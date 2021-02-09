疫情緊急　法德逐漸更改對中國疫苗的態度

撰文： 葉侃 最後更新日期： 2021-02-09 11:12

2月2日，德國總理默克爾（Angela Merkel）在接受德國ARD電視台專訪時被問及「為何塞爾維亞比德國疫苗接種速度更快」時表示，「有了中國疫苗，塞爾維亞的疫苗接種速度是更快。我們一直說，任何獲得歐洲藥品管理局（EMA）許可的疫苗都是受歡迎的」。

2月1日，其重要盟友巴伐利亞州州長兼基社盟主席索德爾（Markus Soder）在默克爾主持，有歐委會代表與疫苗廠商共同參加的特別會議上，再次敦促歐洲監管部門「應儘快對俄羅斯和中國的疫苗進行審核」，如證明安全有效，就應採用。

1月31日，德國衛生部長斯潘（Jens Spahn）在接受《法蘭克福匯報》專訪時表示，「無論疫苗產自哪國，只要是安全有效，就應該被用於應對疫情。因此，我不認為在歐盟使用中俄疫苗有任何實質性障礙」。

1月29日，法國疫苗推廣項目首席科學顧問費舍爾（Alain Fischer）教授也公開表示如果中俄疫苗的有效性和安全性得到科學證實，布魯塞爾方面沒有任何理由拒絕在歐盟範圍內使用它們。

相較於英美盟友，默克爾當局乃至整個歐盟都因其在疫苗接種進程上的遲緩而飽受批評，在這一遲緩的背後則是整個歐盟日益捉襟見肘的產能供給窘境。如此嚴峻的局面下，歐盟各成員國只得另闢蹊徑地去破解困局。

在這方面，匈牙利成為先行先試的樣板：1月29日，匈牙利國家藥物管理局宣布自即日起，中國的國藥疫苗與俄羅斯的衛星5號疫苗正式獲得在匈牙利境內的上市許可。

在歐盟之外，尚未入盟的塞爾維亞更是在疫苗接種上一馬當先：自1月16日接收首批100萬劑中國國藥疫苗開始，該國訂購的總共800萬劑疫苗也將於近期陸續到位。如果一切順利的話，塞爾維亞極有可能成為歐洲首個實現全民接種的國家。

在歐洲之外，中國已經與逾30國簽署了疫苗採購協議。中國主打的國藥科興兩款疫苗目前已經在印尼、巴西、土耳其等國大規模投放接種，尤其是在中東地區的成效極為顯著——目前，除沙特與以色列暫不考慮中國疫苗之外，其他中東國家多數都已經或正在為中國疫苗開啟綠燈。

更有甚者，在一些對中國疫苗抱持質疑心態的國家，也出現高收入人群私下組織接種疫苗的情況：英國騎士橋俱樂部（Knightsbridge Circle）目前正為其會員提供前往阿聯酋接種中國國藥疫苗的「疫苗旅遊服務」。日本則早在數月前便出現了走私中國疫苗以供高收入人群接種的現象。

這樣的情形與此前西方輿論對中國疫苗抱持質疑態度形成鮮明對比。現實的窘境已經迫使曾經抱持「中國疫苗不可靠」教條的歐盟愈發與中國展開抗疫合作。

不少國家對中國疫苗不信任一方面在於中國疫苗的信息公布流程需要更加國際化，另一方面則夾雜着利益與地緣之考量。無論如何，疫苗只分成效，病毒也不講政治，時下歐盟以法德為代表，即便在面對政治壓力之情況下，也正愈發採取相應的、講科學的措施。