美國不能再有第二個特朗普

撰文： 黄治金 最後更新日期： 2021-01-21 21:00

拜登（Joe Biden）宣誓就職美國總統後，民主黨政府和國會共和黨人必須面對兩個嚴峻問題：一是如何清除特朗普（Donald Trump）執政的不利影響，二是如何將誤國誤民的特朗普永遠釘在歷史的恥辱柱上，謹防今後出現第二個「特朗普」藉極端民粹主義掌握執政黨和國家最高權力。

四年前，很多人對意外勝選的特朗普抱有期待，或者一點僥倖心理，希望他能跨域黨爭利益藩籬，打破體制上的頑瘴痼疾，在內政外交上有所突破性的成績。就連當時敗選的希拉里也呼籲給特朗普一次機會。但多數人的預感總是沒有錯。短短四年內，特朗普還是將共和黨和美國帶向了無盡的深淵。從民主、道德、人性、黨派政治和價值觀等層面評估，特朗普都是一位不稱職的領導人。

拜登正式就職當天，特朗普政府時期官員只有前副總統彭斯出席：

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除了不斷撕裂和分化美國社會，激化黨爭以外，特朗普擔任總統期間缺乏最基本的人文關懷。從發佈推行親子分離的移民禁令，諷刺去世的政治對手，到消極抗疫導致40萬生命隕落，他都毫無悔過之心。反而在這四年間，他耗費近80萬美元納稅人的錢打了近300場高爾夫球。即便在疫情失控期間，他也從未間斷過這一娛樂。在他任內，美國債務增加了7萬億美元，自己也身負4億美元債務，離任時也有性侵、稅務造假等官司纏身。

通俄門和通烏門調查期間，他多次挑戰憲政紅線，將黨爭上升到敵我的境地。離任時，特朗普也要將濫權進行到底。離開白宮當天，他不但特赦了和自己關係親密的朋友和助手，而且廢除了自己2017年簽署的禁止白宮僱員離任後擔任遊說的行政令。這再次證明，清理華府淤泥（drain the swamp）就是空談。他才是那團最大的淤泥。

特朗普自比林肯、列根。但林肯警惕的暴民統治，反而在特朗普手裏應驗。列根強調的黨派合作，在特朗普身上毫無體現。列根雖是演員出身，但他堅守保守主義，同時注重黨派合作，也贏得民主黨讚譽，從而青史留名。特朗普也當過電影演員，並且參演過真人秀，最終還是未能蛻變，還是上演了一幕幕醜劇。

2021年1月20日，特朗普夫婦白宮南草坪準備登上「海軍陸戰隊一號」前往佛羅里達。（AP）

在國際舞台，他也是一位不合格的領導人。他在雙邊、多邊層面自私自利、背信棄義的決策方式，尤其是通過勒索手段迫使別國就範的做法，很難讓他和中俄德等國強勢領導人比肩。2018年，他在聯合國安理會指控中國干涉中期選舉，至今沒有下文，美國情報機構都可能覺得不可思議。

特朗普和他的支持者說，他沒有引發戰爭。難道美國總統就應該要發動戰爭嗎？而不發動戰爭就是「政績」？這樣的話，擔任美國領導人的門檻實在太低。他雖然沒有發動對外軍事戰爭，但在中東，他卻為未來爆發衝突或戰爭埋下很多「地雷」。

其實，他發動的「戰爭」在國內。從慫恿支持者喊出「逮捕希拉里」，到鼓動暴徒襲擊國會山，特朗普一直將矛頭對內，並利用假新聞、陰謀論散佈仇恨，激化黨派和種族矛盾，將美國自家土地變為主戰場。

特朗普離開后，共和黨應該深刻反省。特朗普兩年兩次被彈劾，也是共和黨的恥辱。從黨內上百議員支持特朗普通過法庭訴訟和政治干預推翻民主選舉結果，就能看出特朗普帶給共和黨的改變。一場國會山暴動之後，共和黨甚至被貼上了“反民主”標籤。共和黨建制派不得不考慮如何和特朗普切割。

特朗普今後可能不會輕易淡出人們視野，他的7,400多萬支持者還在那裏。所以，難免有人毫無顧忌地打着他的旗號，招籠這部分選民。美國前任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）已經展現了這種野心。他在離開時的推文中多次喊出了「美國第一」，明顯是要擔當特朗普的接棒者。

但是，共和黨絕對不能出現第二個「特朗普」，也不能讓極端民粹再次綁架該黨。這個國家也不能繼續縱容第二個「特朗普」的出現。

這個時刻，就需要黨內領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）站出來，明確就特朗普第二次被彈劾案表態，支持參議院判決特朗普有罪。這是共和黨的最後一次機會。而且，彈劾特朗普有罪後，共和黨也應該和民主黨通過國會決議，禁止他再次競選公職。這是共和黨建制派清除特朗普負面影響的最重要一步。

即便如此，共和黨還是要想方設法整合黨內資源，安置好特朗普支持者，畢竟反全球化和經濟民粹主義尚未退潮。這就需要共和黨和民主黨政府開展合作，解決一大部分保守派選民的訴求和關切。

拜登新政府也一直主張加大黨派合作。從勝選到就職，拜登一直很克制，對特朗普展現了寬容和耐心。即便是特朗普留給他的小紙條，他也強調出於「私密」原因，只待和前總統（特朗普）溝通後再向外界透露其中內容。由此可以看出拜登行事風格的謹慎與得體，和特朗普偏執、瑕疵必報的執政性格非常不同。

如果共和黨積極響應民主黨的合作呼聲，緩解兩黨矛盾，合力應對經濟衰退和疫情失控等緊迫議題，就會避免兩黨和社會進一步撕裂。而極端右翼民粹勢力的生存空間也會大大縮小。