進而引發惡性通脹和崩盤。從長期看，只要疫情開始變化，無論是好的預期，還是壞的預期，目前市場上用海量美元堆積起來的能量都正在耗散。唯一可以延緩危機的方式就是聯儲局繼續「放水」，繼續推高股價，然後對風險視而不見。

就像美國政府對待新冠肺炎疫情那樣，明知危機已經就在路上，但是依然得過且過。按照聯儲局的說法，儘管通脹已經形成，但是還需要很長時間才會達到。在此之前，別擔心風險，請繼續狂歡。

因此，在動盪加劇的情況下，2021年美國股市還將在美元「洪水」中繼續暴漲，直至通脹已經開始蔓延、無法遏制。