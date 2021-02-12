中國的最大挑戰不是美國

撰文： 紀瀾 最後更新日期： 2021-02-12 12:00

拜登（Joe Biden）政府已經認定了中國是美國的挑戰甚至是最大的挑戰，中國則強調自己無意挑戰美國。中國的最大挑戰是美國嗎？並不見得。對於中國來說，它最大的挑戰是自己。

中國的最大挑戰在內部

拜登團隊上台後稱要與盟友一道應對中國，在各種公開場合稱北京為「挑戰」。接下來，北京面臨來自美國的戰略壓力可能會倍增。北京似乎並不急於與拜登交手。此前有傳出楊潔篪訪美的消息，結果遭到中國駐美大使館的否認。與特朗普（Donald Trump）上台後習近平很快便發賀電打電話不同，習近平與拜登的首次通話也比較謹慎。

從北京的淡定可以看出，應對美國並不是那麼着急。對北京來說，挑戰不在於美國這個「外患」，而在於「內憂」。

中共前領導人鄧小平曾稱：「發展才是硬道理。」在中共前領導人江澤民和胡錦濤時期，認為中國要「悶聲發大財」。現在的中共領導人習近平也多次強調，「最重要的還是做好我們自己的事情」。這些表態無一不是要求中國關注自己，「修煉內功」才是北京的重點。

圖為2018年6月13日，習近平在山東煙台萬華煙台工業園會見職工代表。（新華社）

中共如今面臨的歷史性任務是實現民族復興。按照中共十九屆五中全會的說法，中國取得了一定的成就，但問題依然很多，包括發展不平衡不充分問題、重點領域關鍵環節的改革任務艱鉅、創新能力不適應高質量發展要求、農業基礎還不穩固、城鄉區域發展和收入分配差距較大、生態環保任重道遠、民生保障存在短板、社會治理還有弱項等。

能否補齊這些短板將決定中國現代化的成敗，也是中國能否保持當下發展勢頭、在全球競爭中有一席之地的關鍵。大國的沒落通常都是從內部開始的，當年蘇聯解體一個原因是內部出了問題，如今，美國實力衰退同樣要歸咎於國內，這些都是前車之鑑。謀求發展的中國不可能不懂得這樣的道理。

中國的大國地位能否被接受

從全球層面來說，中國的全球性挑戰也不是美國這樣一個具體的國家，而是如何做一個大國。

中國強調自己是發展中國家，但從經濟體量、國際影響力層面來評估，中國不同於亞非拉的大多數發展中國家，是發展中的大國。中國如何與這樣的國家打交道？

弱肉強食的叢林法則幾乎被認定是國際政治的「鐵律」，美蘇爭霸的陰影依然籠罩在各國的心頭。中國會不會如冷戰時期的美蘇那樣要求小國站隊？大國霸道、小國只能接受的場景會不會再現？中美現在的博弈已經引發了「新冷戰」的擔憂，諸如新加坡等這樣的國家都呼籲中美不要對抗。未來，中美的較量只會更加激烈，小國感受到中國壓力將會更加直接。中國的「大國」身份所帶來的疑慮也會有增無減。北京在越來越接近世界舞台中央時，必然要回答這些問題。

中美對彼此的定位都在發生變化。圖為2012年2月17日，習近平和拜登在洛杉磯共同會見出席中美省州長見面會。（維基百科公有領域）

對中國持懷疑態度的不只是這些發展中國家，西方發達國家同樣不例外。中國是一個與西方資本主義意識形態不同的國家。按照馬克思主義的理論，社會主義最終是要取代資本主義的。不同的政治經濟制度、價值觀引發包括美國在內的西方警惕。中國如何降低這種意識形態層面的對抗？

北京多次強調「大國要有大國的樣子」。北京如何做到「強而不霸」、如何能讓各方從心理上真正接受中國崛起恐怕才是最大的考驗。當然，美國作為全球最有影響力的國家，它對中國的「認可」將起到風向標的作用。但這並不意味着「突破」了美國中國便「高枕無憂」，中國的視野更應該是全球性的。