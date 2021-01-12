對特朗普的第二次彈劾不僅是政治羞辱

美國國會暴亂後，民主黨人對現任總統特朗普（Donald Trump）的清算已經開始。眾議院民主黨人1月11日正式公布了彈劾特朗普的決議，指控他在暴亂中的作用是「煽動叛亂」。

這使得特朗普成為第四個在任總統時期被提起彈劾的總統，也成為首個在任內面對兩次被彈劾的總統。以美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）為首的民主黨人在國會創造了紀錄。

在提起彈劾的同時，眾院民主黨人還準備在1月11日給副總統彭斯（Mike Pence）下最後通牒，要求他在24小時之內利用美國憲法第25條修正案解除特朗普的職務。

佩洛西（後排右一）與特朗普（前）兩人之間的不和已經公開化。圖為特朗普2020年2月發表國情咨文後，身後的佩洛西將其演講稿撕毀。（AP）

1月6日的暴亂髮生後，佩洛西和參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）迅速表示要將特朗普免職，讓他為國會暴亂一事負責。如今，他們的說法正在付諸實施。

要求罷免特朗普、對他提起彈劾，民主黨人對特朗普的「秋後算賬」可謂聲勢浩大。但在分析人士看來，這不過都是民主黨人的政治表演。

「讓彭斯動手」

佩洛西等人現在施壓彭斯啟動憲法第二十五條修正案。根據該修正案，由彭斯和內閣多數成員向參議院臨時議長、艾奧瓦州參議員格拉斯利（Charles Ernest "Chuck" Grassley）和佩洛西提供書面證明，稱特朗普「不能履行其職務的權力與責任」。這將立刻剝奪特朗普的權力，讓彭斯成為代總統。

儘管特朗普多次施壓彭斯，彭斯並未推翻2020年的大選結果。美國參眾兩院聯席會議於2021年1月6日在國會大廈舉行，彭斯主持會議，確認選舉人團投票結果。（AP）

但現在的局面很清楚，彭斯並沒有迎合民主黨。據媒體透露，他一開始表示了反對，之後，又稱不排除罷免特朗普的可能性。這種微妙的態度說明彭斯並不想被共和黨和民主黨抓住把柄，他既不能完全站在特朗普的對立面，也不能對特朗普的所作所為熟視無睹。而這也將使得佩洛西施壓彭斯啟動憲法第二十五條修正案的可能性大大降低。

佩洛西等人施壓彭斯這一招看似無實質性的效果，它所造成的影響力不可低估。施壓「副總統罷免總統」，這在美國歷史上非常少見。民主黨人將彭斯推向台前，進一步撕裂特朗普內閣，讓特朗普和彭斯再生嫌隙。讓特朗普的「心腹」做出這樣的抉擇，即便彭斯拒絕，民主黨人的強硬形象已經凸顯。

彈劾基本不可能成功

根據最新消息，截至1月10日，已有210多名民主黨眾議員在彈劾條款上簽字，接近通過所需的半數票（217票）。眾議院最快於1月13日投票，彈劾議案基本上會在眾議院通過。

現在的問題在於，在參議院需要獲得三分之二多數贊同才能對總統定罪。參議院仍掌控在共和黨手中，儘管已經有個別共和黨議員支持彈劾特朗普，但多數共和黨議員仍拒絕。這意味着眾議院通過的控吿基本上會在參議院被攔下，結果只會複製2019年12月民主黨對特朗普發起的彈劾。

2020年2月5日，參議院否決了對特朗普的彈劾案。（AP）

同時，時間緊迫。1月11日民主黨人提起彈劾議案，最快到1月13日才能進行投票。美國參議院下一個會期是1月19日，參議院最早也要到19日才會受理。參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）此前明確指出，即使眾議院在未來幾天內啟動彈劾程序，參議員也不會在1月19日之前重返國會。如果參議院19日當天聽取了眾議院代表對彈劾條款的陳述，需要到1月20日考慮是否接受彈劾條款。而1月20日是新總統的就職典禮，拜登接任總統。對一個離任的總統要求下台、對其彈劾，意義何在？

從短期來看，民主黨的行動令人不齒。從長遠來看，它很可能是為了斷絕特朗普4年後捲土重來的可能性。

憲法中對總統離任後是否可以進行參議院審判，美國憲法並沒有進行明確說明，此前也沒有類似的先例。重點在於彈劾除了可以定罪官員外，還禁止該官員再次擔任公職。

雖然定罪一名官員需要超過三份二的參議員票數，但撤銷再次擔任公職的資格只需過半的多數票就夠了。屆時如果民主黨控制的參議院可以達到過半票數，特朗普就會被禁止擔任聯邦公職。這將阻止特朗普2024年再次出選的計劃。民主黨很清楚特朗普對於共和黨的作用和意義，現在所需要的就是防患於未然。

特朗普即便敗選，其集會依然人山人海（點擊查看大圖）：

+ 8 + 8 + 8

美國兩黨之間的鬥爭已經非常激烈，雙方之間幾近對立。到了特朗普政府時期，這種情況進一步惡化，甚至領導人做出令人啼笑皆非的舉動，人身攻擊、會談不攏便摔門而去等場景多次上演。如今，特朗普敗局已定、大勢已去，「勝利者」民主黨人終於打了翻身仗，有機會對特朗普和共和黨窮追猛打。即便對特朗普發起的彈劾無果而終，也要走個過場，對其羞辱一番。

美國憲法是為了彰顯國家之民主，現在看來，美國的政客開始鑽憲法的漏洞，開始利用程序上的正義來表現自己、維護個人和政黨的利益。這除了讓兩黨之間積怨越來越深之外，問題根本沒有解決。