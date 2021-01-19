忠誠到最後一刻　蓬佩奧在「利用」特朗普

國際分析
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美國現任總統特朗普（Donald Trump）的任期進入倒計時。在敗選後，特朗普慢慢感受到了政治的冷酷：有些人提前進入離職模式，陷入沉默；有些人則開始疏遠他，比如副總統彭斯（Mike Pence）、白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）等人。不過，特朗普的心腹——美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）並未有所收斂。用美國有線新聞網（CNN）的話說，蓬佩奧才是對特朗普忠心直到最後的那個人。

庫德洛1月15日在接受《華爾街日報》採訪時批評了特朗普堅稱自己贏得選舉的行為，並表示他對特朗普試圖向彭斯施壓以阻止國會認證拜登（Joe Biden）獲勝感到「非常失望」。同時，他還認為特朗普對國會暴亂一事的處理不當。

稍早前，一向小心翼翼的彭斯與特朗普「決裂」：沒有按照特朗普的要求推翻大選結果；在特朗普宣布不會出席拜登的就職典禮後，彭斯被爆會參加典禮。

彭斯、庫德洛很少會違背特朗普的意見，2020年7月的「黑人的命也是命」抗議活動中，彭斯甚至不願喊出「黑人的命也是命」的口號。現在，連他們也開始與特朗普保持距離，不顧特朗普的感受行事已經說明了態度。

特朗普的親信蓬佩奧卻不改本色。

蓬佩奧從1月16日開始密集發佈推文，涉及對俄羅斯、對伊朗以及對中國的內容。其中，多達三四十條推文都是指責中國的內容，比如「中共構成真正威脅」、「中國滲透美國州立法機關、大學」、「疫情中國負責輪」以及南海、香港、新疆等話題。

蓬佩奧對中國的指責並沒有太大的新意，更多的是將以往的言論進行了一次總結。但這樣充滿惡意的彙總展現了他對中國的強硬。特朗普任期最後一年，疫情使得中美關係陡轉之下，蓬佩奧完全附和特朗普的對華態度。時至今日，這一點未曾改變，甚至「變本加厲」。

此前，當特朗普稱選舉存在舞弊時，蓬佩奧並未反駁。對於國會暴亂一事，當美國的職業外交官們向蓬佩奧提交兩封電文，要求他公開譴責特朗普煽動暴力並支持罷免特朗普時，蓬佩奧不為所動。如今，蓬佩奧還在Twitter上，標出「美國優先」，甚至暗示應該讓特朗普獲得諾貝爾和平獎。

對蓬佩奧來說，特朗普對其有「提攜之恩」。毫無外交經驗的中央情報局（CIA）局長被任命為位高權重的國務卿，是非常罕見的。再者，「為人臣」的蓬佩奧聽命於特朗普是其工作職責。在特朗普失勢時，蓬佩奧不落井下石似乎顯示出了他的「忠誠」。

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問題是：這不是蓬佩奧的全部。此前，蓬佩奧曾是特朗普最堅定的反對者。如今，他又堅定支持特朗普、為其政策搖旗吶喊，促成這種轉變不在於個人情感或者本職工作，而在於利益。

很多媒體都在猜測蓬佩奧可能會參加2024年的大選，對華強硬是他在為自己鋪路，是為了迎合華府的保守派。而支持特朗普是看中了他身後的7,000多萬選民。彭斯因拒絕推翻大選結果，在特朗普的支持者眼中已經變成了「叛徒」。因為彈劾，2024年特朗普的前景不明。沒有「政治污點」的蓬佩奧如能贏得特朗普支持者的好感無疑是一個加分項。在這個時候，蓬佩奧是在「利用」特朗普。

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