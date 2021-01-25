中國逆市吸外資超越美國　解讀兩大因素

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-01-25 20:03

去年世紀疫情，環球多國製造業供應鏈一度陷入「斷鏈」，石油價格曾急跌至「負數」，機構及商家大幅縮減投資。最新聯合國公布的投資趨勢報告顯示，去年全球外商直接投資（FDI）急跌42%，至8590億美元，情況比金融海嘯後更嚴峻。不過，發展中國家仍然見資金流入，特別是中國的經濟率先復甦，吸引外資「泵水」，結果去年全年流入中國的外資總額反而逆市上升4%，至1630億美元（折合1.27萬億港元），更超越美國，晉身全球最大的外資流入國。

美國FDI挫近50% 英、德及日本企業為主

聯合國貿發會議發布《全球投資趨勢監測》報告，反映去年全球的資金投資流向走勢。美國多年來都是最多外資投資的國家，不過由於當地疫情爆發多月未受控，感染人數超過2490萬人是全球最高，令經濟及民生陷入低潮，同時窒礙難外商投資。報告顯示，流入美國的外資資金幾近「腰斬」，金額大幅下挫49%，至1340億美元。跨境併購美國資產的交易大減41%，主要是第一產業。跨國企業中，最主力減少對美投資的是英國、德國和日本的企業。

美國大選：圖為1月4日，拜登前往亞特蘭大為兩名民主黨候選人拉票。（Reuters）

揣測外資逃離中國言論不攻自破

美國去年不但受新冠肺炎疫情困擾，同時正值美國大選年，選舉因素亦有機會令外商傾向先行觀望。同時，特朗普在選舉期間，加劇中美角力關係，人民幣兌美元於去年年中，一度跌穿7算的重要心理關口。當時有市場人士認為，外國資本將逃離中國。

不過聯合國的報告，顯示資金流向的趨勢，不單未有遠離中國，反而因中國經濟率先復甦，是全球主要經濟體中唯一一個錄得增長，刺激外商大舉投資。究其原因，主要可以分為兩大因素。

首先，在疫情控制上，中國推行及早抽檢、盡早隔離及封區的政策收到成效，工人在第二季已經率先復工，製造業復產，同時填補其他地區因疫情而中斷的產業鏈供應，貿易出口回升，支持經濟自疫情低位明顯反彈。國內生產總值由第一季倒退6.8%後，至第二季已經扭跌轉升，增長3.2%，最終全年GDP在疫市中達到2.3%的增長，是全球同類規模經濟體中唯一一個錄得正增長，國內生產總值更首度突破100萬億元人民幣。

（外資主要購入中國國債和高評級債券。資料來源：匯豐環球研究@11Dec2020）

去年4月中國實際使用外資額率先扭轉跌勢

上半年環球多國仍然受疫情困擾，令商品生產線及供應鏈中斷。外商及機構投資者的目光，難以避免地受中國的企業復工及生產線復產所吸引。翻查商務部數據，於去年4月份，中國的實際使用外資額已經扭轉跌勢，重現正增長，當月數據按年升11.8%，至703.6億人民幣。

經濟增長支持外資投資內地金融股債市場。中央結算公司最新發布的2020年12月債券托管量（按投資者）數據顯示，境外機構投資者的債券托管量大幅增長，12月境外機構債券托管面額為28848.44億元，按年上漲53.7%——這也是境外機構投資者連續第25個月增持中國債券。

匯豐環球研究預計，由於中國被納入富時世界政府債券指數，今年將有更多資金買入與指數相關的資產，並料今年下半年再次錄得另一波外資強勁的流入，估計今年有近1,500億美元或每月125億美元淨流入至中國債券市場。

「穩外資」為貿易政策重點

第二個因素是中國致力開放市場，吸納外資投資的政策推動。中國將「穩外資」視為貿易政策重點，推出多項措施，例如鼓勵外商投資產業目錄則不斷增加，2020年新版比上一版增加了127條；同時全國版外商投資准入負面清單已縮短到33條，自貿試驗區縮短到30條；一增一減之下，進一步吸引外企投資。

新冠肺炎內地的疫情在農曆新年前爆發，不少城市的工廠延遲開工。圖為2月20日，廣州市黃埔區的外資企業廠區內，工人們身著防護設備，全副武裝復工。（中新社）

種種開放市場政策，扭轉了外商的投資意願。的確，在去年疫情之初，有媒體曾經報道，部份外資企業有意暫停在中國擴展計劃，甚至計劃撤資。另外，中美之間的貿易關稅等因素，也一度令外資減少依賴中國作為產品供應鏈。不過，隨著中國去年疫情受控，加上「穩外資」的政策，兩大因素令外資重新投資中國，與坊間早前的推測大相逕庭。

據日本貿易振興機構 （Japan External Trade Organisation） 去年 9 月的調查發現，只有 9.2%的受訪在華日資公司表示，將會或計劃會將生產鏈撤出中國，數字為五年來新低。

綜合兩大因素支持，中國去年在疫情下反而能夠擴大外商投資。展望今年，環球經濟仍然在疫情下仍然脆弱，聯合國預期，今年環球FDI未能如經濟增長一樣出現「V型」反彈，對前景看法較審慎。因此，中國要繼續成為外商最青睞的國家，市場開放政策的持續性至為關鍵，同時貨幣政策的穩定性亦是外商投資的一大考量，在中美利率差距之下，人民幣兌美元今年升至6.4水平，創逾兩年半新高，外匯局亦表明支持人民幣雙向波動，相信平穩有序的外匯政策，可為外商投資打下良好基礎。