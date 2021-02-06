兩大黨裂危機之後　共和黨內鬥依舊

撰文： 藺思含 最後更新日期： 2021-02-06 18:00

本周國會山眾議院的共和黨人面臨兩項重大的選擇。一是，新任共和黨眾議員兼陰謀論組織QAnon「前」信眾格林（Marjorie Taylor Greene）應否被從兩個眾議院委員會除名？二是， 共和黨眾議院第三號人物、眾議院共和黨會議領袖主席利茲（Liz Cheney）應否被剝奪領導職務？這兩個問題的決斷將反映出共和黨的未來走向。

前者的結果與預期無太大偏差，在共和黨拒絕「懲罰」格林之後，民主黨的多數票加上11位共和黨議員的割席讓格林最終被除名。後者結局則讓不少人略感意外：經黨內的一次閉門會議的秘密投票後，利茲以大比數的優勢留住了眾議院共和黨會議領袖的位置。但這是否代表經歷此劫的共和黨更加團結了呢？

代理戰爭

2月3日晚，眾議院共和黨在一次閉門會議中以61票支持（撤除利茲職務）對145票反對，保住了這位來自懷俄明州（Wyoming）的議員在眾議院的領導職位。此前，在1月13日的眾議院第二次彈劾特朗普的投票中，利茲不但投出了贊成票，更在投票前發表了一番措辭強烈的譴責特朗普的言論，這些言論隨即成為民主黨人為特朗普「定罪」的把柄。

利茲的行為除了引發黨內特朗普選民的憤怒之餘，亦造成許多忠於特朗普的共和黨議員強烈不滿，於是有了這次針對這位共和黨眾議院第三號人物的投票。

圖為去年2月27日，利茲在保守派政治行動會議（Conservative Political Action Conference）上發表講話。（Getty）

不過，這次投票並不僅僅是針對利茲一個人，更是共和黨內部特朗普派與反特朗普派的一次爭鬥。據美國有線電視新聞網（CNN）的報道，前總統特朗普動用自己的政治資金在利茲投票彈劾特朗普後，就進行了（假設性的）民調，結果顯示，只有10%的共和黨初選選民表示他們會投票支持利茲再次當選，被不久前宣布將於2022年中期選舉竟逐其議席的共和黨懷俄明州州參議員Anthony Bouchard遙遙領先。而在此之前，由於利茲繼承的是自己父親、前副總統切尼（Dick Cheney）佔據了十年的席位，連黨內初選都無須參加。

特朗普的民意調查人致信給前總統高級顧問米勒（Jason Miller）稱：「利茲投票彈劾特朗普的決定讓她變得極度脆弱，很明顯，她在大選選民間的支持率變得很糟、在共和黨選民和支持特朗普的選民間更是暴跌。」 民調的目的很明顯，就是為了以利茲「反特朗普」的「下場」去「鼓勵」更多共和黨人挑戰黨內其餘十名支持彈劾的議員，並以此威懾黨內的反特朗普派。

在利茲的投票之前，據哥倫比亞廣播公司（CBS）1月23日的報道，消息人士指出眾議院的211位共和黨議員中，有超過115位準備投票撤除利茲職務。最初發起投票的人之一、特朗普忠實支持者、共和黨眾議員格茨（Matt Gaetz）更是在投票之前表示，自己唯一的擔憂就是黨內建制派會想辦法避開這次投票。

但最終結果卻讓特朗普派的議員大失所望。而利茲不僅輕鬆保住議席，此前更獲得了兩位參議院共和黨高層——少數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）以及參議院共和黨大老格雷厄姆（Lindsey Graham）的公開支持。

1月3日，格林在宣誓就任當日戴着寫有「特朗普贏了」字樣的口罩抵達眾議院。（Getty）

權力鬥爭之下的路線之爭？

然而，在眾議院共和黨的鬥爭輸贏背後，真正的問題——即共和黨未來方向的問題仍然懸而未決。

經過國會山暴亂，特朗普離開白宮後，共和黨「去特朗普化」的傾向確實存在。從麥康 奈爾對去除特朗普職務一事持開放態度，且不再對曾經宣揚陰謀論、甚至否定殘忍的屠殺事件真實性的議員格林持沉默、稱其「瘋狂的謊言和陰謀論 」對共和黨來說是「毒瘤」，再到一眾特朗普派的共和黨人——包括克魯茲（Ted Cruz）等均在大選舞弊一事上逐漸收聲（路透社的一份特別報告採訪了147位投票反對認證大選結果的國會議員，問其是否認為特朗普因舞弊問題失掉大選，不少高調的特朗普忠實支持者此次卻拒絕或沒有回應），這一系列事件都是共和黨遠離特朗普的跡象。

圖為2017年去年5月4日，特朗普與麥卡錫在白宮的一次活動中互動。（Getty）

但共和黨的眾議院少數派領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）上個月底與特朗普的一次會面卻又顯示了特朗普對於共和黨的重要性。此前麥卡錫因國會山事件與特朗普產生不和，更據稱失去了不少財主支持，但其後麥卡錫仍專程前往佛州（Florida）與特朗普會面，並一改此前批評特朗普須對國會山事件負責的語調，稱「特朗普仍然有能力去領導並團結這個黨」，更顯示出共和黨無奈的現實：除了特朗普外，沒人能提供其他贏取民心的手段。

在對屢屢觸動道德底線的議員格林的處置問題上，民主黨通過發起取締職務的投票，試圖迫使麥卡錫及其他共和黨議員對其進行懲罰，但麥卡錫最終還是以私下批評訓戒了事，亦顯現出其在特朗普主義和反特朗普這兩條路之間的掙扎。

從結果來看，備受外界矚目的共和黨「內鬥」並沒有為共和黨前路何方給出解答，只說明共和黨領導層仍然陷於內鬥和迷茫之中。