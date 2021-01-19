忠誠到最後一刻　蓬佩奧在「利用」特朗普

撰文： 紀瀾 最後更新日期： 2021-01-19 12:00

美國現任總統特朗普（Donald Trump）的任期進入倒計時。在敗選後，特朗普慢慢感受到了政治的冷酷：有些人提前進入離職模式，陷入沉默；有些人則開始疏遠他，比如副總統彭斯（Mike Pence）、白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）等人。不過，特朗普的心腹——美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）並未有所收斂。用美國有線新聞網（CNN）的話說，蓬佩奧才是對特朗普忠心直到最後的那個人。

庫德洛1月15日在接受《華爾街日報》採訪時批評了特朗普堅稱自己贏得選舉的行為，並表示他對特朗普試圖向彭斯施壓以阻止國會認證拜登（Joe Biden）獲勝感到「非常失望」。同時，他還認為特朗普對國會暴亂一事的處理不當。

稍早前，一向小心翼翼的彭斯與特朗普「決裂」：沒有按照特朗普的要求推翻大選結果；在特朗普宣布不會出席拜登的就職典禮後，彭斯被爆會參加典禮。

彭斯、庫德洛很少會違背特朗普的意見，2020年7月的「黑人的命也是命」抗議活動中，彭斯甚至不願喊出「黑人的命也是命」的口號。現在，連他們也開始與特朗普保持距離，不顧特朗普的感受行事已經說明了態度。

特朗普的親信蓬佩奧卻不改本色。

蓬佩奧從1月16日開始密集發佈推文，涉及對俄羅斯、對伊朗以及對中國的內容。其中，多達三四十條推文都是指責中國的內容，比如「中共構成真正威脅」、「中國滲透美國州立法機關、大學」、「疫情中國負責輪」以及南海、香港、新疆等話題。

The CCP is the central threat of our time. CCP authoritarianism isn't the future the free world wants ... but it's the future we'll have if we let our guard down again. pic.twitter.com/ARqmG689ER — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 17, 2021

蓬佩奧對中國的指責並沒有太大的新意，更多的是將以往的言論進行了一次總結。但這樣充滿惡意的彙總展現了他對中國的強硬。特朗普任期最後一年，疫情使得中美關係陡轉之下，蓬佩奧完全附和特朗普的對華態度。時至今日，這一點未曾改變，甚至「變本加厲」。

此前，當特朗普稱選舉存在舞弊時，蓬佩奧並未反駁。對於國會暴亂一事，當美國的職業外交官們向蓬佩奧提交兩封電文，要求他公開譴責特朗普煽動暴力並支持罷免特朗普時，蓬佩奧不為所動。如今，蓬佩奧還在Twitter上，標出「美國優先」，甚至暗示應該讓特朗普獲得諾貝爾和平獎。

對蓬佩奧來說，特朗普對其有「提攜之恩」。毫無外交經驗的中央情報局（CIA）局長被任命為位高權重的國務卿，是非常罕見的。再者，「為人臣」的蓬佩奧聽命於特朗普是其工作職責。在特朗普失勢時，蓬佩奧不落井下石似乎顯示出了他的「忠誠」。

問題是：這不是蓬佩奧的全部。此前，蓬佩奧曾是特朗普最堅定的反對者。如今，他又堅定支持特朗普、為其政策搖旗吶喊，促成這種轉變不在於個人情感或者本職工作，而在於利益。

很多媒體都在猜測蓬佩奧可能會參加2024年的大選，對華強硬是他在為自己鋪路，是為了迎合華府的保守派。而支持特朗普是看中了他身後的7,000多萬選民。彭斯因拒絕推翻大選結果，在特朗普的支持者眼中已經變成了「叛徒」。因為彈劾，2024年特朗普的前景不明。沒有「政治污點」的蓬佩奧如能贏得特朗普支持者的好感無疑是一個加分項。在這個時候，蓬佩奧是在「利用」特朗普。