專家有話說｜北京學者：拜登或可擺脱「跛腳總統」宿命

號召支持者闖入國會，打斷選舉人團票的確認程序，被輿論定義為特朗普「最後的瘋狂」。美國國會正醖釀對特朗普啟動二次彈劾，特朗普或將為此付出代價。 無論如何，1月20日，白宮將迎來新主。撕裂的美國社會能否就此獲得彌合的機會，中美關係在拜登（Joe Biden）當政下重置的可能性有多大？ 為此《香港01》採訪北京大學美國研究中心主任王勇。

01：雖然美國總統權力交接的過程中出現波折，但拜登內閣人員正依次揭曉。從任命的官員人選來看，拜登主政的基調將會是如何？另外，鑒於拜登團隊中有不少奧巴馬（Barack Obama）時期的老面孔，拜登政府會在多大程度上延續奧巴馬時期的風格？

王勇：儘管拜登本人看到了美國的嚴重分裂，有理想去改變現狀，他也聲稱，要超越黨派界限成為全國人民的總統，但他畢竟是民主黨選民選出來的總統，代表的還是民主黨的政治理念。

我認為可以看到拜登政府與奧巴馬政府執政理念的連續性，但拜登在組閣和施政的過程中，也要考慮共和黨選民的利益，做出折衷選擇。

1月6日的美國國會暴亂令特朗普成為全球輿論眾矢之的（點擊查看大圖）：

+ 13 + 13 + 13

從拜登的人事任命可以看出，除了沿用奧巴馬政府時期的一些官員之外，他也繼續用了特朗普政府的人，比如貿易談判代表戴琪（Katherine Tai）。這次拜登組閣，進步主義更加突出，表現在女性、少數族裔比例提高。近幾年，西方國家的政府中流行進步主義和多元政府的安排，加拿大政府官員的比例就是男女平等。

拜登政府顯然也在朝這個方向發展，當然，這也和他的選民基礎有很大關係，女性和少數族裔都是他的主要支持者。此外，也和拜登的理念有關，也就是後現代理念，這一點與特朗普的擁護者，截然不同。值得一提的是，政府官員任命的過程中，還是會受到政治鬥爭的干擾。

總體上看，拜登政府會在某種程度延續奧巴馬政府的風格。但另一方面，拜登也要向美國過去四年，被特朗普改變了的政治和社會現狀做出一定妥協。怎麼去做？拜登的具體施政政策還沒有公布，我認為最重要的還是遠離政治分歧，拜登政府需要花費更多努力，將創建政治共識放在第一位，這或許也是讓拜登夜不能寐的巨大挑戰。

拜登去年12月接受《紐約時報》採訪時，提出了這樣一個問題，民主黨必須改變當前的地區分布，東西部幾乎都不支持民主黨。所以，解決美國社會的撕裂，一定要建立政治共識，這或許是拜登政府未來四年施政最重要的問題。

拜登團隊有很多奧巴馬時期的舊面孔，而國務卿布林肯更是中國的舊相識，點擊大圖瀏覽：

+ 2 + 2 + 2

01：大選結果剛確認時，輿論普遍不看好拜登的執政前景，認為他將受制於特朗普主義對美國社會造成的影響，從1月6日美國國會「淪陷」的事態來看，佔據選民數近半的特朗普支持者不會讓拜登好過。但對於拜登而言一個好消息是，民主黨從共和黨手中奪下兩個參議院席位，可通過副總統投票權確保優勢。這意味着，拜登將會獲得較大的施政空間。對此你怎麼看？

王勇：拜登會不會成為「跛腳鴨」總統？現在還很難說。第一是你所說的參議院選舉結果。民主黨暫時可以在參議院保持兩年的領先優勢，拜登今後的日子相對會好過很多。

第二，從過往美國的政治經驗來看，民主黨總統加上民主黨控制的國會兩院，總統的施政會的確會更加容易一些，可以少受到政黨政治的干擾。但是另一個事實是，此前在眾議院佔多數的民主黨，雖然依舊以218席佔據優勢，但失去了至少6個席位，控制權有所減弱，這也是美國社會撕裂的另一個例證。

對於拜登而言，未來的執政必須要走中間的温和道路，如果他要推動激進的民主黨施政綱領，在執政的過程中肯定會遇到相當大的阻力。所以，他必須通過中間道路來擴大政治共識，沒有更好的辦法。

民主黨掌控參眾兩院，為拜登未來的執政打開了空間。（Reuters）

01：拜登一直強調，上台之後要重新加入被特朗普退出的「群」，也就是回歸多邊，但是，被特朗普煽動的民粹和保守勢力，是拜登繞不開的一個阻礙，拜登要如何重回多邊？

王勇：拜登持有回歸多邊的外交政策傾向，但美國版的多邊主義，與歐洲版的多邊主義和世界其他國家理解的多邊主義是不一樣的。

美國的多邊主義在某種程度上可以稱為「美國優先」的多邊主義，其中暗指不信任聯合國，不信任世界貿易組織。美國容易受到國內保護主義和民粹主義的影響，未來美國要回歸世界貿易組織（WTO）和跨太平洋夥伴協議（TPP），還需要承受很大的國內壓力。

所以，美國必須調整對多邊主義的定義，把多邊主義建立在國際合作共贏的基礎之上，而不是美國優先。

01：修補盟友關係也是拜登公開說過的優先事項之一，有觀點認為，比起特朗普時期的單打獨鬥，拜登政府在對華關係上，更傾向於拉盟友一起與中國競爭。歐洲在對華態度上前後展示了一種矛盾的心態，在此背景下，如何看待拜登上台之後的中美歐三邊關係？

王勇：首先，《中歐投資協定》還沒有形成正式文本，也沒有簽署協議，未來還存在不確定性。拜登上台之後美國會重新重視盟友關係，如果歐洲方面不夠堅定，《中歐投資協定》就有可能生變。考慮到疫情之下美國消費縮小，經貿蒙受巨大損失，美歐之間也有激烈的競爭關係的因素，拜登上台之後，即便將修補盟友關係放在第一位，但實際上，就美歐關係而言，分歧並沒有那麼容易彌合。

美歐的政治和價值觀以及意識形態有一致性，這是雙方關係的基礎，但美歐之間也有實際利益衝突，而且非常嚴重。第一，特朗普遺留下來的，共同分擔防務開支的問題還沒有談妥，美國的經濟不好，歐洲的經濟也不好，雙方未來肯定還會就此繼續爭執。

第二，美歐在貿易、投資、電子商務、大數據以及人工智能等問題上，都有非常嚴重的矛盾，歐洲不願意成為美國的數字殖民地，已經下定決心發展自己的大數據和人工智能，要把數據控制在自己手裏，要做到這一點，就得和中國合作，對沖美國的影響。

因此，要對美國豎起一定的壁壘，這一點歐洲和美國華爾街產生了嚴重的利益對抗。此外，美歐在中國市場的競爭也很明顯，尤其是民用飛機、高科技以及農副產品等領域。

第三，在俄羅斯問題上，美國主張歐洲必須防範俄羅斯，歐洲則認為可以和俄羅斯達成合作關係。其實，中歐之間的實際利益越來越大，中歐貿易總量已經超過了美歐貿易總量，中國經濟發展速度也已經超過了其他經濟體，中國市場的吸引力只會越來越大，未來誰獲得中國市場，誰就能在國際競爭方面掌握較大優勢。在這個意義上，美歐更是競爭關係。

所以，對中國而言，如何在這個過程中打好市場牌來緩和與美歐之間的關係，非常重要，我認為中國下了一步先手棋，爭取了主動，美國未來如果要繼續遏制中國，或者與中國進行新冷戰，沒有歐洲的配合是無法實現的。

01：特朗普即將卸任，但其政府在中美台關係、企業限制等方面一再試圖為拜登政府「埋地雷」，如何看待拜登上台之後的中美關係？

王勇：特朗普最後的瘋狂還在持續，而且應該會延續到「特朗普政府」的最後一天。這反映了，特朗普國安團隊對中國和平崛起的一種恐懼和嚴重的意識形態偏見。

我認為拜登的對華政策會做出較大調整，特別是在氣候變化和公共衛生的問題上，中美之間有展開合作的可能，也必須展開合作。拜登已經將氣候變化視作國家安全問題，這是拜登的基本路線。

與此同時，中美之間的大國競爭還會繼續，無論誰上台，這種基本態勢不會改變。中美競爭並不可怕，一種良性的、不以損害對方利益為目的的競爭是有可能的。

拜登競選時承諾，上任之後把回歸多邊作為重要外交議題。（Getty）

中國方面也願意與美國建立這樣一種競合關係，但美國國內的深層政府和國防情報部門，有一些官員依然對中國持高度懷疑的態度。美國的軍火集團，為了給武器找銷路，必須製造緊張局勢，他們會加大貿易保護主義的力量，讓其繼續成為影響拜登政府對華政策的妨礙性因素。

另外，拜登上台之後，中美經貿關係應該會有所調整，拜登反對加徵關稅，但他對於取消對華關稅會比較謹慎，大概率會把關稅作為與中國談判的條件，以換取進一步承諾。

最後，意識形態上，中美會出現更加激烈的競爭，新疆問題、香港問題和台灣問題都會是角力場，雙方會圍繞人權、意識形態等等展開競爭，因為民主黨的基本理念中，這些都是非常重要的概念。

中美關係未來到底會怎樣，尚不清楚。主要取決於美國國內政治演化的情況，也取決於拜登作為美國最高領導人，與習近平作為中國最高領導人之間的共識，取決於雙方能否真正確保暫時擱置分歧，在可以合作的領域務實合作，以此建構一種良性循環的關係。總之，中美關係重置的可能性是存在的，要看雙方能否把握機會。