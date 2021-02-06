二戰後首次　拜登國務院外交政策演說釋放了什麼信號？

撰文： 黄治金 最後更新日期： 2021-02-06 07:30

美國總統拜登（Joe Biden）上任後的首場外交政策演講，特意選擇了國務院，而且是剛上台10天後進行，其中所蘊含的信息非常豐富。而且，這場演講因為華盛頓前幾天大雪天氣一再延後，以便讓國務院工作人員全部到位，由此可以看出拜登對此次國務院之行的重視。

這也是二戰結束以來美國新任總統首次在國務院發表外交政策演說，而且與上任的時間間隔之短，實屬少見。過去，美國新任總統大多選擇在國會聯席會議、聯合國、美國大學或者美國盟邦議會、國外大學等地發表標誌性的政策演講。有的會選擇聯合國大會或出訪盟友期间發表政策演說。

拜登選擇國務院發表首場政策演說，和兩位前任都有明顯區別。奧巴馬（Barack Obama）2009年上台後首場外交政策是在上任後4個月進行，演講場地選擇了國外，也就是埃及開羅大學，首要目標觀眾是中東民眾，重在修復美國同穆斯林群體的關係；特朗普（Donald Trump）上台一周後便訪問了美國國防部，強調「重建美軍」，讓美軍「再次偉大」。這也符合他本人對軍人和硬實力的青睞。

2021年2月4日，美國總統拜登在美國國務院發表首個外交政策演講，副總統賀錦麗和國務卿布林肯出席。（AP）

相比二戰後通過資源整合和改革成立的國防部，美國國務院自建國初期就已存在，有一定的歷史厚重感。這也是拜登選擇國務院發表演說的其中一個原因。按照拜登的話說，國務院和美國的命運緊緊相連。比如美國開國元勛富蘭克林（Ben Franklin）出使法國的壯舉、二戰後幫助美國和西歐經濟復甦的馬歇爾計劃（Marshall Plan）以及美國首任駐聯合國大使羅斯福（Eleanor Roosevelt）強調的普世人權，都和國務院有聯繫。

抬高親信布林肯地位

奧巴馬初期，希拉里和當時的共和黨籍訪長蓋茨（Robert Gates）的權力鬥爭非常明顯。拜登政府預計不會出現這樣的狀況。從實際權力運用層面考慮，拜登此次訪問國務院也在無形中抬高了國務卿布林肯（Antony Blinken）的地位。布林肯領導的國務院將是主導外交、協調內政的主要機構。

按照憲法規定的總統繼任順序，國務卿排名第四。但按照美國的權力架構，國務卿的實際權力要大於副總統和參議院臨時議長。副總統權力大小往往取決於總統授權。而總統作為三軍統帥和政府元首及首腦，很多情況下都會重用國務卿或者國安顧問。

現在的國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）對亞洲事務不太熟悉，拜登選擇他也更多是出於強化軍力的內政視角，包括內閣種族多樣化的政治需要，以及重塑美國同盟邦的軍事合作與信任。也就是說，他在國安體系的更多是一位執行者，而非決策者。

這也是為何拜登在演講中強調讓奧斯丁和布林肯合作，要求奧斯陸領導的全球軍事態勢評估，也要和美國外交及國安優先事務相協調。可以預料，在拜登全面主導外交的情況下，布林肯在國安會的話語權更大。一些國安及軍事決策也有可能受到布林肯影響。

外交必須服務於內政

和奧巴馬相比，拜登更聚焦國內；和特朗普相比，拜登更聚焦民主自由和價值觀外交。而能將國內和國外利益緊密相連的部門就是國務院。即便是解決國內的種族歧視問題，拜登也是在外交隊伍捍衛全球民主體制話語體系下談的。

特朗普時期國務院架構混亂，尤其是職業外交官被貶低或者疏遠。特朗普先是重用了一位不懂外交、不善言談的局外人蒂勒森（Rex Tillerson）掌管國務院，後來又提拔了當時的中情局局長蓬佩奧（Mike Pompeo）擔任國務卿，導致國務院外交功能失調。尤其是蓬佩奧後期的一些外交決策，和美國內政沒有一點關係。他推動的對華意識形態冷戰和科技戰，反而傷害了美國自己的利益。

10多年來，拜登和中國領導人交往密切：

拜登重振美國外交領導力，第一步就是要重建美國外交隊伍，體現職業外交官的價值。拜登尤其強調了他國安顧問沙利文（Jake Sullivan）這幾天所說的內政及外交，外交即內政，強調二者之間不再有鮮明的界限，任何外交行動必須考慮美國工薪家庭的利益。

以柔和的方式向中俄等對手釋放信號

拜登在演講中重新強調國務院在外交決策中的核心地位。他一直強調的「美國回來了」，也可以說是「美國外交回來了」。也就是說，外交將是對外決策的核心，以此修復盟邦關係，應對中俄等挑戰。拜登也強調，美國的外交對象包括敵手（adversaries）和競爭對手。

拜登明確提到自己目前已經和盟邦及合作伙伴國家的領導人通話，強化了自己同盟邦協商解決中俄挑戰的信號。但他同時提到，中國是美國最嚴峻的競爭者。但是在符合美國利益的前提下，華盛頓願意與北京合作。這也是拜登在未和中國政府通話的前提下，首次公開對北京表達合作的意願。

總之，從拜登在國務院發表首場外交政策演講可以看出，他和自己的親信牢牢掌握了外交及國安決策的統一，並且要做好同內政利益的協調；美國將優先動用外交手段解決同他國的分歧；在國務院談中俄挑戰，也是以一種柔和的方式向對方釋放善意，為美俄、美中在競爭中開展合作定下基調。