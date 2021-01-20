冷清的華府：拜登就職典禮如何打破歷史慣例？

撰文： 紀瀾 最後更新日期： 2021-01-20 12:00

美國新當選總統拜登（Joe Biden）的就職典禮1月20日舉行。與往年大選後美國總統順利交接政權不同，此次新舊政府更替波折不斷，有的更是打破了多年來的慣例。

一、特朗普的缺席

按照慣例，美國現任總統在繼任總統就職日當天一早邀請後者到白宮做客，隨後兩人同乘一輛車前往國會出席就職典禮。比如2017年1月20日特朗普（Donald Trump）就職典禮當天，奧巴馬（Barack Obama）與特朗普簡單茶敘後，奧巴馬夫婦陪同特朗普夫婦前往國會大廈。

此次，特朗普夫婦與拜登夫婦四人同框的一幕是難以見到了。因為特朗普已經明確表態自己不會出席。他也成為一個多世紀以來不出席繼任者就職典禮的現任總統。

按照美國傳統，卸任總統會留下手寫便條給予接任人，比如前總統列根（Ronald Reagan）留給老布殊（George Ｈ.W. Bush）的便條寫道：「不要讓壞事情令你不快。」老布殊留給克林頓（Bill Clinton）的贈言則是「你的成功便是國家的成功。我全力支持你。祝好運。」在特朗普尚未打電話祝賀拜登勝選、拒絕出席就職典禮的時候，恐怕他不會如此「推心置腹」給拜登留紙條。

特朗普的這一番操作，被美國有線新聞網（CNN）稱之為「冷遇」，並且是歷史性的。

特朗普不在白宮接見拜登，梅拉尼婭（Melania Trump）此次「夫唱婦隨」，故而導致第一夫人的交接也沒有。以往是即將離任的第一夫人會領着繼任者遊覽白宮。繼任的第一夫人會來到現任第一夫人的更衣室，並被帶到房間中一個特殊位置——從一扇窗戶望出去，可以同時看到玫瑰園和橢圓廳。

不給拜登「捧場」，特朗普有自己的安排。他會舉辦一場他盛大的歡送儀式。目前，白宮已經發出邀請函，邀請賓客1月20日早上8點來參加馬里蘭州安德魯斯空軍基地舉辦的卸任典禮，比拜登就職典禮早了4小時。根據邀請函的內容，受邀者需要在早上6時至7時15分之間就要到達典禮現場。每位受邀者可以最多帶5個客人來一同參加。

2021年1月19日，白宮發布特朗普預先錄製的吿別演講。（AP）

特朗普還要求五角大樓舉行歡送會，包括21響禮炮等。自從里根之後，為卸任總統舉行軍事吿別典禮就成了軍方的一項傳統。但據媒體透露，五角大樓已經拒絕了特朗普的要求。

特朗普與五角大樓不和，國會暴亂更是引發了軍方的罕見譴責。在拜登就職典禮堪稱「萬眾矚目」之時，特朗普同時舉行聲勢浩大的動作，有搶風頭之意。特朗普想刷存在感，美國國防部並不願意與之配合。

二、「冷清」的典禮

沒有特朗普的「祝福」不說，拜登的就職典禮從規模上來說也比較小，顯得相對冷清。出於新冠肺炎的考慮，此次典禮既沒有傳統的就職大遊行（改為線上），也沒有大規模的受邀觀眾，只有1,000張觀看門票，大多分發給了國會議員。但拜登團隊還是進行了靈活的調整，美國國家廣場（National Mall）內已經樹立起了19萬餘面旗幟，以代表屆時不會出現的民眾。

三、重兵把守的華盛頓

1月6日國會暴亂一事震驚美國。在就職典禮前，安保成為重中之重。華盛頓地區已經部署了超過21,500名國民警衛隊成員，而為執行這項任務計劃部署的總人數達到25,000人。這個規模幾乎與駐韓美軍人數持平（駐韓美軍人數約為26,000人），也遠遠超過駐阿富汗和伊拉克美軍的總和（約5,000人）。國會山網站稱此為「華盛頓歷史上最大規模的安保駐軍」。並且，在核心地區執勤的部隊全部配備M4步槍。

華盛頓全面備戰拜登就職典禮：

+ 6 + 6 + 6

美國國民警衛隊屬於預備役部隊，在和平時期如此短時間內的大規模動員比較少見。華盛頓特區空軍國民警衛隊軍官本森（Alysia Benson）中校表示，這次的徵召和部署速度可能創下了國民警衛隊的紀錄，通常要部署這樣規模的部隊，僅協調空運就需要數月時間。

目前，白宮和國會大廈戒備森嚴。與以往不同，國會大廈已經樹立起了7英尺高的籬笆。美國國家廣場已經關閉，並自就職典禮的幾天前便開始阻止公民靠近。過去，成千上萬的美國人都會在就職典禮當天湧向這座廣場以參與儀式。

負責保護總統的特勤局還劃定了一個廣闊的「紅色區域」，該區域從國會大廈所在的國會山一直延伸至白宮。

對於如此緊張的華盛頓，法新社用伊拉克首都巴格達「綠區」來類比。

除了華盛頓外，美國的多州首府也提升戒備，在州議會大樓外加強安保，至少有十幾個州已啟用國民警衛隊協助治安。