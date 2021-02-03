不得已而為之　法國調整疫苗接種計劃的啟示

撰文： 藺思含 最後更新日期： 2021-02-03 18:39

在推行速度極慢的疫苗計劃淪為全球笑柄後，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）領導的政府調整了部分措施並取得一定成效，但政策調整背後卻有一股不完全依賴中央政府、自下而上的驅動力，促使計劃在開始一個月多後，終於實現將近150萬劑疫苗的接種（截至1月31日）。這一股驅動力，讓我們得以窺見法國政府面臨的困局。

1月7日，就在法國衛生部長法國衞生部長韋朗（Olivier Veran）宣布政府將調整疫苗政策、在全國各地建立疫苗中心的兩天後，法國第一個醫院以外的疫苗中心在中北部城市普瓦西市（Poissy，暫譯）正式開放。但如此迅速的行動並非得益於中央政府的政策。據《經濟學人》（Economist）報道，幾天前，就在法國政府還在猶豫如何加快疫苗接種步伐的時候，普瓦西市市長Karl Olive已經先人一步，沒等該市所屬的巴黎大區衛生部（Ile-de-France Regional Health Agency）下達建立疫苗中心的具體指令，就主動上報稱市裏的疫苗中心已經籌備完畢，可以隨時開放。

事實上，迫不及待提出在當地設立疫苗中心的不止是Olive。早在十二月法國各地地方官員、法國市長協會（Association of Mayors of France）等均向政府做出呼籲。據法國《西部報》（Ouest-France）報道，許多城市市長表示他們早已準備好、甚至已經提議多個中心場所，只等上級行政部門同意。

不過，普瓦西市的成功案例存在着一定的偶然性——其他城市官員在試圖聯繫上級政府部門、試圖取得許可時並不都像Olive一樣成功。而恰恰是這種偶然性，顯示出法國醫療體系乃至政治體系在面對此類危機時的乏力。

政治能力有待加強

從法國中央衛生部，到下屬的多個醫療機關（包括公共衛生監管、社會醫療機構等多個部門），到全國18個大區（Région）及各自的衛生部門（ARS），再到各大區轄內的共101個省政府（Departmental préfectures）——龐雜的行政體系下卻缺乏明確的等級劃分。

綜合法國多家新聞媒體報道來看，Olive市長在1月3日致電普瓦西所在的伊夫林省（Yvelines）省長Jean-Jacques Brot、以及巴黎大區衛生部，才趕在中央統一安排之前獲得了設立疫苗中心的批准，且很有可能是上述幾個部門和官員自主做出的決定。但並不是每個市長都像Olive這樣行動迅速，且幸運的遇到有機動性、願意配合的上級部門和官員。法國智庫Institut Montaigne的Nicolas Bauquet表示：「我們有一個希望決定並控制所有事情的中央政府，但卻缺乏清晰的等級體系。而在地方，大家都在等着（中央政府）的計劃。」

此外，在這樣的體系之下，中央政府未能提出考慮周到、有效的政策設計，致使政策推行的結果受限，這大抵反應了兩種情況。其一，法國政府在制定政策的過程中，未能很好做到從下至上的建議疏通；其二，基層治理團隊未能很好總結當地需求。

1月18日，兩位巴黎市民離開疫苗接種中心。截至當日，巴黎市已設立19個疫苗中心。（Getty）

法國政府雖然希望憑藉法國人引以為傲的醫療體系、依靠由患者自由選擇家庭醫生而形成的良好的醫患信任關係，以此推動疫苗接種。可問題是，空有物資和資金是不夠的，如何將疫苗所需的冷藏設備配備至一個個家庭診所，如何規劃、協調接種場所，並將相關安排通過各層級各渠道公示於社會，乃至因地制宜地協調調動醫務人員班次安排，與家庭醫生簡化諮詢、簽署接種同意書等一系列具體實施過程中的手續，都直接考驗着一國政府的管治能力。

這套中央政府精心設計的方案，最終卻因管治能力的缺失而導致法國的疫苗計劃淪為笑柄。有鑒於此，人們也只得另求他法，如今普瓦西市的疫苗中心早早開門迎客，也標誌着法國疫苗計劃調適的一幕。

缺失的政治前提

當然，除了管治能力之不足，法國疫苗接種計劃無法順遂推進，還有另一個原因：法國沒有諸如以色列、中國等地的政治前提。

在推動疫苗接種的過程中，法國政府希望儘可能降低其存在感。畢竟，無論是對於疫情處理、還是民眾對政府整體的信任率，法國政府的得分都相當低。2009年的H1N1大流感，法國政府花大價錢為全民確保了充足的流感疫苗，又是大建疫苗中心、又是竭力增加媒體曝光率，最終接種的人口卻只有10%，不得不轉手其他國家、鬧劇收場。加上2018年黃背心運動以來，法國民眾對政府的信任度更是跌入谷底，中央政府於是不敢作為。如此一來，法國儘管有着享譽世界的公共醫療體系，卻沒能發揮作用，民眾對政府的不信任，削弱了政府的施政前提。

+ 2 + 2 + 2

法國的經驗事實上呈現了多國政府在應對疫情時的困境：一是政府的管治能力，包括中央政府是否有由下至上的反饋渠道，以及由此而匯聚的規劃和調配能力，乃至將政策層層下達落實的平台、渠道和團隊機制。一些國家政府可以通過覆蓋率和聚合能力極強的網絡平台、級級分布的社會工作團隊、完備的基礎建設來實現全民治理，但這有待經年累月的科研投入和團隊建設工作，顯然並非每個政府都擁有的優勢。

二是政治前提，這就取決於民眾對政府的信任程度。若是民眾信任極低、甚至把政府放在民眾的對立面，政府施政自然舉步維艱。很大程度上，從最初的應急防疫，到為期數月的疫情管控，到而今的疫苗接種，這次疫情都讓人清晰地認知到「士氣」、「社會共識」和「民心所向」之重要性。

在這兩層因素限制下，法國疫苗計劃由地方政府的行動力而復活、形成由下至上的推力便可以理解。而其不得已而改弦更張的經歷，也誠可為多國內省。