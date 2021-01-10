誰把美國逼到了牆角？

「只有偏執狂才能生存。」這是英特爾公司前行政總裁格魯夫（Andy Grove）的信條。儘管向來與硅谷精英不在一個陣營，但即將卸任的美國總統特朗普（Donald Trump）卻在精神上與之契合。但區別在於，格魯夫用他近乎於偏執的專注打造了一家偉大的企業，而特朗普的一意孤行最終落了個「眼見他樓塌了」的結局。

「我對暴力、不法行為、蓄意破壞感到憤怒！」

「我繼續堅信，美國必須改革選舉法。現在，國會已經認證了選舉結果，1月20日新政府將會就任，我現在的重點是確保權力平穩、有序、無縫過渡。這一刻需要的是修復與和解。」

在國會暴亂發生24小時後，特朗普終於做出了一個正常的政治人物應有的表態，可他已經沒有機會「亡羊補牢」。政府高級官員接連請辭，不少共和黨議員不再尋求推翻大選結果，國會兩黨都有議員要求立即罷免特朗普……

除了「眾叛親離」，還有更合適的詞來形容特朗普的處境嗎？

如果說此前辭職的人物——梅拉尼婭（Melania Trump）的幕僚長、前白宮新聞秘書斯·格里沙姆（Stephanie Grisham），白宮社交秘書尼凱塔（Rickie Niceta）以及白宮副新聞秘書馬修斯（Sarah Matthews）等——其地位都比較「外圍」，那麼1月8日美國交通部長趙小蘭（Elaine Chao）宣布辭職就顯得相當有標誌性。

除了是第一位宣布辭職的特朗普政府內閣成員，趙小蘭還有一個廣為人知的身份：參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）的夫人。麥康奈爾與特朗普的關係，被外界評論為「相互嫌棄又相互利用」。此番趙小蘭辭職，顯然是與丈夫商議後的結果，這在某種程度上代表了共和黨大佬要與特朗普「劃清界限」的信號。

緊接着，美國教育部長德沃斯（Betsy DeVos）也宣布辭職。

華盛頓國會大廈暴亂事件讓美國有一種「元氣大傷」的感覺。（Reuters）

然後是白宮副國安顧問博明（Matt Pottinger）——此人是特朗普政府對華政策的重要推手，2020年5月曾用中文就「五四精神」發表演講，中國官媒彼時的集體反擊反襯了他的「危險」程度。

白宮國安顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）也和特朗普貌合神離了。在國會暴亂事件發生後，奧布萊恩發表聲明稱自己為給副總統彭斯（Mike Pence）效力而榮幸，隻字未提特朗普。

而至於彭斯，現在的心情應該是「很受傷」。之前特朗普慫恿彭斯在1月6日的參眾兩院聯席會議上推翻選舉結果，彭斯拒絕後，特朗普在Twitter上公開批評自己的拍檔「缺乏勇氣」，很多美國媒體報道彭斯對此「很不爽」。國會暴亂發生時，彭斯一家妻兒老小都在國會，安保人員迅速把他們撤離到安全區域避險，據美國有線電視新聞網（CNN）報道，事發當天整個下午，「特朗普絲毫沒有關心彭斯和家人的安危」。

點擊大圖觀看經過國會暴亂事件後愈發有「孤家寡人」趨勢的特朗普：

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局面至此，連英國廣播公司（BBC）都在說，特朗普身邊的要員紛紛與其「割席」。

其實「割席」已經算温和了，直接受到暴亂衝擊的國會議員中已經出現了「彈劾」、「罷免」的聲音。

即將成為參議院多數黨領袖的民主黨參議員舒默（Chuck Schumer）7日發表聲明：特朗普煽動針對美國的暴力行為，無法再繼續勝任總統職位，副總統彭斯應該立即援引美國憲法第25修正案，罷免特朗普。隨後，眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）複議，她召開記者會表示支持舒默的提議，並表達了和舒默一樣的態度：如果彭斯不行動，那國會就行動。

甚至連共和黨議員也加入到要求罷免的行列中。伊利諾伊州共和黨眾議員金青格（Adam Kinzinger）成為第一位公開呼籲援引第25修正案罷免特朗普的共和黨人。他認為特朗普不僅放棄了保護美國人民和國家的職責，還煽動暴力。

這幾位或許沒有想到，對於特朗普的追責，還順便向全世界普及了一下美國憲法第25條修正案：副總統和多數內閣成員如果達成共識，可以宣布總統無法履行其職務和職責，但這個過程最終需要國會兩院三分之二投票通過。

也就是說，罷免的關鍵還是在於彭斯。雖然「很受傷」，但彭斯對於舒默與佩洛西的提議尚未作出回應。有知情人士透露，彭斯並不贊成通過憲法第25修正案罷免特朗普，這個想法也得到了多位內閣成員的支持，「他們認為此舉只會在未來兩周加劇混亂，而不是讓局勢得到平息。」

這樣的態度並不奇怪，特朗普再怎麼可惡，名義上還是共和黨總統，共和黨議員彈劾自己黨派的總統，終究會為將來留下話柄。何況距離特朗普卸任不到兩周，民主黨議員即便想走「快速彈劾」程序，時間上無論如何來不及了，只要能拖到1月20日，大家也用不着那麼不體面。

更何況根據此前的公開聲明，至少140名共和黨眾議員和至少12名共和黨參議員表態支持特朗普試圖推翻總統選舉結果的努力。這些人未必真的相信特朗普關於選舉舞弊的說辭，更多是看中了特朗普手中所掌握的極右翼選票。現在結果已不可能推翻，那就更沒有必要跟着民主黨起舞，白白丟失極右翼選票了。

這一點在沒有選票訴求的《華爾街日報》上可以印證。作為特朗普的死對頭之一，《華盛頓郵報》早在1月6日就發表社論要求免職特朗普，這很好理解。而作為保守派媒體，《華爾街日報》居然也在1月8日發表社論，建議特朗普辭職，以避免第二次被彈劾——「如果他悄悄離開，對所有人都是最好的。」

《紐約時報》等美國媒體更為關心的是，在國會暴亂之後，「盟友和敵人怎麼看美國」。事實上它們自己的另一篇報道已經回答了這個問題：在一段時間裏，世界其他國家會在美國尋求推動民主價值觀時，以懷疑的眼光看美國。國會暴亂是「對美國民主燈塔形象的一記重擊」。

美國的盟友深表認同。英國首相約翰遜（Boris Johnson）感歎：太不光彩了，美國本應是民主的表率，現在至關重要的是，應該和平有序地移交權力。德國外長馬斯（Heiko Maas）更直接：特朗普和支持者必須接受美國選民的決定，別再踐踏民主了。北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）則感慨：這樣的暴力場景，實在讓人震驚……

有評論者認為，國會暴亂真正的影響，是美國把自身的政治道德水平降到了「失敗國家」的層次。特朗普宣傳子虛烏有的「作弊」論，並教唆支持者試圖通過暴力的方式改變選舉結果，雖然最終沒有成功，但此舉本身已經對美國政治體制造成了永久性傷害。

美國的開國先賢在設計政治制度時，本就留下了一些彈性空間，出發點是政治人物可以用自己高尚的德行去填滿這些縫隙，讓國家政權可以順滑的過渡或傳承。在過去的兩百多年裏，美國其他政客在面臨選舉爭議時，都能夠以大局為重，服膺制度，樹立了很高的道德標準，這是美國體制能穩定高效運轉的根本。

特朗普幾乎是徹底打破了這種優良傳統，開啟了「誰更沒有下限」的潘多拉魔盒。「他做初一，未來就一定有人做十五」，現在網絡上已經有聲音在討論，待拜登上台後，民主黨是否要考慮增加聯邦大法官的人數，讓自由派大法官重新佔據多數地位，甚至有聲音想讓未來美國大選中華盛頓特區成為單獨的計票區域，因為這樣一來新增加的選舉人票肯定歸屬民主黨……

「一些事情永遠地改變了。」在BBC的報道中，一位美國公民表示「再也不相信分裂的國家可以和解。」很大程度上，特朗普煽動極右勢力又被反噬的結果，不僅極大的增加了自己在卸任後被「政治追殺」的機率，更是把整個美國「逼到了牆角」。