阿斯利康疫苗難以抵禦南非變種意味着什麼？

撰文： 周萱 最後更新日期： 2021-02-09 21:00

南非於2月1日熱烈歡迎了第一批100萬劑印製阿斯利康疫苗，總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）前往機場迎接疫苗時，欣喜地宣稱這是該國抗擊疫情的里程碑。但不到一周後，南非2月7日卻臨時叫停接種阿斯利康疫苗，因為臨床試驗發現該疫苗對肆虐該國的變種病毒效用不明。雖然該國次日又重啟接種，但這只是當局在手頭僅有阿斯利康疫苗的情況下，再次測試疫苗究竟是否能抵禦中重症疾病，而非給該疫苗投下信任一票。

中輕症保護率恐低至10%

正當南非緊密鑼鼓為醫護人員接種阿斯利康疫苗之際，該國臨床實驗傳出不利消息。《紐約時報》指出，根據南非金山大學（Witwatersrand University）2月7日發表的數據，在748人的實驗組中，有19人在注射完兩劑阿斯利康疫苗的兩周後（即免疫效果達到最佳）仍感染南非變種病毒並出現中輕度症狀，而注射安慰劑的714人對照組中有20人感染，這意味阿斯利康疫苗對南非變種的中輕症保護率僅為10%左右。

另外，儘管實驗參與者無人住院或死亡，但由於參與者整體較為年輕（中位數為31歲）且無重大健康問題，本身發展到重症的概率較低，因此尚不能推算出疫苗對重症或死亡的整體保護率。

考慮到南非變種病毒已佔到該國新增病例九成，這一結果似乎表明大規模接種阿斯利康是徒勞無功的。雖然該實驗的領頭人、金山大學醫學院院長邁赫迪（Shabir Madhi）提醒道，實驗規模並不算大，無法就此下定論。但這一超低保護率還是給外界敲響了警鐘，即現有疫苗對於變種疫苗的保護度可能比想象中得更低。

阿斯利康疫苗因價格低廉深受中低收入國家青睞，但它可能難以抵禦南非變種。（美聯社）

此前，根據美國強生和Novavax的數據，這兩種疫苗在南非臨床實驗時對中重症的保護率雖有所下降，但也分別達到57%和49%，且Novavax的實驗組還包括了HIV陽性患者這類免疫力低下的群體。美國輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）雖未在南非進行試驗，但也表示疫苗效果僅會稍打折扣。中國國藥也表示其疫苗對南非變種仍維持一定效力。因此，在專門針對南非變種的疫苗實驗數據出爐之前，外界尚未意識到該變種的威力如此之大。

而更讓人擔心的是，現有疫苗或自然感染引發的抗體之所以無法有效中和南非變種，是因為該病毒表面的棘突蛋白演化出E484K突變。這種突變在巴西變種病毒上也有出現，就連此前被認為不存在該種突變、因此疫苗依然效率頗高的英國變種，也被發現正有E484K突變，英國公共衛生部就指在21.4萬英國變種樣本中發現了其中11例已進化出這一突變。因此，南非面臨的疫苗保護力不足的難題，今後可能也會在巴西、英國乃至全球各國上演，這就需要各大藥廠與時間賽跑，早日生產出針對變種的新型疫苗。

給非洲及全球敲響警鐘

但在各大藥廠研發出新型疫苗、並擴大現已似乎到臨界點的產能之前，南非必須處理迫在眉睫的難題，即如何重新制定疫苗接種計劃。該國雖然在2月7日一度中止後又重啟接種項目，但也只是抱持實驗態度，疫情顧問委員會共同主席卡里姆（Salim Abdool Karim）指出：「使用阿斯利康疫苗時需要同時評估疫苗是否能減少重症和住院率，在我們施打了10萬劑疫苗後，得出確切答案後，才能決定是否推進疫苗接種。」

南非一共訂下150萬劑阿斯利康疫苗，其中100萬劑已在月初抵達，今年4月就會過期。同時，世衛組織「疫苗公平分配計劃」（COVAX）預計在4至6月向南非交付的1,200萬劑疫苗，也幾乎全是阿斯利康疫苗。COVAX網站2月4日的公告指出，只會給非洲四個國家運輸32萬劑輝瑞疫苗，由南非、突尼斯、盧旺達和佛得角平分。

因此，一旦阿斯利康疫苗無法有效降低感染南非變種患者的重症率，那麼南非整個疫苗接種計劃都必須做出重大調整。好在該國還自行訂購預定了900萬劑強生疫苗以及2,000萬劑輝瑞疫苗。該國衛生部長姆基澤（Zweli Mkhize）表示下周就可能收到原定6月交付的強生疫苗。這可能因為該疫苗尚未通過任何監管機構批准，這也意味南非需要迅速為強生開綠燈。至於產能跟不上訂單的輝瑞則分身乏力，可能仍按原計劃5月交付。

南非官方數據顯示共有4.6萬人死於新冠疫情，其中超過一半人是在南非變種去年11月中旬爆發之後病歿，圖為南非公墓。（美聯社）

不過，儘管南非有能力調整疫苗計劃，但其他依賴COVAX機制並大概率收到阿斯利康疫苗的非洲國家，就可能缺乏應對手段。而南非變種已經開始在整片大陸上蔓延，津巴布韋、莫桑比克和贊比亞等國都因此病例數大漲，只能趕緊祭出封城令，這意味它們可能需要向COVAX爭取不同種類的疫苗。

而世衛組織可能也需要主動調整供貨計劃，該國首輪供貨3.372億劑疫苗中，有3.36億劑為阿斯利康疫苗。世衛組織堅持指出，該疫苗仍是抗擊全球疫情的重要工具，並批評南非一度暫停疫苗接種的決定為時尚早。但該疫苗難以防禦南非變種的可能，以及因缺少相關數據而被多個歐洲國家不推薦給長者使用的現實，都意味世衛需在疫苗籃子中及時納入更多品種，例如中俄疫苗。當然，阿斯利康疫苗的低廉價格和印度工廠的巨大產量，都讓該疫苗成為世衛分配計劃的優先選擇，但在變種病毒的威脅面前，世衛可能需要多做幾手準備。

各國也需意識到，若在疫苗接種之時放鬆了警惕、若不盡力幫助各國推廣疫苗遏制疫情，便可能不斷面臨更多威力極強的變種病毒威脅，可能使搶先開展的疫苗接種效用大打折扣，例如正在演化出E484K突變的英國變種就可能讓該國領先的接種率化為烏有。而一旦新冠病毒因源源不斷的突變成為一場無法擺脫的持久戰，後續就更需要國際社會更多配合協作。