拜登政府應儘快將「東伊運」拉回黑名單

撰文： 黄治金 最後更新日期： 2021-02-12 18:00

美國總統拜登（Joe Biden）上台後調整和逆轉了前任特朗普（Donald Trump）執政時期的一些對外政策和定性。比如，2月伊始，拜登政府官員就透露，美國計劃撤銷特朗普執政時期將也門胡塞武裝定性為恐怖組織的決定，以避免在該地區引發人道主義危機。這距離特朗普政府宣布制裁胡塞武裝，相隔還不到1個月的時間。面對最嚴峻、最極端的中國挑戰，拜登政府展現對華強硬的同時，也應該糾正前任一些錯誤的定性。這也是和中國調整雙邊關係、開展合作的基本前提。

特朗普執政後期對胡賽武裝的定性很大程度上是他敗選後為拜登新政府製造障礙。這種「埋雷」的動作並不少。而再往前推，在競選總統期間，出於展現對華強硬的選舉利益需要，特朗普政府還在新疆、台灣和香港議題上加大施壓。

2020年11月5日，時任美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在聯邦公報（Federal Register）上發布通知時提到，根據美國《移民和國籍法》（INA） （INA）212（a）（B）（II）修訂條款的授權，撤銷東突厥斯坦伊斯蘭運動（ETIM）的恐怖組織定性。

2015年10月8日，中國國務委員楊潔篪在北京會見時任美國副國務卿布林肯。（Reuters）

「東伊運」是恐怖主義組織的國際共識

2002年9月，聯合國安理會認定，ETIM與拉登的基地組織有聯繫，並被列入國際恐怖組織和個人黑名單。2006年開始，哈薩克和吉爾吉斯也將ETIM列為恐怖組織。2016年和2017年，英國和土耳其先後將ETIM加入恐怖組織名單。

美國最早是在2001年9月11日恐怖攻擊發生之後將ETIM列為恐怖組織。2002年小布殊時期（George W. Bush），當時的美國副國務卿阿米蒂奇（Richard Armitage）訪華，宣布ETIM為恐怖組織。當時美國駐華大使館甚至提到，ETIM曾試圖襲擊美國駐吉爾吉斯大使館。當時，白宮是通過小布殊發布的13224號行政命令（Executive Order 13224），將ETIM列為恐怖組織，並將該組織列入聯合國1267委員會綜合制裁清單。

除了總統行政令以外，美國國務院也有自己的外國恐怖主義組織（FTO）名單。自小布殊政府以來，ETIM一直未被列為該名單。

「東伊運」在中國新疆、雲南，包括北京天安門曾製造襲擊：

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小布殊政府當時通過行政令的方式將ETIM列為恐怖組織，更多是出於和中國開展聯合反恐的政治和軍事需要。也就是，先通過這種定性「穩定」美中關係，然後集中力量防控。雖然中國軍方拒絕參與美國領導的反恐戰爭，但小布殊政府也在一直敦促加大同中國的反恐協作，比如在情報分享方面。

2005年後，小布殊進入第二個任期後，他的副國務卿佐利克（Robert Zoellick）呼籲中國成為利益攸關方，強調美中在全球打擊恐怖主義方面能夠做得更多。2005年至2007年，小布殊政府也就中國主導的上海合作峰會提出過打擊恐怖主義的關切。

奧巴馬（Barack Obama）執政時期，美國政府在將ETIM列為恐怖組織，改變了在反恐問題上的雙標做法。當時，奧巴馬政府加大反恐和刑事執法等領域的合作，也曾提議中國加大投資和援助力度，協調穩定阿富汗和巴基斯坦局勢。雙方在地區及雙邊議題上的合作比較廣泛。

不應該將恐怖主義當做遏制中國的手段

美國官方雖然對中國政府有關「恐怖襲擊」的定性一直堅持雙重標準的判斷，但在地區及全球反恐方面，總體上還是和中國保持了立場協調。

蓬佩奧拒絕承認ETIM為恐怖組織，一方面也是為了否定奧巴馬時期的決策，另一方面也是為了將自己包裝為「對華鷹派」，博取更多國內政治利益。但此舉不僅違反了美國政府的承諾，違背國際道義，也破壞了國際反恐合作的局面。

2019年2月23日，「東伊運」支持者在土耳其伊斯坦堡舉行反對中國示威活動。（Reuters）

蓬佩奧領導的美國國務院2020年認定，沒有可信的證據證明ETIM的繼續存在。這與事實不符，甚至和盟友立場相悖。近十年，ETIM在中國發動了多起恐怖襲擊，包括2009年烏魯木齊「7·15」火車站暴恐事件、2013年北京天安門金水橋暴恐襲擊案和2014年的昆明火車站暴恐事件。2012年，在新疆喀什和吐魯番等地也曾發生多起暴恐事件。

而且，有着美國中情局（CIA）背景的國家民主基金會（NED）據稱從2004年開始便資助過「疆獨」活動。蓬佩奧當過CIA局長，不可能對此情報歷史不瞭解。而且，美國關塔那摩監獄也關押了ETIM恐怖分子。美國國務院和國防部也一直尋求將這些恐怖分子轉移至其他國家關押。

拜登上台後，除了應對國內本土恐怖主義以外，國外恐怖主義依然是美國面臨的長期威脅。這是美國國安戰略報吿、國會及軍方情報報吿的共識。極端右翼勢力否認ETIM的恐怖組織性質，更大程度上是出於對抗中國的目的。從美國國務卿布林肯（Antony Blinken）延續蓬佩奧對新疆存在「種族滅絕」的定性來看，拜登政府重新審視對ETIM的定性時，也會考慮國內政治壓力。

但是，如果拜登新政府想要和中國開展有助於美國利益的雙邊及多邊合作，就應該儘早重新審視這一定性，將ETIM移回恐怖主義組織名單。這也「穩定」雙邊關係的一個前提，不但對中美有好處，也對美國安全有益。